La epopeya de Francisco Rodríguez Pérez

El sábado recibí un mensaje de WhatsApp de Rubén “El Lobo” Luna Caldera, donde me daba la mala noticia, Paco Rodríguez Pérez había fallecido en la Clínica del Parque. La noticia fue un golpe al corazón. Desde hace meses he tenido el teléfono en la mano para hablarle a don Paco y siempre pasa lo mismo, al final no he marcado el número. Tengo la necesidad de escribir unas líneas, pero ¿por dónde empezar?. Googleó la primera palabra que viene a mi mente: réquiem. Suena muy romano -pensé-; era la oración fúnebre en el Antiguo Imperio, suena muy triste -pensé-. La despedida, es un acto político, tan importante como el bautizo. Pero no, de eso no quiero escribir. De pronto reparo en que tengo la obligación moral de avisarle al licenciado Arturo Soto, amigo de Paco, que vive en la Ciudad de México, hace unos meses platicamos por teléfono y le confié un proyecto de novela política que traigo en la cabeza y tiene como uno de los ejes a Paco Rodríguez. Regreso al texto y pienso, ¡Paquirri!, sí, Paquirri, sería un buen título, así le decía mi papá, sería un título valiente, íntimo y alegre, así lo quiero recordar, un figurón de las mejores plazas, un artista de la política, un esteta del poder. Suena bien, pero no estoy tan seguro. Después veo que Osbaldo Salvador me manda la nota de su portal, también por WhatsApp, La Opción titula la noticia “Muere don Paco Rodríguez", en la narrativa lo describe como un fanático de la lectura y extraordinario conversador. Puras verdades. En una ocasión, don Tomás Herrera -campechano como era-, me platicó que se reunieron con una botella de tequila, “cómo estaría el asunto, que pasaron las horas ¡y Paco salió con mi sombrero vaquero y yo fumando un puro!” -decía don Tommy entre risas-. Sí, era aficionado a los habanos y le gustaba la platica, era muy ameno. Una de las anécdotas que más disfrutaba de mi papá era sobre Paco Rodríguez. Me la platicó cien veces y siempre, invariablemente, era graciosa. Resulta que FRP (como solían abreviar los políticos nombre y apellido en los setentas), por allá de 1973 fue diputado federal, derivado de una intensa participación en la Asociación Internacional de Agentes Profesionales de Aduanas (ASAPRA) a principios de la década. Cuando Paco tenía la curul en el Congreso Federal mi papá era su secretario particular en la Ciudad de México. Resulta que, una tarde, salieron junto a otro asistente en un Cadillac negro y en el camino comenzó un chipi-chipi, mi papá iba manejando y prendió los wipers (limpiaparabrisas) del auto. Pasado un tiempo, la lluvia cedió, entonces, el movimiento del plástico con el parabrisas -que había quedado seco-, provocaba un rechinido, Paco y mi papá, concentrados en pensar algo más importante, no pusieron atención en el ruido y, desde el asiento trasero, el otro asistente, con una hilito de voz aguda dijo tímidamente con tono chilango “ya no llueve". Mi papá apagó los wipers y continuaron el camino. Unos meses después, Paco y mi papá viajaban en el mismo Cadillac, había sido un día estresante y ya andaban cansados. Tras un largo silencio, Paquirrí, imitando la voz exageradamente chillona dijo “ya no llueve" y soltaron la carcajada, liberando la tensión de aquel momento por completo. Mi papá se reía de esa anécdota y chasqueaba los dedos como símbolo de una chispa de genialidad humorística de FRP. A partir de ahí, el “ya no llueve" se convirtió en un chiste local que repetían como una rutina de teatro que se comenzaba con el clásico “te acuerdas cuando…”. También tengo mi propia historia, un día, tras la muerte repentina de doña Elisa Gil, FRP me confesó un secreto, me dijo, mira uno como hombre piensa que hace cosas importantes, trabajar, tener contactos, hacer negocios, pero en realidad eso no es lo más valioso, tu mujer, tu esposa, eso es lo más importante, todo lo que haces es para ella y para tus hijos. Creo que fue la última conversación que tuve con don Paco. De pronto, siento que escucho a mi papá decir “se nos están yendo los buenos”, eso contestaba cuando fallecía algún amigo, eso dijo de Lupe Díaz Nieto, escultor, Armando Borjón Parga, periodista y poeta, el profesor Armando B. Chávez, el notario don Tomás Herrera, el legendario decano del periodismo Aurelio Paez, pura figura. Se van los buenos y se quedan los malos. Algo los unía a todos con Paco Rodríguez Pérez, un profundo amor por Ciudad Juárez. FRP luchó incansablemente por la frontera, sabedor del potencial económico que tiene por el comercio exterior. Hoy que se han puesto de moda las historias de viajeros en el tiempo, me gusta imaginar que es posible abrir una nueva realidad alterna, donde Paco Rodríguez Pérez gana la presidencia municipal en 1977 y evita que Juárez sea víctima de los latifundistas que se repartieron las tierras con el poder político y logra que se le haga justicia a Juárez convirtiendo a la frontera en capital del estado y desactivando al depredador presupuestario que representa el grupo chihuahuita, esto solo puede ocurrir si Mario Moya Palencia hubiera sido Presidente de México, en vez de José López Portillo, porque Paco era muy cercano al entonces Secretario de Gobernación, que seguramente habría sido mejor mandatario de lo que fue JoLoPo. Si algún día puedo viajar en el tiempo, sin duda sería durante la sucesión de 76 y pediría hablar con Luis Echeverría para hacerle ver lo importante que es no elegir a López Portillo para evitar ese evento nexus que nos tiene aquí. A FRP le habría encantado mi idea, ni se diga a mi papá. Pero no fue así, el destino se empeñó en negar esa posibilidad. Paco Rodríguez Pérez, como político, mantuvo en una sola pieza su dignidad, fue fraternal de todos sin distingos, se dedicó a hacer amigos en el poder y cuidadosamente seleccionó a sus enemigos, no fue un santo, pero jamás hizo un daño a nadie por capricho. Como hombre de familia, fue un ejemplo colosal de amor. Soy creyente y por eso estoy seguro que Paco Rodríguez Pérez ahora se encuentra en el mundo eterno, junto a su amada esposa y en compañía de su familia y amigos que se adelantaron en el camino. Finalmente, encuentro el título que se presenta en una marquesina, este trabajo celebra la vida de Paco que afortunadamente fue una epopeya.