Es sin duda alguna uno de los textos literarios más conocidos y antiguos, sencillo y ameno de leer, de los primeros que empezamos a conocer en nuestra tierna infancia, pero es quizá también el que aporta una de las enseñanzas más importantes y trascendentes para la vida de los seres humanos: no mentir.

A través de un relato corto y entretenido la Fábula de Pedro y el Lobo, que no es más que una adaptación al texto original del extraordinario fabulista griego Esopo, se expone en forma por demás gráfica, y clara, las inconveniencias de mentir ya que Pedro, el pastor, queriendo jugar una broma a sus vecinos para desaburrirse, decide subirse a la cima de una colina y gritar a voz en cuello que ahí viene el lobo, y observar divertido desde ahí todo el desorden y algarabía que ocasiona con su falsa alarma, ya que presurosos acudían en su ayuda para evitar que el lobo atacara el rebaño de ovejas que cuidaba Pedro.

Pedro hace esto un par de veces más hasta que, molestos los vecinos por los anteriores engaños deciden ya no hacer caso a los gritos de auxilio del pastorcito, de tal modo que cuando el ataque del lobo fue real, nadie acudió en su ayuda y terminó devorándose tres de sus ovejas del rebaño, sin que pudiera hacer nada para evitarlo.

La fábula es un género literario cuyas características principales son: la brevedad del texto, los personajes son animales interactuando con humanos y al final se presenta una enseñanza o moraleja de carácter instructivo, como resultado del relato contenido en la fábula. En el caso de la fábula de Pedro y el Lobo la parte final del texto dice:

“Y así fue cómo el joven pastor se dio cuenta del error que había cometido burlándose de sus vecinos. Aprendió la lección y nunca más volvió a mentir ni a tomarle el pelo a nadie. Moraleja: no digas mentiras, porque el día que cuentes la verdad, nadie te creerá”.

En efecto, todos sabemos de las nefastas consecuencias que debe enfrentar quien miente, y peor aun, quien se burla de los otros a través de sus mentiras. Incluso, por ejemplo, en Estados Unidos, mentir es considerado un delito penal (delito criminal en la jerga judicial norteamericana) y conlleva penas y sanciones importantes, muy fuertes, porque se considera que quien es capaz de elaborar una mentira es capaz de cualquier cosa. El problema no es la mentira en sí misma, sino la intencionalidad del que miente, su acción deliberada de engañar a otro u otros con fines predeterminados.

En México desafortunadamente no está tipificado este tipo de delito –medio país estaría tras las rejas–, por lo que a la gente le resulta muy sencillo ir por la vida causando afectaciones a la sociedad a través de sus mentiras, desde las más inocentes y hasta piadosas, aparentemente, hasta las más perversas y malintencionadas. Por eso, hay gente a la que se le hace fácil realizar una llamada al 911 para reportar una falsa bomba, y de esa manera divertirse o lograr que se cancelen las actividades del lugar en donde se encuentran. Una total falta de formación en valores y carencia de empatía social, además de mentirosos, claro.

Todo lo anterior viene a cuento porque actualmente estamos viviendo en Juárez una ola de falsas alarmas de bomba en instituciones educativas, oficinas de Gobierno y en algunas empresas, lo que ha contribuido de manera negativa a incrementar el psicosis o temor colectivo de la sociedad, luego de los ataques reales perpetrados contra camiones de transporte urbano y vehículos particulares, luego del operativo realizado en el Cereso de la ciudad.

No debemos perder de vista que el origen de esa violencia desatada en la ciudad surge de hechos reales a los que no podemos cerrar los ojos. Se trata de pugnas a muerte entre los grupos de narcotraficantes asentados en esta frontera, y su lucha por el poder y el control total del mercado y del territorio, pero también se trata de una intervención de la autoridad –en sus tres niveles de gobierno– para desarticular bandas que operaban dentro del Cereso.

El problema es grave y es serio, pero no es sólo de las autoridades porque nada de eso ocurriría si no hubiera la demanda de droga que hay en nuestra ciudad. Los niveles de consumo en Juárez son de verdad alarmantes, lo que nos ha convertido de una puerta o puente de paso, a un enorme mercado de adictos, con todo lo que eso implica.

