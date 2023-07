La esperanza de México está en Xóchitl Gálvez

Hasta hace tres semanas aproximadamente en todos los análisis de posibilidades en el que se ponía en entredicho si la oposición lograría tener un papel digno en la competencia rumbo a la Presidencia de la República este 2024, el resultado era que hasta ese día no existían indicios de que algún personaje pudiera llevar en sus manos semejante responsabilidad y hago énfasis en la responsabilidad, pues al tratarse de liderar a la Oposición es tomar la rienda de la representación del 50 por ciento de país, al referirnos a oposición es hablar de todos los que están en contra del régimen autoritario del obradorismo conocida como la 4T, nos referimos a todos los demás partidos políticos que no son Morena, PT y Verde y a toda la clase política y social a la cual el presidente durante estos cinco años de mal gobierno ha señalado como traidores a la patria a múltiples sectores de la sociedad, incluyendo los abogados, médicos, ingenieros, en sí a los profesionistas, a los aspiracionistas, en general a todos los que no comulgan con él, en sus desenfrenadas y enfermizas formas de pensar, pues se ha dedicado a dividir al país desde que llego y ha creado dos Méxicos, el de los servidores de la nación, amlovers, pejezombies, chairos etc., que no son más que fanáticos, cegados por la figura de un líder político que busca obstinadamente perpetuar su régimen y su corriente el obradorismo, más allá de su período de gobierno a través de su súbdita más leal y que ya actúa a imagen y semejanza de él, la de orígenes judíos, Claudia Sheinbaum.

El país está dividido por culpa del presidente y sus continuos llamados al desprestigio de sus opositores, es bien sabido que al momento él aglutina a casi el 50 por ciento del electorado, pero el otro 50 es la oposición, la cual como inicié este artículo no se le veía ni pies ni cabeza a una alianza no solo de partidos, sino de la sociedad en común que le pudiera hacer frente a esa oleada de fanáticos y/o beneficiarios del obradorismo, se le acusaba a la oposición de no ponerse de acuerdo, de que ya era tarde y ni el método de selección de precandidato tenían, ni siquiera se lograba formalizar la coalición de los partidos, nadie confiaba en nadie, no veíamos la luz al final del túnel, analizábamos todos los perfiles y de todos no se hacía uno, los opositores estábamos resignados a que el régimen de la 4T continuara mal gobernando por seis años más, pero ahora con un personaje más destructivo aun, que el obstinado de AMLO, la jefa Claudia. Por más que los politólogos se quebraban la cabeza en todo el país, nadie daba pie con bola, estábamos cegados hasta que el buenazo de Andrés que es un ferviente aficionado a los procesos electorales, pues es en lo único en lo que piensa y habla, le inyectó oxígeno puro a esta contienda, con sus conductas antidemocráticas, dándole alas y elevando hasta el cielo a la senadora hidalguense, Xóchitl Gálvez.

PUBLICIDAD

¿Cómo pudo ser que nadie visualizara a Xóchitl como la verdadera opción para encabezar el proyecto rumbo a la Presidencia? Uno de los motivos es que ella se auto candidateaba, pero para la jefatura de la CDMX y en razón de eso pocos la consideraban para la grande.

Fue en el verano del 2021 a pocos días de la elección donde la gobernadora Maru Campos salió victoriosa de ese proceso como gobernadora de Chihuahua y precisamente con el ánimo de otorgarle su apoyo a la en ese entonces candidata Maru, se trasladó a esta ciudad la senadora Gálvez, tuve la oportunidad de conocerla de primera mano, de convivir toda una tarde y parte de la noche en una cena donde no había más de 20 comensales y un ambiente sumamente relajado, creo que de todos los asistentes, el más interesado en tener interlocución con ella era su servidor, yo estaba sentado justo frente a ella, nos platicó con mucho detalle sus orígenes y su forma de pensar y la manera en la que logró superar sus adversidades, toda una historia de vida sumamente interesante que dio como resultado a una mujer admirable que es lo que es hoy y que al preguntarle sobre su próximo objetivo político ella con certeza y determinación me dijo “voy a ser Jefa de la CDMX, ese es mi objetivo en el 2024, pero en este momento es combatir desde el Senado todos los abusos del Ejecutivo Federal”, hablando de manera centrada y directa, sin filtros, malhablada como lo es y con una seguridad que irradia a kilómetros, es un roble la señora con todo respeto, así es ella, mientras insistía en lo aberrante de haber eliminado las estancias infantiles y demás programas de impulso a los emprendedores, los apoyos al campo, en general lo débil del sistema salud y los problemas de inseguridad, ese día gracias a la invitación de Clara Torres a su casa, ya nadie me lo cuenta, tuve la oportunidad conocer a una mujer de altos vuelos, a la que espero logre ser la primera mujer presidenta de México.

