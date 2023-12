La esencia de un periódico, nuevos comienzos

Ha pasado otro año, y éste ya caduca. Como cualquier ciclo, todo tiene un inicio y un fin. Al inicio de este, empecé a garabatear aquí, por llamarlo de alguna manera. He escrito sobre violencia, corrupción, política, educación, estudios fronterizos, periodismo, migración, antropología cultural, justicia social, salud, racismo, clasismo, depresión, entre otros variados temas; pero lo que más disfruto escribir son las reflexiones personales. Renovarse o morir, he ahí la cuestión. Le advierto desde antes, este artículo contiene, en parte, datos autobiográficos.

Opiné sin presión, libremente. A veces me equivoqué en mi redacción, no soy perfecto. Lejos estoy de ello. A veces fui criticado y malentendido hasta por aquellos cercanos a mí. Cuando uno escribe públicamente, se necesita valor, porque uno se expone, y el espacio no alcanza para explicar o darse a entender de la mejor manera siempre. Como he dicho antes, me hago responsable de lo que escribo, más no de lo que los demás interpreten. Un día consideré que la política se trata de alcanzar el poder. Hay quienes pensaron que yo lo busco. Se equivocan, yo solo interpreté una teoría académica occidental sobre política moderna. En lo personal me gustan los líderes faltos de ego; que piensan en, y ayudan a sus semejantes. ¿Mi intención principal? Exponer mi punto de vista, a veces bajo rigor periodístico, a veces desde mi perspectiva personal pura. Claro está, influenciado por miles de horas de estudio, lectura y análisis racional.

Desde niño me gustaron la filosofía y las letras, el leer y escribir, y la búsqueda de la sabiduría; aunque también me gustaban los deportes y otras aventuras excitantes. Tal vez fui influenciado por el negocio familiar, al que siempre defiendo por amor. Por cierto, no me considero tan bueno, pero tampoco tan malo, y a veces digo lo que pienso, sin pensar bien lo que digo. Dios nos regala talentos a todos; y como típico varón, (perdón por serlo), ya por herencia genética cuento con una mente analítica, lógica. Fuera del ambiente universitario, a veces tengo mis dudas de que razonar sea siempre bueno, sobre todo cuando me duele la cabeza por neurosis y me tenso. Ahí quien diría que el periodismo y la pedagogía pueden ser inclusive una maldición. Sé debatir, pero ya me gustan más las pasiones sanas, como el arte, o la jardinería (aunque soy pésimo), y la búsqueda de la evasiva espiritualidad. Habrá quien pensará que estoy desperdiciando espacio y papel, con lo costoso que son..., pero a lo largo de este año, unos cuantos lectores me han escrito, y otros cuantos me han dicho que a veces me leen en persona. Poco a poco cada vez son más. Les agradezco de corazón.

EL DIARIO

Yo quiero a El Diario y a todos los que día a día lo hacen posible. Desde los voceros, ingenieros y repartidores, hasta sus asiduos lectores, administradores y directivos. El Diario, a mi parecer, ha sido bueno para la comunidad. Es un periódico que no se dobla ni se rinde ante los que quieren controlarlo, o destruirlo. A través de su historia, no ha tenido ‘pelos en la lengua’ para imprimir la ‘realidad’ cotidiana, incomodando a poderosos políticos durante varias épocas. Este medio surgió en los setentas, durante la ‘dictadura perfecta’ del priismo en México, y tumbó a sus competidores más cercanos con temple, sagacidad y el incesante trabajo de sus periodistas, trabajadores y de su dueño y fundador: Osvaldo Rodríguez Borunda, mi señor padre, quien siempre ha ayudado a toda su familia, y es bendecido ahora con dos hermosos bisnietos. En 1986, el PAN era realmente la opción revolucionaria de cambio. Después de un fraude documentado por la historia y por este medio, el PAN se consolidó como fuerza opositora. En la siguiente elección, los carros pitaban ¡Barrio sí, Baeza no! En las calles. Finalmente, el PAN chihuahuense ganó Chihuahua oficialmente al PRI en 1992, echo histórico en México que inició la alternancia democrática poco a poco en todo el país. Yo tendría unos 13 años entonces. Esto sucedió en gran parte gracias a periódicos independientes en varios estados fronterizos, como El Diario de Juárez, que compraban su materia prima en el extranjero, y no dependían de PIPSA (proveedora nacional de papel controlada por el gobierno federal), que la democracia se estableció en nuestro país.

