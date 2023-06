La falta de investigación con perspectiva de género

Según información de la Red Mesa de Mujeres en Ciudad Juárez han asesinado a 64 mujeres en lo que va del 1 de enero al 8 de junio de este año; en enero 13 mujeres fueron víctimas, en febrero se sumaron ocho más, marzo cerró con 19, en abril hubo otros ocho, en mayo fueron 14 y hasta los ocho días del mes de junio se han encontrado dos mujeres asesinadas.

Sus cuerpos fueron encontrados con impactos de arma de fuego, inhumados, con heridas de arma blanca, degollados, entre cobijas o asfixiados. De estos casos, solo el tres por ciento se logró identificar al responsable y castigarlo.

PUBLICIDAD

Y de todos los casos en donde asesinan a una mujer, solo el 20 por ciento es investigado como feminicidio por parte de la Fiscalía Especializada en Delitos contra la Mujer, a pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación señaló que toda cuestión de muertes de mujeres, incluidas aquellas que al parecer se hayan realizado por la delincuencia organizada, suicidio y algunos accidentes, deben analizarse con perspectiva de género, para descartar si hubo o no razones de género en la muerte y para determinar finalmente el motivo de ésta y descartar que se cometió un feminicidio.

En este sentido, también es trascendental señalar que la Convención Belém Do Pará establece que los Estados parte de esta Convención deben condenar todas las formas de violencia contra la mujer y adoptar por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar dicha violencia y establecer procedimientos legales justos y eficaces para la mujer que haya sido sometida a violencia, que incluyan, entre otros, medidas de protección, un juicio oportuno y el acceso efectivo a tales procedimientos.

No paso de largo mencionar la sentencia de González y otras vs. México, mejor conocida como "Campo Algodonero", en donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado Mexicano por la falta de debida diligencia en las investigaciones relacionadas con la desaparición y muerte de Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, mujeres encontradas muertas en un campo algodonero de nuestra ciudad y en donde a la fecha no se han castigado a los responsables.

Es preocupante los asesinatos de mujeres en nuestra ciudad, debido al antecedente que ya tenemos por las decenas de mujeres desaparecidas y asesinadas, por lo que no es factible que inmediatamente la muerte de una mujer se relacione con el crimen organizado, ya que como lo señaló la Suprema Corte, en los casos de muertes de mujeres se deben de cumplir los requisitos de investigación en cuanto a identificar las conductas que causaron la muerte de la mujer, proteger la escena del crimen, verificar la presencia o ausencia de motivos o razones de género que originan o explican la muerte violenta, también se deberá de preservar evidencias específicas para determinar si hubo violencia sexual, identificar posibles testigos, realizar autopsias por profesionales competentes y se deberán realizar las periciales pertinentes para determinar si la víctima estaba inmersa en un contexto de violencia y lo más importante determinar la causa, forma, lugar y momento de la muerte.

De acuerdo con datos periodísticos locales, durante 2018 fueron asesinadas 129 mujeres en Ciudad Juárez y el Valle de Juárez, en 2019 fueron 180 los cuerpos encontrados, en 2020 sumaron 182 las víctimas, en 2021 fueron 180 y en 2022 sumaron 137 mujeres privadas de la vida de manera dolosa. Esto habla del alto grado de impunidad que existe en nuestra frontera sobre los asesinatos de mujeres y feminicidios y la falta de investigación de las autoridades con perspectiva de género.