¡La Esperanza del Cambio Va!

Estamos muy contentos con los resultados obtenidos el pasado 6 de junio, luego de una elección histórica en la que competimos por la Presidencia Municipal y ganamos con una diferencia de 20 puntos porcentuales, algo así como 67 mil votos, lo que significa un claro mensaje de la ciudadanía que exige un cambio.

De entrada, agradezco de corazón a los juarenses la confianza depositada en un servidor y nuestro equipo de trabajo, a los miles de ciudadanos que hicieron posible con su voto la llegada del cambio, el comienzo de la transformación; no los vamos a defraudar, vamos a cumplir nuestros compromisos de campaña y haremos mucho más, porque no podemos hablar de un cambio verdadero si quienes lo prometimos no ponemos alma y corazón en nuestro esfuerzo.

Los cuatro ejes fundamentales, que habrán de regir al próximo Gobierno municipal en Juárez son: la cercanía con la ciudadanía, honestidad, gestión y mucho, pero mucho trabajo. Fuera del discurso de campaña, de la retórica de persuasión, los cuatro puntos mencionados vamos a ponerlos en práctica con toda la intención de que la administración funcione, no a medias, sino como debe ser.

La “cercanía”, dijimos, no debe ser únicamente en el período de campaña, no empleamos la palabra como adorno del discurso político, porque la cercanía es necesaria para que las cosas funcionen, para que un servidor como los demás funcionarios públicos que habrán de acompañarnos en nuestra gestión, nos enteremos de primera mano de lo que sucede en la ciudad, para que atendamos con mayor eficacia y eficiencia los problemas que surgen todos los días.

Además es un reclamo de los ciudadanos que nomás ven a los servidores públicos cuando están encampañados, pero ya en el ejercicio se convierten en unas divas, inasequibles, intocables, y lo peor en muchos casos, inservibles. Así que, la cercanía con los sectores sociales, con el pueblo mismo, romperá en buena parte dicho concepto.

Es necesario salir a las calles, a las colonias, para romper el mito, pero más que una pose, se trata de ir a atender los problemas, de escuchar los reclamos, y de dar soluciones.

En lo que corresponde a la honestidad. Lo dijimos en campaña y lo repetimos ahora: Juárez no es un botín, y los funcionarios que así lo crean deben ir quitando sus aspiraciones. Ya han sido muchos años de saqueo, de mala administración de los recursos públicos, de mal gobierno, y lo mínimo que podemos hacer quienes fuimos elegidos es trabajar con honestidad y eficiencia.

Porque Ciudad Juárez es nuestra casa, aquí vive nuestra familia, aquí está lo más preciado de nuestra vida, y no podemos defraudarlos a ellos. Nuestra gestión será congruente con los principios de Morena y aquellos que impulsa la Cuarta Transformación, así como su principal impulsor, nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador.

Esto también tiene que ver con no engañar a la gente, decir con claridad lo que se puede hacer y lo que no se puede hacer. También hay clara conciencia en los ciudadanos sobre los despojos que nos están dejando, de las deficiencias que hay, del rezago existente. Aunque eso no nos detendrá en nuestro propósito de mejorar los espacios públicos, de pavimentar las calles que faltan, de hacer una labor titánica de bacheo, de mejorar la colecta de la basura; de mejorar los servicios públicos en general.

Porque todo lo anterior, así como buena parte de nuestras promesas de campaña serán imposibles de lograr si nos quedamos cruzados de brazos, como divas, esperando nada más la llegada de los recursos que nos corresponden, tanto del Estado como de la Federación. Para ello se tiene que emprender una agresiva pero eficaz campaña de gestión, que nos ayude a bajar capital de los entes gubernamentales consabidos, pero también de los organismos nacionales e internacionales que también se ofrecen como atractivas alternativas, y no como damas de caridad, sino a través de proyectos sustentables cuya viabilidad no deje dudas a los inversionistas.

Se deben reconstruir los puentes de comunicación con el Gobierno del Estado, para que Ciudad Juárez se vea mayormente favorecida con obra pública de calidad y de gran necesidad para los juarenses; con proyectos de desarrollo social que nos ayuden a combatir con mejores resultados el rezago existente, sobretodo el que tiene que ver con las mujeres. Estamos seguros, que si le apostamos a mejorar el entorno de las mujeres trabajadoras, de las amas de casa, de las estudiantes, vamos a resolver grandes problemas que aquejan a nuestra frontera, ellas son nuestra fortaleza, y debemos trabajar con ella y para ellas.

En seguridad, es impensable que podamos resolverlo solos, necesitamos del Gobierno estatal y de la Federación, para que bien coordinados podamos avanzar en la materia; aquí no deben prevalecer filias y fobias políticas, debemos avanzar juntos porque de antemano sabemos que estaremos derrotados. En cambio, una buena gestión en este rubro, nos puede ayudar a avanzar significativamente, por el bien y la paz de las familias juarenses.

Con la Federación tenemos una buena relación, pero haremos la tarea completa, tocar las puertas necesarias para resolver problemas y para evitar otros, para que le lleguen más recursos a Juárez. Sabemos que hay un compromiso firme del presidente López Obrador con Ciudad Juárez, que ya ha generado importantes apoyos a la frontera; sabemos que ha estado presente aquí como ningún otro representante del Ejecutivo federal, en la historia reciente. Pero también sabemos que tiene otros tantos compromisos en todo el país, y es necesario que nos coordinemos bien con el Gobierno de la República para agilizar los trámites, para facilitar la llegada de apoyos, para la construcción de obra pública nueva, en ello también estaremos coadyuvando.

Lo que nos resta es mucho trabajo, es lo menos que podemos hacer, no se pueden cambiar las cosas si mantenemos el mismo ritmo de actividad en la Presidencia Municipal. Pero seremos cuidadosos con el tiempo para hacer más cosas, con lo que buscamos obtener mejores resultados. Acudiremos a los sistemas de trabajo preestablecidos, pero no nos detendremos en esquemas que burocratizan aún más la administración pública.

Es necesario que cambiemos la forma de hacer gobierno, para el cual se piensa primero en talento, pero este debe ir aparejado con la voluntad, con la diligencia, para que poco a poco las y los ciudadanos puedan ir notando el cambio.

Cierro esta reflexión con un agradecimiento y reconocimiento sincero a quienes hicieron de ésta una exitosa campaña, especialmente a mi esposa Rubí Enríquez, una mujer inteligente y capaz, que trabajó de lleno en el proyecto con un toque especial que la caracteriza, al igual que a todo mi equipo de campaña y estructura quienes hicieron un excelente trabajo, y a quienes agradezco a través del coordinador general, Alejandro Pérez Cuéllar, quien demostró una vez más su gran liderazgo y amplia capacidad organizativa. A todos los que de una u otra manera trabajaron por este proyecto, ¡muchas gracias!