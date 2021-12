La estrategia de comunicación de los mandatarios populistas del mundo (I)

Ciudad de México.— A lo largo del año se han analizado las estrategias operativas de comunicación de 24 mandatarios populistas: nueve en América, seis en África, cuatro en Europa y cuatro en Asia. Ahora se analiza lo que les es común ya que a pesar de las grandes diferencias en la historia, la geografía y la cultura de la que provienen estos mandatarios hay claros elementos que comparten.

En lo que hace a la estrategia de comunicación no solo es semejante sino igual y esto sin importar si se dicen de izquierda o de derecho. Entre ellos hay coincidencias totales y parciales. Las primeras las comparten todos y las segundas solo algunos. En esta ocasión proponemos las totales. En un siguiente texto se presentarán las parciales.

Coincidencias totales

Producto del análisis identifico diecisiete coincidencias totales que son:

Capitalizar a su favor el malestar y la indignación ciudadana frente a la corrupción de los gobiernos anteriores y los altos niveles de inseguridad en sus países.

•Explotar un nacionalismo primitivo y emocional. Para eso utilizan la historia Patria, la aprendida en la escuela, y recurren a los héroes oficiales. Celebrar el pasado mítico de sus países.

•Presentarse como los “salvadores” de su país, como líderes de una “revolución”, que va a transformar las estructuras. Nadie más puede realizar esa tarea. Han sido designados por fuerzas superiores, para cumplir esta tarea histórica.

•Anunciar el “glorioso” futuro, que espera a sus países bajo su gobierno. Presentarse como los únicos garantes de llevar a su país a la grandeza que merecen.

•Hacerse pasar como hombres del pueblo. Vienen de él y a él se debe. Son sus únicos y verdaderos representantes. Son su encarnación. Nadie más que ellos pueden gozar de ese privilegio.

•Hablar de que la nación y su proyecto de gobierno están amenazados y que es necesario defenderlos. Está en juego la identidad nacional.

•Culpar al pasado de todos los males. No asumir las consecuencias de sus actos. El pasado siempre es el responsable de cualquier mal.

•Polarizar a la sociedad con un discurso maniqueo de buenos y malos. Se promueve la confrontación entre los de “arriba” y los de “abajo”.

•Crear enemigos imaginarios, que supuestamente atentan contra su persona y proyecto. Los acusan de golpistas y atentar contra la Patria.

•Acusar a la oposición de “traidora” y de servir “a oscuros intereses extranjeros”. Ellos no son verdaderos patriotas.

•Violentar sistemáticamente la libertad de expresión. Agreden y descalifican a los medios y periodistas que no piensan como ellos y que no apoyan su proyecto. Plantear el falso dilema de si no estás conmigo estás contra mí.

•Rechazar de manera sistemática la más mínima crítica de cualquier actor social. Son intolerantes. Presionar e incluso perseguir a periodistas, intelectuales, científicos, artistas, líderes de la sociedad civil e integrantes de la oposición.

•Relativizar la ley y ponerse por encima de la Constitución. Descalifican y minimizan a los otros poderes del Estado y a los órganos autónomos. Concentran el poder en su persona.

•Utilizar sistemáticamente la mentira o las verdades a medias. Tiene otros datos. Construyen una realidad alterna o paralela a la que realmente es.

•Ejercer un intenso “activismo mediático”, para siempre estar presente en los medios. Utilizar diversos mecanismos, para tener una comunicación directa con sus bases sociales y simpatizantes. Uso intensivo de las redes sociales.

•Plantear que luchan contra la corrupción cuando algunos de esos países y gobiernos están calificados como los más corruptos del mundo. Hablan del éxito en esa lucha cuando es evidente su fracaso.

•Asegurar que luchan en contra de la inseguridad cuando la evidencia indica lo contrario. Algunos de estos países son reconocidos, por sus altos niveles de violencia y crímenes dolosos. De una u otra forma está presente la violencia política.