Sin embargo, también debemos consignarlo, actualmente y a diferencia de épocas pasadas, se advierte una adecuada coordinación entre las autoridades de los tres niveles de gobierno, y se percibe también un diagnóstico más real sobre lo que ocurre en nuestras calles, con lo que aumentan las posibilidades de que realicen y ejecuten los programas de seguridad adecuados.

Pero retomando el tema de las llamadas para reportar falsas alertas de bomba, aunque pudiera parecerlo, no es un tema sencillo ni que carezca de importancia, porque es reflejo de una enorme falta de educación cívica y de formación en valores de las personas, adicionalmente es una característica que explica bien la inseguridad y la violencia en esta frontera. Pero además, ha expuesto, ha revelado, otro grave problema que –quizá– desconocíamos que existía: la falta de capacitación y conocimiento en protocolos de protección civil ante emergencias.

Hasta el cierre de esta semana, se tenía el registro de alrededor de 50 llamadas a los números de emergencia para reportar bombas en diversos lugares. Universidades, maquiladoras, escuelas de bachillerato, centros comerciales han sido los principales blancos de estas “bromas” que movilizan a todos los cuerpos de seguridad y ponen en alerta máxima a la sociedad completa. Afortunadamente dichas llamadas han resultado falsas todas.

La Fiscalía General del Estado realiza ya las investigaciones correspondientes, el rastreo de los números telefónicos desde donde se hicieron, y ha advertido que se aplicará rodo el rigor de la ley contra esos “bromistas”, se cuenta incluso con dos personas detenidas por esos hechos, todo es una buena señal que debemos reconocer y aplaudir.

Lo que sí es muy preocupante es que, en casi todos los lugares en donde se presentaron estas falsas alarmas, principalmente instituciones educativas, no estaban preparados para enfrentar de manera adecuada dicha emergencia, y si alguna de las amenazas hubiera sido real, no quiero ni pensar el trágico saldo que un artefacto explosivo pudiera haber ocasionado en aulas repletas de alumnos, porque no fueron evacuados a tiempo y con orden.

Universidades en las que el cuerpo directivo y de maestros omitieron establecer protocolos adecuados, pero sobre todo oportunos, rápidos, para evacuar a los alumnos, y que al final de cuentas estos últimos se enteraron de la emergencia a través de las redes sociales, ya sea en grupos privados de Facebook o bien porque alguien más los alertó, pero no los encargados de hacerlo.

Los directivos y docentes de centros escolares deben entender con mucha claridad que los padres de familia queremos que nuestros hijos estén seguros, que están a cargo de personas responsables y conocedoras del manejo de este tipo de situaciones, y no al garete como barco sin timón, y que antes que el prestigio (o supuesta buena fama) de la institución, está la vida e integridad física de nuestros hijos.

Lo digo porque ante recientes hechos ocurridos tanto en el Tec de Juárez, como en el Colegio San Patricio, en el primero con la irrupción de un estudiante armado y en el otro con un intento de asalto y disparos, la versión oficial de los directivos, misma que fue reproducida tal cual en los medios de comunicación, no corresponde con la de alumnos y padres de familia quienes temen se esté manipulando la información para proteger el “buen prestigio” de la institución.

Quienes están a cargo de estas instituciones educativas no deben olvidar que lo primero que deben proteger es la vida e integridad física de los alumnos, y no la “fama” o prestigio de sus instituciones, por lo que valdría la pena que se revisen a fondo los protocolos de actuación en emergencias similares, más vale hacerlo a tiempo y no cuando haya tragedias que lamentar… Ahí viene el lobo.

Y en cuanto a los “bromistas” que han puesto en jaque a autoridades y sociedad con sus amenazas falsas de bomba, esperamos una acción decidida, contundente, que les haga entender que no pueden hacer ese tipo de cosas y se lo piensen mejor antes de intentarlo de nuevo. Las penas para ese delito van de tres meses a nueve años de prisión, así que no es cosa de jugar una simple broma o de evitar los exámenes finales del periodo. Si la ley no se aplica, la impunidad será el motor para una sociedad más insegura, es un asunto de todos.