No hay mejor manera que describir a Xóchitl que como lo hizo esta semana Leo Zuckerman en su columna publicada en el Excélsior “¿Por qué Xóchitl para presidente?”, donde hace ver palabras más, palabras menos, que tanto los partidos políticos, como muchos mexicanos, muchas mujeres, muchos hombres, muchos jóvenes, muchos adultos mayores, muchos empresarios, muchos científicos y muchos campesinos, han soñado una mujer con múltiples cualidades y virtudes, que la hacen ser una candidata que puede representar a una gran mayoría de sectores de la sociedad por su amplia experiencia y don de gentes, concluye Zuckerman diciendo textualmente que “Xóchitl es única, es apasionada, es derecha y es directa. Xóchitl es la fórmula ideal para un país que no acepta simulaciones, mentiras y más y más y más de lo mismo”.

Muy equivocada está la gente que siguió durante tres elecciones a AMLO, siempre supimos de sus orígenes del viejo presidencialismo, que se ostentaba como un caudillo y luchador de las causas justas y representante de los más desprotegidos, siendo que desde entonces manipulaba a los de mente débil, ¿cómo fueron a creerle a ese personaje?, que a todas luces, se lograba ver los diversos trastornos de personalidad, como lo son los rasgos propios del populismo, megalomanía, narcisismo, mesianismo y autoritarismo. AMLO lucha todos los días con sus propios demonios en su mente, pues se dice que no escucha consejo de nadie, que él solo toma las decisiones, que vive ensimismado dentro de las paredes de un Palacio y que su gabinete completo es un cero a la izquierda, un cúmulo de serviles secretarios de Estado, indolentes como su líder que solo se avocan a lo único que saben hacer que es adular al monarca de Palacio Nacional, pues vale más la lealtad y la subordinación absoluta, que cualquier mérito que puedan generar en su función estos integrantes del Gabinete.

Era muy cierta aquella consigna que decía “López Obrador un peligro para México”.

En la oposición esperábamos con ansia la llegada de un candidato que inspirara, que motivara, que le diera esperanza a este país de poder hacer a un lado este gobierno actual que carcome a la nación, el más corrupto de la historia, el de más violencia y asesinatos, el que más daño le ha hecho a los mexicanos, nace una esperanza en Xóchitl Gálvez que da vida a los que no comulgamos con la 4T, y que lo mejor de todo es que fue el mismo ANDRÉS el que nos la puso en bandeja de plata, ante la ceguera de toda la oposición de no visualizarla de inicio como una gran contendiente a la Presidencia de la República minimizándola a competir por la CDMX.

Qué gran error ha cometido Andrés, pues nos abrió los ojos a muchos y si el proyecto de Xóchitl progresa, se estaría autodestruyendo con sus mismas acciones al haberle dado reflectores a este nuevo monstruo mediático llamado Xochitlmania, siendo el impulso final o la catapulta al cielo, el día en que a temprana hora, le cerró las puertas de Palacio a la senadora, para que no entrara a hacer valer su derecho de réplica en la mañanera siendo que contaba con una suspensión de un juicio de amparo expedida por un juez federal, que ordenaba al Ejecutivo Federal a otorgar el derecho de réplica a la senadora por sus múltiples ataques machistas que él le ha hecho desde esa tribuna, suspensión que se otorgó argumentando que las mañaneras se configuran como un verdadero acto de autoridad, que cuenta con todas las características, pues desde ahí se giran órdenes a las Fuerzas Armadas, se divulga información pública y privada, es organizada por la oficina de la Presidencia justo en la sede del Ejecutivo que es el Palacio Nacional, el atril tiene el escudo nacional, se presenta AMLO como presidente de la Nación y toda la producción y gastos son pagados con el erario público, todos sabíamos que las mañaneras eran un acto de gobierno que durante estos cinco años de estar AMLO a diario despotricando contra medio país como un merolico, la única que hizo algo para tratar de contener un poco este abuso fue Xóchitl.

Para concluir, tenemos una única oportunidad el próximo año de hacer valer que somos mayoría los que queremos un México mejor, con un bajo índice de inseguridad, de pobreza, de desigualdad, por mi parte haré todo lo posible por impulsar a la oposición de la mano de Xóchitl, no solo otorgando mi voto, sino con un verdadero activismo, pues se requiere de la suma de todas las voluntades, porque no podemos permitir que el país siga cayendo al abismo, con la continuidad que Morena le quiere dar con la candidatura de Sheinbaum.

Tenemos candidata y es una gran mujer, hay que defenderla para que sea inmune a los ataques del dictador de Palacio y allanarle el camino hacia el triunfo en el 2024, hacer ver que no está sola y luchar con valentía para hacer que suceda.

Es el último recurso que nos queda, no lo echemos a perder.

Quiero aprovechar para extenderles un cordial saludo a mis amigos y lectores Javier y Cristy Fernández, les mando un fuerte abrazo, deseando que este artículo haya sido de su agrado.