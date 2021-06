La expulsión anticipada de Corral

Ya se ha mencionado tanto la posibilidad de expulsar del Partido Acción nacional al gobernador del estado de Chihuahua, que en los hechos para muchos ya está afuera. Lo que sí está quedando muy claro para un amplio sector de panistas, es que Javier Corral Jurado se ganó a pulso su expulsión. Fue evidente que en toda la contienda electoral no solo le dio la espalda a la candidata de su partido, sino que le puso cuánto obstáculo pudo durante la campaña. Y no solo fue Corral. Fueron muchos los que también le pusieron piedras en el camino, a quien finalmente resultó ser la ganadora de la contienda. Y ya surgieron voces albiazules que buscan primero exhibir y luego sancionar a los que traicionaron al partido en la pasada contienda. A pesar de que hay muchos corralistas que están haciendo lo imposible por congraciarse con Maru Campos y con su equipo, no serán fácilmente perdonados y aceptados en la administración estatal entrante.

Tal y como Joob Quintin y Daniela Álvarez lo publicaron en sus perfiles, acudieron junto con otros destacados panistas a la reunión donde se revisarían los estatutos para determinar las sanciones que ameritan los que actuaron en contra del partido. En pocas palabras tratarían la expulsión de panistas que traicionaron al partido. La ganadora del cuarto distrito federal, fue enfática al señalar que Javier Corral está entre los señalados. Pero Corral no se irá solo, también su hermana Leticia, a quien apodan la vicegobernadora, lo podría acompañar.

Otro reiteradamente señalado es el actual secretario de Desarrollo Social Ramón Galindo, y seguramente muchos quisieran que apareciera su nombre en la lista de futuros expulsados de Acción Nacional. Esa lista de incondicionales a Corral es muy larga, pero cada día el equipo de Maru Campos suma más nombres de corralistas que desde su puesto apoyaron a Gustavo Madero y nunca se sumaron a la campaña de la alcaldesa con licencia de la capital del estado.

Se menciona mucho a un incondicional y operador del gobernador Javier Corral en ciudad Juárez, Edgar Villanueva, al igual que a Javier Palacios. Igualmente se menciona a Eduardo Limón, a Martha Adriana Durán, Lucero Nieto, Austria Galindo y Enrique Torres. El propio gobernador está consciente de que sus días como panista están contados. De igual manera sabe que se está quedando solo y ya se siente traicionado por todos lados. Y de ello se ha quejado amargamente en sus redes sociales. Pero el propio Javier Corral Jurado sabe que todo lo que hizo tarde que temprano se le iba a revertir. El tipo de acciones y actitudes en las que incurrió reiteradamente y descaradamente el gobernador son de esas que no se pueden pasar por alto por ningún motivo. Tal vez la famosa expulsión oficial y las sanciones para Corral y su gente no se concreten en breve, pero esta reunión para tratar esa posibilidad por sí sola exhibió públicamente a los traidores al panismo. Y verse exhibidos y señalados como traidores por los próximos seis años no es algo que agrade y convenga a ningún político, funcionario o militante de algún partido.

Así que la reunión pasada sí tendrá algún efecto en el corto o mediano plazo. Y a los mencionados y los que faltan por ser incluidos solo les queda esperar un sexenio o mudarse a otro instituto político, que en el caso de Corral, será lo más seguro. Así que atrás quedarán más de tres décadas de pertenecer al partido que lo encumbró y que ahora lo expulsa. Con esto el presidente municipal electo Cruz Pérez Cuéllar se cobra una cuenta que desde hace años tenía pendiente con Javier Corral. Las vueltas que da la vida política, de ser el primer panista del estado, ahora está virtualmente expulsado.