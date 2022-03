La Estrategia de Seguridad se fortalece

Hay una verdad indiscutible en el tema de la seguridad pública, que en antaño como en los tiempos actuales sigue prevaleciendo. Cuando ocurre cualquier hecho de inseguridad en nuestra ciudad o en cualquier otra, el ciudadano común no se pregunta si le correspondía al Gobierno municipal, estatal o federal atender la denuncia por ese delito, si es competencia de unos o de otros acudir al llamado de emergencia, si es del fuero federal o local; no se preguntan si determinadas situaciones de seguridad les toca atender al Ejército, a la Marina o a la Guardia Nacional.

Y la gente no se cuestiona a quién o quiénes les compete determinados problemas de inseguridad, y no lo hace porque a final de cuentas todos los niveles de gobierno, todas las autoridades tenemos cierto grado de responsabilidad, y por igual nos afecta a todos que los índices delictivos se disparen, o por el contrario, a todos nos beneficia cuando esos números descienden por la efectividad de los programas de prevención, de procuración y administración de justicia.

PUBLICIDAD

Por eso, en el tema de la seguridad pública, no podemos escatimar voluntad de los representantes de los tres niveles de gobierno para generar estrategias, para robustecer los cuerpos de seguridad y con ello dar mejores resultados, no podemos, no debemos hacernos de la boca chiquita para poner lo mejor de cada instancia gubernamental en este propósito común. Lo que está en juego no es el prestigio político de unos u otros, no es la carrera policíaca o militar, es ni más ni menos que la vida de los ciudadanos.

Así que enhorabuena recibimos la noticia del traslado de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal a Ciudad Juárez, anunciado hace apenas unos días por la gobernadora, María Eugenia Campos, durante la presentación del Plan Estatal de Desarrollo 2022-2027, que establece 12 Ejes de trabajo y perfila 50 objetivos a cumplir.

En dicha presentación, en la que estuvo presente un servidor, se mencionó que el eje número 4, el de “Seguridad Humana y Procuración de Justicia”, contiene al menos 12 objetivos, contempla 34 estrategias y 147 líneas de acción a seguir en este tema que nos ocupa. Todo ello concentra una tarea de suma coordinación con las fuerzas policíacas de los tres órdenes de gobierno, pero además de un despliegue de recursos humanos y materiales para garantizar la seguridad de los juarenses.

Es un acto, más que de voluntad, de convencimiento, de permanecer unidos para atender este problema, en el cual estamos avanzando precisamente por la conjunción de esfuerzos desde el inicio de este gobierno que encabeza Maru Campos.

Esto se suma por supuesto, a una decidida acción del Gobierno de la República, que desde hace poco más de tres años comenzó a reforzar al Ejército y a la Guardia Nacional en esta frontera, con nuevas instalaciones, más elementos y equipamiento. Y con quienes hemos estado trabajando juntos en la misma estrategia de brindar mayor seguridad a las y los juarenses.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, ha mantenido un acercamiento muy estrecho con nuestra frontera que ayuda, sin duda, a cumplir los compromisos con el asunto de la seguridad y paz ciudadana.

Desde el inicio de este 2022 se instaló la Mesa de Seguridad para la Construcción de la Paz, en el marco del operativo Juntos por Juárez, con la participación de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal que encabeza César Omar Muñoz, así como de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, de la Guardia Nacional y el Ejército, y de manera permanente, semana a semana se evalúan los trabajos encaminados a fortalecer la prevención del delito, la atención de puntos más conflictivos de la ciudad, así como la instalación de mecanismos de seguridad que ayuden a las fuerzas policíacas con su tarea y con ello ser mas efectivos a la hora de atender cualquier evento. La estrategia está en marcha, y con la llegada de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, esta se fortalece.

Sería vano nuestro discurso de la seguridad pública si sólo me remitiera al esfuerzo de las otras esferas de gobierno, por eso creo conveniente resaltar que este año en Ciudad Juárez, el Gobierno municipal está destinando un presupuesto histórico para este rubro, del orden de los mil 900 millones de pesos, que permite atender rezagos en la materia, reforzar al cuerpo policíaco, darle mejores prestaciones, mejorar su equipamiento, y dotarlo de mejores condiciones para hacer su trabajo, lo cual es básico si se piensa en abatir los niveles de inseguridad.

En enero pasado se otorgó un bono a todos los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y la Coordinación de Seguridad Vial, por un monto de 30 millones de pesos, un aliciente que ayuda sin duda a que los elementos puedan invertir en el bienestar de ellos y sus familias.

El programa de equipamiento contempla elevar el número de unidades móviles que se tienen actualmente, de 300 se pasará a 800 patrullas, lo cual es un gran avance considerando el gran tamaño de nuestra ciudad.

A ello se incluyen 250 puntos de medición a la intemperie con mil cámaras de videovigilancia, que tendrán la posibilidad de conectarse a 18 mil cámaras del sector comercial e industrial, para dar una cobertura mucho mayor al cuidado del sector productivo. Lo cual había sido una demanda de años atrás de los empresarios de Ciudad Juárez.

Y como una de las prioridades de este gobierno es el apoyo y cuidado de las mujeres, se está trabajando a marchas forzadas para restaurar y equipar de iluminación a colonias abandonadas, además serán adquiridos tres mil brazaletes electrónicos para atender los casos de violencia contra la mujer y evitar que sean violentadas. Naturalmente, se está incrementando el patrullaje en zonas laborales y habitacionales.

En fin, hay un esfuerzo notable del Gobierno municipal, pero es preciso decirlo, es poco si no se complementa con las otras fuerzas policíacas del Estado y Federación, si no hay una campaña permanente de prevención y de colaboración con los sectores sociales y la ciudadanía en general. De eso se trata y por eso seguiremos trabajando de la mano con los otros gobiernos, con las y los lograr el juarenses para bienestar y la paz de nuestra gente.

Sugerencias y comentarios favor de hacérmelos llegar a mi correo: cpc16169@gmail.com