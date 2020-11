La elección de hoy

El día de hoy, martes 3 de noviembre de 2020, Estados Unidos decidirá si reelige a Donald Trump como presidente número 45 de su historia, u opta por elegir al presidente número 46 en la persona de Joe Biden.

En la historia reciente, en el año 2000, George W. Bush ganó la elección a Al Gore, a pesar que este último ganó el voto popular; en 2016, Hillary Clinton corrió con la misma suerte que Gore al ganar el voto popular (por casi tres millones de votos) pero perder la elección frente a Donald Trump. Esto es posible en virtud del sistema de elecciones indirecto con el que cuenta Estados Unidos, al asignar a cada Estado votos del Colegio Electoral, quien en última instancia es quien elegirá al presidente.

Para esta elección, si bien Biden encabeza las preferencias electorales respecto al voto popular, los votos del Colegio Electoral todavía están en entredicho. Según el medio de comunicación norteamericano Politico, son ocho Estados la clave para ganar la elección. Arizona, Florida, Georgia, Michigan, Minnesota, Carolina del Norte, Pensilvania, y Wisconsin. De estos, los demócratas solamente ganaron Minnesota en 2016, siendo el resto ganados por Trump en esa misma elección. Hoy, la suerte de Trump no está tan clara en estos “swing states” que serán los que definan al próximo Presidente de Estados Unidos.

Joe Biden fue el vicepresidente de Estados Unidos durante los ocho años del mandato de Barack Obama. A diferencia de otros vicepresidentes (a quienes regularmente se les margina, convirtiéndolos en figuras irrelevantes en muchos casos), Biden estuvo muy activo en temas de política exterior, y operación parlamentaria. Biden tiene ahora la posibilidad de encabezar las instituciones de Estados Unidos, en un contexto altamente complejo por la crisis económica, la pandemia, la desigualdad, y la enraizada polarización que se ha estado generado en los últimos cuatro años.

Por otro lado, Trump, claramente llegó al poder explotando un discurso xenofóbico y chauvinista. Su base electoral (muy parecida a la de López Obrador en México) es incapaz de reconocer los yerros y excesos en que ha incurrido el presidente. Él mismo llegó a decir en 2016 que podía pararse en la 5ta Avenida en Nueva York, dispararle a algún transeúnte, y no perder ni un solo voto. Ahora, y al paso de cuatro años de escándalos, parece que esa base electoral no le será tan leal a la hora de votar, según apuntan los sondeos.

En términos generales, la gestión en materia económica de Trump no era mala hasta antes de la pandemia. La crisis sanitaria vino a golpear de forma contundente su mandato, y el juicio que de él hará la historia. Si bien la crisis sanitaria no fue su responsabilidad, la forma de enfrentar la pandemia sí recae dentro de su ámbito de competencia. Ser el país con más muertos en esta crisis epidemiológica (por una cerrazón de no promover el uso de cubrebocas, y criticar a los Estados que decidieron cerrar sus actividades) ha traído como consecuencia que Trump muy probablemente (casi con seguridad) no resulte reelecto esta noche.

En las elecciones norteamericanas, es una costumbre que algunos medios de comunicación respalden de forma abierta la candidatura de uno u otro aspirante. En el presente caso, diversos consejos editoriales de distintos medios de comunicación han optado por respaldar la candidatura de Joe Biden: el Washington Post, el New York Times, y el londinense The Economist, han promovido cada uno esta posición.

En términos generales, los tres medios de comunicación aludidos coinciden en que el gobierno de Trump se dedicó a polarizar a los norteamericanos (el asunto de George Floyd, es solo un ejemplo) a pisotear la Constitución (al pedir investigaciones a modo del Departamento de Justicia para golpear políticamente a Biden, además de indultar a varios convictos cercanos a su círculo político), y a buscar pleito con China.

Si bien, todo indica que Donald Trump no ganará la elección esta noche, lo cierto es que nunca se comprometió a respetar el resultado electoral que se dé. A pregunta expresa, siempre respondió con evasivas. En pocas palabras, Estados Unidos está optando por el camino de polarización electoral de Bolivia.

Recordemos que precisamente la elección de 2000 se terminó decidiendo en la Suprema Corte de ese país (Bush v. Gore). Si por las vísperas se sacan los días, y dada la apremiante necesidad de Trump de nombrar a Amy Coney Barrett como jueza de la Suprema Corte antes de la elección, podemos concluir que, en caso de que el resultado electoral no sea avasallador a favor de Biden, Trump hará uso de cualquier herramienta para arrebatar en la mesa el triunfo.