La estrategia de seguridad de Sheinbaum

La semana pasada en estas mismas páginas hablaba del pasado, el presente y el futuro en materia de seguridad poniendo como referencia lo que sucedió en Juárez y en todo Chihuahua en el sexenio de Felipe Calderón donde se le declaró la guerra al narco poniendo al mando nacional a un jefe de policía (Genaro García Luna) que resultó tener bando del lado delincuencial, terminando dicho artículo (La inseguridad. Antes, ahora ¿y después?) diciendo: Parece que México, de ganar Claudia, puede ver la luz al final del túnel en el tema de inseguridad en México y homicidios dolosos, por lo exitoso que fue su estrategia de seguridad en la Ciudad de México donde logró reducir en un 58 por ciento los delitos de alto impacto, en un 51 por ciento los homicidios dolosos y los robos en un 70 por ciento.

Pero ¿por qué creo que a México y con ello a Juárez y todo Chihuahua les irá bien?, porque como lo dije la semana pasada es casi seguro que gane Claudia y replicará su exitosa estrategia combatiendo al crimen organizado, y aunque no es lo mismo gobernar la Ciudad de México a todo el país, considero que su estrategia es la adecuada y logrará que la tendencia a la baja en homicidios nacional lograda por nuestro Presidente ahora sea notable.

Porque ya lo ha dicho ella, combinará la estrategia de paz y desarrollo social del presidente, combinada con un eficiente trabajo de inteligencia y combate a la impunidad como lo hizo en la Ciudad de México, y esa es la manera adecuada de combatir al crimen organizado, porque no es un problema de fuego contra fuego porque ya vimos que eso incendia el país, y fue lo que hizo Calderón y Xochitl dice que haría si fuera Presidenta, por ser un problema complejo y estructural muy arraigado, que no podía solucionarse en corto tiempo.

Por lo tanto, la estrategia actual reforzado con la inteligencia policial y el combate a la impunidad que fueron las claves de Claudia para reducir la delincuencia común y organizada como gobernadora, es lo que funcionaría, y con esto no digo que la estrategia del presidente AMLO fuera fallida, por el contrario, él sembró las bases que han reducido la pobreza, ha habido desarrollo social y ha apostado a los jóvenes que son la mano de obra del crimen organizado, sin embargo, ahora toca concretizar esos logros y reforzarlo con lo que a Claudia le resultó un éxito: el efectivo combate a la impunidad.

Porque la experiencia que me ha dejado conocer de cerca y operar el sistema de justicia penal, me llevan a la conclusión que una estrategia eficiente de combate a la impunidad es la clave para que el delincuente le tema al Estado y reducir con ello la comisión de los delitos, y es lo que Claudia hizo, pero jamás tendrá éxito en un ambiente donde estén proliferando los delincuentes. Es decir, no puede funcionar lo uno sin lo otro porque es como el cazador de plagas, por muy eficiente que sea no terminará nunca su trabajo en un lugar donde se sigan generando plagas, se tiene que combatir el origen de la plaga primero para que pueda reducir la plaga ya existente.

De esta manera se podrá reducir por fin la cifra de homicidios que en el caso de Juárez y gran parte del país no se ha podido reducir, sin embargo, el reto será ver cómo logra que su estrategia de seguridad dé resultados con un gobierno estatal opositor a Morena, que es quien lleva la voz cantante en la estrategia de seguridad, sobre todo combatiendo la impunidad, pues tendrá que estar muy coordinada y sobre todo entenderse muy bien con la gobernadora, de tal manera que Maru no lo vea como una subordinación o tema político y no terminé confrontándose con ella como lo ha hecho con AMLO. De este entendimiento y coordinación dependerá el éxito de la estrategia de seguridad de Claudia en Juárez y Chihuahua: combatiendo la impunidad en nuestro Estado que ha sido el gran pendiente.