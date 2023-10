La eliminación de los más de 15 mil millones al Poder Judicial Federal (II)

La semana pasada hablábamos de la eliminación de los trece fideicomisos del poder judicial de la federación por la cámara de diputados (y que esta semana también aprobó la cámara de senadores), que ha llevado a un paro de labores del poder judicial de la federación, en todo el país, desde el 19 de octubre de 2023 (en el Estado de Chihuahua inició en Ciudad Juárez desde dos días antes) por lo que en esta segunda entrega de dicho artículo revisaremos la parte técnica para ver quién tiene la razón (lo legal).

Primero que nada hay que decir que un fideicomiso no es parte del presupuesto del poder judicial de la federación, es decir, no es un dinero que se le destine para cumplir con sus fines, sus funciones y mucho menos para el pago de salarios y prestaciones de los trabajadores, pues para eso tienen su propio presupuesto federal que se les aprueba y otorga año con año, por lo tanto, con su eliminación no se afecta su funcionamiento ni tampoco su salario y prestaciones legales, como los políticos de oposición han querido hacerlo ver, lo que se advierte de la propia definición de un fideicomiso.

De esta manera esos trece fideicomisos eliminados por el Congreso (falta la batalla legal que seguramente ganará el poder judicial federal pues ellos mismos resolverán el asunto) son instrumentos mercantiles donde ellos como fideicomitentes destinaron a una institución fiduciaria (banco) dinero, para los fines indicados en los fideicomisos que se extinguieron y que son prestaciones complementarias a las que tienen derecho por ley. Dichos fideicomisos fueron creciendo año con año (principalmente) con recursos públicos (aparte de su presupuesto), de los intereses generados por el banco (secundariamente) y con aportaciones de los propios destinatarios, beneficiarios del poder judicial federal (terciariamente).

De los catorce fideicomisos se eliminarán trece (15,434 millones de un total de de 21 mil 538.7 millones de pesos), y es donde el poder judicial de la federación señala que afectarán derechos laborales adquiridos porque de dichos fideicomisos se pagan pensiones complementarias de jueces, magistrados y personal operativo (8 mil 527.8 millones de pesos), planes de apoyos económicos-prestaciones médicas (230 millones de pesos), y para el mantenimiento de casas habitación de magistrados y jueces (76.6 millones de pesos).

Y haciendo un análisis del tema, políticamente ambas partes tienen razón y dependerá del enfoque jurídico y legitimidad que usted le conceda a uno de los dos poderes (legislativo y judicial), pues el Congreso Federal actuó de acuerdo a sus facultades y el poder judicial federal tiene todo el derecho de defender más prestaciones y apoyos económicos para sus trabajadores. Y antes de entrar al enfoque legal hay que precisar que el tema de las pensiones se refiere a las complementarias, es decir para que se les otorgue una mayor pensión a la que tienen derecho, según la ley (por eso se llaman complementarias).

Por lo anterior considero que legalmente también ambas partes tienen razón, pero eso no justifica la conservación de los fideicomisos (a excepción de una cantidad que líneas adelante especifico) pues existen otras maneras de salvaguardar esos derechos. Me explico. El poder judicial de la federación tiene la razón en pelear por los derechos adquiridos (es decir a quienes ya se les está otorgando) pero no en oponerse a la eliminación de dichos fideicomisos como se está planteando, pues sólo una parte de dicho dinero debe ser conservada como a continuación lo plantearé, pues aunque se aleguen derechos laborales adquiridos, estos sólo aplican para los que ya están recibiendo estos beneficios (sobre todo me refiero a las pensiones complementarias), pues como el propio poder judicial de la federación ha resuelto ya (tiene ese criterio), las pensiones (que es la cantidad más grande de los fideicomisos) son derechos adquiridos pero sólo para quienes ya se les otorga, es decir para quienes aún no la reciben no han adquirido ese derecho.

Sin embargo la forma de respetar las pensiones y demás prestaciones no necesariamente es conservando esos fideicomisos, pues para eso debe estar presupuestado y no apartarse ese dinero en fideicomisos, pues los fideicomisos no se pueden revisar (cómo se gastan) por la auditoría superior de la federación como si se revisa el presupuesto público, por lo tanto no es sano el destino del presupuesto público a fideicomisos y procede su eliminación y aprovechamiento, de la parte creada con dinero público (y en caso de que se les niegue a los trabajadores sus derechos adquiridos tienen todo el derecho de exigirlo como cualquier ciudadano por las vías legales correspondientes).

Y es en esta misma parte donde el poder judicial de la federación también tiene razón, y es el que se refiere a las aportaciones voluntarias de los trabajadores a dichos fideicomisos (altos funcionarios, medios y operativo), pues ese dinero si debe conservarse porque fue una aportación propia de los trabajadores. Por lo tanto, depende de la legitimidad con que usted vea a cada parte para actuar como lo han hecho, por lo pronto ya fueron eliminados y ahora viene la batalla legal y otro capítulo que será la actuación y legitimidad del poder judicial federal para echar abajo dichos fideicomisos. Y después vendrá otro debate, ahora por su presupuesto, que se preveé, en similares términos.