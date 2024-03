La embestida mediática vs AMLO y los medios de Chihuahua

El viernes 23 de febrero de 2024 hablé de cómo se evidenció la corrupción en la Suprema Corte y el Ministro Luis María Aguilar, al exhibir AMLO en su mañanera en agosto de 2023 cómo este togado tenía guardado en su cajón un asunto por adeudo de impuestos de Ricardo Salinas Pliego (dueño de TV Azteca), por 26 mil millones de pesos, que no quiere pagar, y que dicho Ministro pretendía resolverlo a favor y estaba esperando el momento adecuado, cosa que no pudo hacer ante la revelación del caso determinando ya unTribunal Colegiado que Grupo Salinas debía pagar esa cantidad (aunque se inconformó contra esa resolución y aun no se resuelve en definitiva),

Y traigo a colación ese artículo porque en las últimas semanas la confrontación entre dicho magnate contra AMLO ha subido de tono, al grado de Salir en el noticiero estelar de su televisora con Javier Alatorre en una larga entrevista a realizar acusaciones contra AMLO y su Gobierno, tratandode justificar por qué no quería pagar esos impuestos que debe y se le han acumulado desde el sexenio de Calderón y que nadie se había atrevido a querer obligarlo a pagar hasta que llegó AMLO.

Ahora se sabe que no es sólo ese adeudo y que no sólo es esa cantidad la que se está litigando aún, sino que es mayor y supera los 50 mil millones de pesos, cantidad considerable y por la cual dicho empresario ha decidido emprender una campaña en su televisora contra el Presidente, en redes sociales y a través de emisarios y opinadores afines, además de personajes políticos nacionales (toda la oposición) y extranjeros. No es cosa menor el asunto y demuestra la razón de la embestida que han hecho los medios de comunicación nacionales contra AMLO, por cobrarles impuestos.

También demuestra algo más importante y quizá el cambio político más importante desde hace un siglo en México y que era necesario para poder avanzar como país en su desarrollo “La separación del poder político del poder económico”. Sin embargo, también hay que decir que a nivel local en el Estado de Chihuahua los medios no han tenido ese comportamiento contra el Presidente, pues en sus líneas editoriales y publicaciones no se advierte sesgo contra Andrés Manuel, tanto en la televisión como en los periódicos.

Este tratamiento que los medios de comunicación, al menos en el Estado de Chihuahua, sobresaliendo los de Juárez y Chihuahua, muestra la importancia de tener medios informativos locales que no sean afectados por las decisiones de los medios nacionales, pues al menos en lo que se publicadiariamente se advierte una línea editorial imparcial con la 4T y el Presidente de la República, es decir ni a favor ni en contra, lo que se puede comprobar también en la pluralidad de sus articulistas, habiendo quienes estamos convencidos del buen trabajo y cambios significativos que ha hecho elPresidente como un servidor y otros que señalan todo lo contrario.

No es poca cosa este papel imparcial que han jugado los medios de comunicación chihuahuenses incluidos El Diario de Juárez y El Diario de Chihuahua, sobre todo en momentos donde AMLO se ha atrevido a desafiar al poder económico de México, a quienes como él ha dicho mandaban en el país y veían al Presidente de la República como un gerente de sus empresas, como un empleado de ellos, un Presidente con dignidad, honesto y sobre todo fuerte y legítimo, con el suficiente respaldo social paraenfrentársele al poder económico corrupto y corruptor de México, para que pagaran impuestos y sobre todo dejaran de intervenir en la dirección del país, aunque hacerlo signifique enfrentar un embate y campañas de desprestigio de los medios de comunicación nacionales (incluso extranjeros como se ha visto con el New York Times y Washington Post de Estados Unidos) y toda la clase política corrupta, o lo que se conoce como un golpe de Estado blando o encubierto.

Todo parece indicar que el Presidente ha conseguido el cambio más importante de la política mexicana en los últimos cien años y el más importante después de la separación Iglesia-Estado de Benito Juárez, con esta separación del poder económico del poder político, resistiendo el embate y campañas de desprestigio con el respaldo social como lo demostró la última encuesta del periódico REFORMA, donde se exhibió una aprobación actual del 73 por ciento. De ese tamaño es la figura y el Presidente que tenemos que llegó para hacer un cambio significativo en México. Ojalá y la próxima Presidenta continúe con esta política y logro que ha conseguido nuestro Presidente.