La ética kantiana y la reventa de roscas de Reyes

En Ciudad Juárez, un crisol de desafíos y cultura, enfrentamos diariamente problemas de variada magnitud. Hoy, sin embargo, deseo abordar un tema que, si bien puede parecer menor en comparación con otros más urgentes, toca de cerca el corazón de la vida cotidiana de muchos juarenses, incluida mi esposa. Cada año, al acercarse la fecha de los Reyes Magos, se repite la misma escena: las roscas de Reyes, un producto emblemático de nuestra tradición, se convierten en objeto de reventa, generando frustración y enojo en muchos, incluida ella.

He insistido en ocasiones a mi esposa que, si realmente desea una rosca, podríamos optar por comprarla en reventa. Sin embargo, se niega rotundamente, sosteniendo una postura firme desde una perspectiva moral. Esta situación nos sumerge en un debate ético que va más allá de la simple transacción comercial, y nos lleva a cuestionar las prácticas y valores que rigen nuestra sociedad.

¿Qué nos dice este acto de rechazo sobre nuestra ética colectiva y las decisiones que tomamos como consumidores y ciudadanos? Este artículo busca explorar la problemática de la reventa de roscas de Reyes bajo la lente de la ética kantiana, propuesta por el filósofo Immanuel Kant, para entender mejor las implicaciones morales de nuestras acciones y decisiones. Si bien puede parecer que este análisis tendrá poco efecto práctico, especialmente si la empresa y las autoridades implicadas no modifican su actuar, es fundamental reconocer que todo cambio comienza con una idea, una reflexión, una voz que se alza.

Así, con el eco de la frustración de mi esposa resonando en mis pensamientos, me dispongo a indagar en los principios de la moralidad y la justicia desde una perspectiva kantiana, aplicados a este fenómeno tan particular de nuestra ciudad. Quizás, a través de este ejercicio, podamos no solo entender mejor el problema, sino también vislumbrar posibles caminos hacia soluciones más justas y equitativas.

Desde la perspectiva de la ética kantiana, formulada por el filósofo Immanuel Kant, las acciones deben evaluarse con base a su moralidad intrínseca y su capacidad para ser universalizadas sin contradicción. En otras palabras, una acción es éticamente correcta si la regla que la sustenta podría aplicarse a todos sin generar conflictos o injusticias.

Aplicando este razonamiento al caso de las roscas, nos enfrentamos a una disyuntiva ética. Por un lado, están los revendedores, quienes, motivados por el lucro, compran grandes cantidades de roscas para luego venderlas a precios elevados. Si esta práctica se convirtiese en norma universal, llevaría a un mercado desequilibrado donde el acceso a bienes esenciales o tradicionales estaría restringido solo a aquellos dispuestos o capaces de pagar precios inflados. Este escenario contradice claramente los principios de justicia y equidad, fundamentales en la ética kantiana.

Por otro lado, está la responsabilidad de Costco. La cadena, al permitir la compra masiva de un producto limitado, no solo ignora las necesidades y derechos de la mayoría de sus clientes, sino que también contribuye a un sistema de mercado injusto. Según Kant, las empresas, al igual que los individuos, tienen el deber de actuar de manera ética, lo que incluye considerar el bienestar común y evitar políticas que favorezcan prácticas desleales o perjudiciales.

Esta situación plantea un dilema ético aún más profundo en el contexto de nuestras decisiones como consumidores y ciudadanos. ¿Es moralmente aceptable comprar en reventa, sabiendo que dicha acción contribuye a perpetuar un sistema de mercado injusto? Aunque comprar una rosca en reventa pueda parecer un acto menor, desde una perspectiva kantiana, dicha acción no se sostiene si consideramos la moralidad de contribuir, aunque sea de manera indirecta, a un sistema que favorece la desigualdad y la injusticia.

Es así que, el caso de las roscas de Reyes en Ciudad Juárez nos enfrenta a la necesidad de evaluar nuestras acciones y las de las corporaciones bajo el prisma de la ética kantiana. Nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones diarias, por pequeñas que sean, se alinean con principios universales de justicia y equidad, y cómo estas elecciones reflejan y moldean el tipo de sociedad en la que deseamos vivir.

Es dable reiterar que, según Kant, la verdadera medida de la moralidad de una acción reside no solo en sus resultados tangibles, sino primordialmente en la intención que la motiva y su alineación con un principio moral universal. Es decir, para que una acción sea éticamente válida, ésta debe poder ser adoptada como una norma general aplicable a todos, sin causar contradicciones o injusticias en su aplicación universal.

En el contexto específico de la venta de roscas de Reyes en Ciudad Juárez, nos insta a realizar una introspección profunda y crítica de nuestras acciones individuales y las prácticas corporativas. Al enfrentar dilemas como el de las roscas de Reyes, la ética kantiana nos ofrece una brújula moral, guiándonos hacia decisiones que no solo busquen el beneficio personal o inmediato, sino que también promuevan el bienestar y la justicia en nuestra comunidad.

Así, el caso de las roscas en nuestra ciudad se convierte en un espejo en el que podemos y debemos mirarnos, evaluando críticamente no solo nuestras acciones, sino también las estructuras y sistemas en los que estas se inscriben. Es una oportunidad para crecer como sociedad, aprendiendo a valorar y practicar una ética que resuene con los principios de justicia y equidad que deseamos para nuestro entorno.