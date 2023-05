La educación: el mejor “igualador” social

La educación siempre será la mejor inversión que pueda hacer el gobierno para procurar el bienestar de las personas y en consecuencia, cimentar el desarrollo de un país. Es un derecho humano y por esta razón lo tenemos por el simple hecho de existir sin importar estatus social, género ni cualquier otra condición que pudiera ser motivo de exclusión, como pudiera ser la nacionalidad. En este sentido la propia Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirma que toda persona tiene derecho a recibir educación y el Artículo 3º constitucional lo consagra más o menos con las mismas palabras: “Toda persona tiene derecho a la educación.” La pregunta inevitable es: en Juárez ¿Cómo andamos en educación?

La primera respuesta que tenemos a la mano es que de 2010 a la fecha relativamente hemos mejorado, ¿y por qué relativamente? Pues porque no debemos cantar victoria: hay mucho rezago. Es aquel año el porcentaje de población analfabeta se concentraba hacia el poniente de la ciudad: desde Anapra hasta la zona de los kilómetros, donde la situación era todavía más crítica… sí, precisamente ahí donde no hay agua, ni pavimento y muchos “ni’s” que le llevan a ser la zona con mayor índice de marginación. El tema es que para 2022 ya no estuvo solo en cuanto a esta situación poco alentadora pues se le sumó la zona cercana a Senderos San Isidro y algunas colonias al sur de la Av. Manuel J. Cloutier. Por cierto, Riberas del Bravo también figura en el “Top 10” de esta nada halagadora situación.

Si consideramos el promedio de escolaridad en el año 2000 teníamos 7.5, pasó a 9 en el 2010 y a 10.51 en el 2022, pero siempre, siempre, con una gran brecha entre el poniente y suroriente respecto a la zona norte pues mientras que en el surponiente era de 3 a 6 años de escolaridad, en el norte de 12 a casi 15.

Tampoco nos va muy bien en cuanto a número de estudiantes por maestro por lo que podemos inferir que aquí se ofrecen menos plazas para atender a la población. Por ejemplo, mientras que en la ciudad de Chihuahua había en 2010 se tenían 22.61 alumnos por maestro a nivel preescolar, en Ciudad Juárez se tenían 24.22 y a nivel estatal 21.82; la situación se repetía a nivel primaria con 25.98, 31.00 y 26.29 respectivamente. En consecuencia, el número de alumnos por plantel a todos los niveles muestra mayor población en Juárez, lo cual denota que hace falta invertir en infraestructura educativa particularmente en nivel secundaria y bachillerato, pues su distribución en el territorio de estos planteles se concentra en el norte de la ciudad y es evidente su ausencia en la zona de los kilómetros, Senderos del Sur y Riberas del Bravo. A nivel superior se concentra hacia el norte, donde vive la población de mayor edad; es hacia el sur, con los jóvenes, la ubicación conveniente, más aún con los problemas de movilidad que tiene la ciudad para evitarles trayectos de casi dos horas de ida y otras tantas de regreso. Por eso Ciudad Universitaria, aunque se dice que está lejos… está ¿lejos de quién?

La eficiencia terminal era -y sigue siendo- menor aquí que en la ciudad de Chihuahua aunque similar al promedio del estado de Chihuahua; la situación se veía más crítica mientras más avanzado es el nivel educativo, por lo que en bachillerato el escenario se veía casi demoledor pues mientras que en la ciudad de Chihuahua la cobertura era 79.8 por ciento, en Juárez 54.4 y a nivel superior 44.5 contra 20.5 por ciento, respectivamente. Como históricamente ha sido, es mayor porcentaje de la población de la ciudad de Chihuahua en todos los niveles que asiste a la escuela respecto a Juárez; para el 2022 en Juárez se mantuvo el porcentaje de personas con nivel superior, 20.5, pero el nivel bachillerato bajó considerablemente 54.4 a 25.7 mientras el 52 por ciento solo cuenta con secundaria. Los números nos dicen en blanco y negro que el grueso de nuestros jóvenes no va más allá de la educación básica, siendo más las mujeres en esta situación.

Si hubiera envidia de la buena, lo admito, yo tendría una pequeña dosis. Avanzamos, pero no lo suficiente. Desear una mejor educación para tener mejores condiciones de vida es inherente al ser humano; un derecho a ejercer que el Estado tiene la obligación de procurar: nadie pueda tachar a otro de “aspiracionista” con connotación negativa cuando se trata, como lo es, de un derecho humano y la plataforma de apoyo para el desarrollo con equidad en un país, pues no hay mejor “igualador social” que la educación.

Y, aun dos días después: ¡Felicidades, Maestros!, no se puede hablar de una buena educación sin ustedes.