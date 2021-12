La enfermedad del alemán ese… en el Estado

…Dijo alguien enredándose en una evidente obviedad, pues se olvidó del nombre del descubridor de uno de los más tristes padecimientos de nuestro tiempo, el Dr. Alois Alzheimer. Y pasó a canturrear una joya musical que muy recientemente nos regaló El Cigala.

“Y la verdad no sé porqué, se me olvidó que te olvidé, a mí que nada se me olvida”.

Irónico que sea este tema lo que más recurrentemente recuerde todos los días. Pero lógico: me trae a la memoria lo que viví al lado de mi más amada persona: mi madre.

La primera vez que fuimos a ver a un médico, él dijo: es sólo la edad que la atrapó, es sólo la señal de que su mamá ha envejecido.

Ahí empezó la más triste y confusa de las historias que la familia haya tenido en toda la vida.

Resonando dolorosamente en nuestras mentes las palabras del médico, sólo volvimos a nuestra realidad después de notar que ella parecía no saber donde estaba. Poco a poco fuimos reconociendo los síntomas, y después de entenderlo, fuimos remitidos a un especialista. En esos tiempos hablábamos sobre la demencia en voz baja, estábamos asustados de este padecimiento.

Los pacientes con esta enfermedad, nuestros padres, generalmente, comienzan a desaparecer de casa y experimentar violentos cambios de humor. Su normal y plácido carácter se convierte en ritmos cambiantes de agresividad y de ternura. Poco a poco caemos en la cuenta que ahora ellos no pueden quedarse solos por mucho tiempo, necesitan de nuestros cuidados más extraordinarios y tenaces.

De repente gritan que hay alguien en el armario, y lo creemos y queremos ir y observar con nuestros propios ojos que hay alguien ahí. Son períodos muy difíciles, donde debemos hacer uso pleno de nuestra paciencia y comprensión.

Dos síntomas cruciales que lastiman el alma: no reconocen más quiénes son sus hijos y su familia. Finalmente, no pueden hacer nada por ellos mismos y necesitan que alguien les cuide en todo momento. No duermen más de 30 minutos seguidos y ¡terrible! pulcros que han sido toda la vida, empiezan a sufrir incontinencia.

Sus despistes iniciales se hacen cada vez más preocupantes, ya no sólo se olvidan de las llaves, de la estufa encendida, se quedan en blanco a la hora de preparar la comida o a la hora de iniciar una conversación. No podemos aceptar lo que para la medicina es obvio: es Alzheimer. Se nos cae el mundo encima, se enfrenta el comienzo de una nueva etapa para ellos y para nosotros. Se nos paraliza mente y corazón, no podemos creer que no sean capaces de poner la mesa y otras actividades básicas y sencillas, aunque se los expliquemos, aunque les repitamos una actividad que hicieron cada día por muchos años. Solo se quedan ahí paralizados con la mirada perdida. Nos enfadamos. Después de mucho comprendemos que lo único que necesitan es paciencia, empatía, respeto, amor para acompañarlos a caminar con sus pies cansados.

Es el tiempo ahora de investigar sobre la enfermedad y sus características, leer libros, entrar en contacto con asociaciones nacionales especialistas en el tema de ayuda y cuidados donde confiemos poder encontrar mayor información para gestionar adecuadamente los síntomas asociados a la enfermedad y desempeñar con satisfacción y honor este nuevo rol: el de cuidador.

Un listón morado, una flor morada, simbolizan la lucha contra una de las enfermedades más tristes y temerosas de todos los tiempos.

En México más de 800 mil personas están afectadas por la enfermedad y mueren por esta causa anualmente dos mil 30 de los pacientes, de las cuales las mujeres (64 por ciento) son quienes mayormente sufren este padecimiento. La estadística es resultado de factores biológicos y genéticos y la mayor longevidad en este género, lo que favorecen el desarrollo de la enfermedad. Sin embargo, en regiones en vía de desarrollo, las mujeres tienen mayor desventaja ya que las oportunidades de educación, ingresos, accesos a los sistemas de salud son menores a lo largo de la vida.

En los últimos cinco años (2017-2021) la Secretaría de Salud del Estado de Chihuahua en su programa estatal reporta el Alzheimer como una de las 10 primeras causas de enfermedad y muerte en el grupo etario de 60 a 65 años con una tasa de 147 casos por cada 100 mil personas.

Se espera que, en el país, para el año 2030, el número de personas con demencia aumente a poco mas de 1.5 millones. La disposición y oportunidades de desarrollo que el gobierno mexicano por medio del Sistema de Salud modifique, incluya e integre influirá de manera positiva en menores prevalencias de Alzheimer en un futuro.

La enfermedad de Alzheimer es la principal representante de un grupo de trastornos degenerativos del sistema nervioso central llamados demencias. Su comienzo es insidioso, progresivo e irreversible, se caracteriza por la pérdida de capacidades intelectuales, lo que conduce a un comportamiento alterado: pérdida de los hábitos de cuidado personal, deterioro de la relación con las personas y su entorno, tiene carácter crónico, no sólo para quien la padece sino también para las personas que se encargan de su cuidado: su familia, lo cual genera importantes cambios en la estructura y en los roles pudiendo desembocar en crisis que amenazan la estabilidad de ellos y de quienes les rodean.

Sufrimos mucha soledad y miedo, la soledad y el miedo que es de ellos también. Nos atormenta un sentimiento de culpa por no estar a su lado cada instante. Es muy difícil delegar en alguien sus cuidados, pero hay que aprender a vivir con ello. Cuando los acompañamos intentamos hacer todo lo que les gusta. Si no son capaces de seguir una conversación, el cariño si que lo reciben y les reconforta. A pesar del deterioro asociado a la demencia y que la memoria cognitiva es la primera en irse, la memoria emocional es la última que pierden. Esto nos orienta a mantener un vínculo afectivo hasta el último momento que fomente su autoestima, su sensación de autoeficacia, que les dé seguridad y confianza, evitando así la sensación del temor generalizado y especialmente al abandono de la sociedad.

En función de la enfermedad, es necesario procurar estimular lo preservado, motivándoles a participar en actividades familiares donde se sientan valiosos e importantes.

La necesidad de sentir que son respetados, que su dignidad se mantiene intacta, que son amados y considerados, debe permanecer a lo largo de todo el proceso asociado a la enfermedad y deben ser considerados para un cuidado de calidad.

No podemos etiquetarles en el concepto de discapacidad haciéndolos sentir que ya no pueden hacer nada. Toda una experiencia de años les defiende y les respalda, nos dieron y compartieron la vida, nos dieron oportunidades de crecimiento, nos llenaron de ternura y de cuidados, tenemos que regresarles por obligación un poco de todo lo que nos brindaron.

Dedicado a todos los que luchan con este padecimiento y a los que han perdido la batalla, muy en especial a mi madre y a sus grandes cuidadores: mis hermanos.