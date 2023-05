La elección del Poder Judicial

Ciudad de México.- En México el presidente de la Republica, diputados y senadores de Morena, pusieron sobre la mesa política, la elección de los miembros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, órganos federales de Administración de Justicia dependientes de la misma, y envía de consecuencia de los Estados.

Esta propuesta es atrevida, podemos estar de acuerdo o no. Bajo la perspectiva de Morena, buscan estos cambios para que los ministros de la Corte sean electos por la elección directa del pueblo. Bajo el argumento de que la SCJN, es un poder “retrogrado, conservador, entreguista, neoliberal”, entre otros calificativos. Durante el surgimiento político de López Obrador, este tema no se encontraba en su agenda. Como presidente y con los reveses de la Corte expresa sus malestares, con odio. Olvida que estamos sujetos a un Estado de Derecho Nacional e Internacional, como lo establece nuestra Carta Magna.

Basta ejemplo; La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, “condeno al Estado Mexicano, a todos y cada uno de los Poderes de la Unión sobre el asunto de las mujeres desaparecidas en México, por haber actuado con negligencia; conocido como “Campos Algodoneros”, derivado esta recomendación vinculaturia se constituyó como delito el FEMINICIDIO.

Los artículos 1 y 133 de la Constitución, México es parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, del Tribunal de la Haya, entre otros organismos internacionales electos por los Estados miembros. No por el voto popular. ¿Cómo resolver esta contradicción? ¿López Obrador propondrá al pleno de las Naciones Unidas, que todos los órganos de justicia internacionales los desliguen sus pueblos? ¿Será? Los artículos en cita también tendrían que ser modificados y no ser parte de los Organismos Internacionales. Lo manifiesto con temor a equivocarme.

Nuestro presidente se compara con Benito Juárez. Cierto en su época la elección de los ministros era por el voto popular, pero designados por colegios electorales no mediante el voto directo. Considero este punto lejos del debate.

No todos pensamos igual, pero tenemos derecho a disentir y no ser sometidos bajo una sola voluntad, las normas de nuestro país tienen una historia, que si proviene del pueblo. “Sangre y fuego”. No de la voluntad de un sector político del país.

La CSJ está conformada por 11 ministros. La Constitución de México establece que el presidente forma una terna de candidatos que se someten a la consideración de la Cámara de Senadores. Cada uno de los aspirantes comparece ante el Senado y se elige al designado por voto de dos terceras partes de sus miembros. Si el Senado no elige en 30 días, el presidente designa al ministro. Si el Senado rechaza la terna propuesta por el presidente, éste realiza otra terna. Si la segunda terna es rechazada, el presidente designa directamente al nuevo ministro de la CSJ.

Los ministros de la CSJ mexicana duran quince años en el cargo desde las reformas al proceso en 1994, por eso se estableció un sistema de sustitución escalonada.

Así también el Congreso de la Unión tiene una deuda pendiente con los Poderes de Justicia de los Estados, porque los funcionarios judiciales tienen muy limitados sus ingresos. Incluso los pasantes no reciben un solo peso, trabajan como si les hicieran fuera un favor al Poder Judicial. ¿No tendrán derecho para sus libros que utilizan en sus Facultades? Es válido un ingreso para los estudiantes. Me detengo a los jueces de primera instancia del fuero común, cuando se jubilan les quitan la compensación y a los ministros de la Corte se les aumenta, recibiendo aún más ingresos.

El partido del presidente está llamado a un “parlamento abierto anticipado”. Nuevamente pregunto. Si Morena sometió a referéndum la continuidad del presidente de México, ¿por qué no someter al escrutinio del pueblo, la elección de los ministros de la Corte elección directa? El presidente lo dice; el Pueblo manda.