Mis inicios

De niño fui un buen estudiante, pero ya en mi adolescencia me volví rebelde. Ahora me considero un sobreviviente, algunos de mis amigos no lo lograron. Años después, domado un poco por los aprendizajes de la vida; por cosas del destino empecé a trabajar en esta empresa como administrador en la oficina de publicidad en El Paso. Estudié administración, pero tuve un despertar concientizador, y me cambié de carrera. Por esos años hice de todo un poco, Luego ya como padre, cursé y terminé mis estudios de periodismo profesional en El Paso. Me tocó estudiar junto con un gran amigo, maestro y compañero, Ricardo Morales, (a quien a todavía veo de vez en cuando). Ricardo, quien ya había trabajado en El Diario de Juárez antes, fue compañero de estudios en la universidad. Ahí lo conocí, cuando coincidimos en una entretenida clase de Literatura Latinoamericana. Por esos tiempos, al inicio del nuevo milenio, él echó a volar El Minero ––periódico estudiantil de UTEP en español que había desaparecido después de una época revolucionaria en cuanto a derechos civiles; y que desapareció en esa institución en los ochentas––. Por esas fechas empecé a aprender el oficio ya de lleno, participando como reportero crítico, como es mi naturaleza. Debido a esa experiencia, empecé a trabajar de medio tiempo para El Diario de Juárez, escribiendo notas de interés binacional. Algo diferente, ya que recopilábamos la mayoría de la información en inglés, y luego la traducíamos al español, lo que significa un doble esfuerzo intelectual. Al graduarme, algunos compañeros me siguieron, y mi padre invirtió en nosotros. Fundamos El Diario de El Paso. Al principio fue difícil. Aunque ya existían medios televisivos en español, sus dueños son corporaciones norteamericanas, (algo que sigue siendo cierto hasta la fecha). Me desempeñé como editor en jefe desde el 2005. Debido a nuestra línea crítica, la oligarquía y el establecimiento en inglés se pusieron nerviosos. Desde esas trincheras, defendimos, y seguimos defendiendo apasionadamente el idioma español y a los mexicanos, que son víctimas de la xenofobia y el racismo en ese país. Durante mi dirección, la ciudad de El Paso hizo oficial el español como idioma alterno. Tiempo después, junto a otros veintitantos compañeros periodistas que patrocinó El Diario, cursé la maestría especializada en periodismo de investigación en UTEP; por cierto, sin gozar de ninguna ayuda o privilegios especiales, lo digo con orgullo medido. Fue la segunda maestría patrocinada por El Diario. La primera generación salió de un proyecto especial, en donde varios colegas fueron adiestrados por la Universidad de Florida en Ciudad Juárez. Ya encaminado el periódico, yo me separé de los diarios por decisión propia y me seguí preparando como educador. Fui invitado por un gran luchador cultural, seguidor del capital docente que nos heredó Paulo Freire: el Dr. Cesar Rossatto, a quien yo había entrevistado varias veces. Entonces decidí entrarle a un nuevo doctorado en pedagogía crítica, aprendiendo mucho. Como siempre, trabajando y viviendo la experiencia que nuestra activa frontera nos ofrece desde una perspectiva cultural, periodística y política. Resumiendo, entre mi padre y mis maestros, tuve excelentes mentores.

Como periodista, entrené a profesionistas que ganaron prestigiosos reconocimientos nacionales en EU y ahora trabajan en medios muy influyentes; también viajé y expuse temas importantes en Europa y Sudamérica. Además, pertenecí a diversas asociaciones civiles, sociales y educativas, como la NAHP (Asociación Nacional de Periodistas Hispanos), la ACL (Asociación de Libertades Civiles) y la SIP (Secretaría Interamericana de Prensa) entre muchas otras. Conozco y participé junto a galardonados documentalistas de Nueva York, además, trabajé y acompañé mi padre cuando El Diario de Juárez recibió el reconocimiento más antiguo al periodismo internacional por un editorial que ganó el premio María Moors Cabot, otorgado por la Universidad de Columbia. Esto sucedió tiempo después del perverso asesinato de nuestro compañero Armando Rodríguez ‘el choco’, quien cubría notas policiacas en Juárez. Su muerte a manos de sicarios causó revuelo internacional. Ahí me convertí en un activista más, defensor de los periodistas en México. Lo hice por convicción. Dejé el periódico para continuar mis proyectos personales. Ya por mi cuenta, fui invitado a exponer sobre el tema en la Deutsche Welle, transmisora alemana internacional disponible en 30 idiomas. Como aspirante del doctorado, fui invitado a dar cátedras en varias ciudades de Norteamérica sobre temas siempre relacionados con la pedagogía crítica en diversas modalidades. Como académico, he publicado en inglés en prestigiosas revistas especializadas de Canadá y en Europa.

A través de mi vida, he tenido fracasos y aciertos. Viendo hacia atrás, agradezco todas las personas que hacen posible este medio, y a todos aquellos que he conocido en este camino. El Diario es una institución histórica, situada en un puerto internacional clave, y siempre defiende a los mexicanos y a los chihuahuenses. Los periódicos independientes familiares están desapareciendo, absorbidos por medios multinacionales y corporaciones internacionales, y siempre se aliará con aquellos que quieren preservar la libertad de expresión. Gracias por su preferencia. ¡Feliz año!

