La familia en la sociedad actual

Tener hijos no lo convierte a uno en padre, del mismo modo en que tener un piano no lo vuelve pianista (Michael Levine).

En la actualidad, se ha visto como se ha debilitado poco a poco el núcleo de la sociedad y sus consecuencias las sufrimos día con día una gran cantidad de ciudadanos honrados y con principios, y nos referimos a la familia. Me permito citar una frase célebre de Sófocles “El que es bueno en familia, es también buen ciudadano”.

Aumento de violencia del fuero común, como lo es los robos a casa-habitación, vandalismo, pandillerismo, faltas a la moral, y cada vez con mayor impacto la brutalidad en los asesinatos y muestra de ello es nuestra ciudad. Una persona puede tener buena salud física, poseer y desarrollar habilidades y conocimientos, así como vivir lleno de comodidades, pero de poco valdría si es una persona inmoral, una persona que no hace el bien o que es injusta.

Moral, ¿a qué se refiere la moral dentro de la familia y su impacto en la sociedad? El rescatar y promover los valores morales dentro de la familia, cobran vital importancia a la hora de enseñar en las nuevas generaciones a ser cada vez más empáticas y justas con su entorno, de esta manera, es posible crear las condiciones para una sociedad más justa. Los valores morales fundamentales se han ido perdiendo como consecuencia de la falta de práctica y se manifiestan al momento que no cumplir con las normas fundamentales para la convivencia y respeto dentro y fuera de la familia. Quien pretendidamente ataque los valores de la familia, está haciendo que se reblandezcan los cimientos de la sociedad en la que vivimos.

Ocultar o negar la importancia que tiene la familia dentro de la sociedad es un acto negligente e incongruente, ya que la sociedad se conforma por estos diversos grupos sociales. La familia es el lugar donde los seres humanos nacen, aprenden, se desarrollan y viven un sinfín de experiencias que impactarán sus vidas en todas las áreas, desde lo personal, emocional, físico y social.

Socializar es una de las primeras experiencias que tienen los hijos dentro de la familia, es donde se aprende el respeto, formas de comunicación, de relacionarse con los demás, es ahí en la familia donde el ser humano se prepara y obtiene los conocimientos necesarios para enfrentarse al mundo. ¿Qué ocurre si en la familia no se vive la experiencia de los valores?

Ocurrirá que los hijos no sabrán relacionarse o comunicarse de manera armoniosa y afectiva con las personas, así como no sabrán tomar decisiones o resolver conflictos; otra de las consecuencias es que no conocerán los beneficios de vivir una vida en valores en contraste con vivir una vida sin valores.

Fomentar la importancia de los valores en la familia es una de las principales responsabilidades que tienen los padres y madres de familia, los cuales deben tener presente que la sociedad valora y necesita a la familia, ya que es en esta institución donde también se forma a los buenos ciudadanos e impactarán de cierta manera en la sociedad.

Implementar acciones que fortalezcan los lazos familiares debe de ser una de las principales tareas que debemos realizar como padres y madres de familia, esta responsabilidad no la podemos descargar en otra persona ni mucho menos a los gobiernos.

Actualmente, debido a las circunstancias que nos encontramos viviendo ha sido una oportunidad para convivir más en familia; pero lamentablemente a que los lazos familiares en algunos casos no se encontraban fuertes, se han generado discusiones dentro de las familias. Es importante mantener una buena salud física en estos tiempos, pero sobre todo una salud mental para afrontar las diversas circunstancias que se nos presentan, sobre todo en familia.