La duda que carcome

En las entrañas universitarias de la Máxima Casa de Estudios de Chihuahua la duda carcome. Al interior de la Universidad Autónoma de Chihuahua se encarna una gran tensión, los universitarios; alumnos maestros y administrativos murmullamos —Shhh, calla la boca, que no te vayan a escuchar—.

Para los que desconocen, este año, según la normativa universitaria, se debe elegir nuevo Rector, así como los Directores de las 15 unidades académicas, o facultades, como generalmente se les conoce. Este proceso de elección implica la reconfiguración de los distintos organigramas universitarios, lo que conlleva a una gran relevancia. En este proceso hay todo tipo de intereses; algunos benévolos, los cuales promueven un espíritu universitario, y otros no tanto.

La sucesión escapa propiamente de la comunidad universitaria, en ella siempre buscan incidir intereses políticos, ideológicos, de grupo, de partidos, colegios, barras, asociaciones, colectivos y un largo etc, etc. Desde luego que no se quedan atrás los intereses personales. La sucesión, en pocas palabras se vuelve una batalla por el poder de una institución con alrededor de 40 mil personas.

Una elección es un proceso normal, que toda sociedad tiene. El problema es que en una lucha del poder por el poder existe mucho daño colateral, se daña todo y nada se protege. Se pierden relaciones, se hace injurias, ofensas e injusticias. Imagine usted que por cada una de las 15 facultades se debe elegir una terna de entre todos los maestros que conforman dicha facultad. La conformación de la terna es votada por alumnos y maestros. En las campañas hay de todo y para todos.

En fin, 45 candidatos pasan a una segunda ronda, ahora se elige un Director de facultad de entre cada terna. El proceso se repite, pero ahora estos son votados por 63 consejeros universitarios repartidos de la siguiente manera: 30 votos representan a todos los alumnos de la UACH; 30 votos a todos los maestros; 1 voto por cada sindicato (son dos: el de maestros y el de administrativos); y un 1 voto más, el del Rector.

Como podemos entender es un proceso bastante complejo, y deje usted, aún no vemos el proceso para elegir el Rector. Este varía por que se conforma de la siguiente manera: cada una de las 15 Facultades puede mandar un candidato al Consejo Universitario, pero lo normal es que de entre las 15 facultades se conforme una terna para la elección del Rector. Es electo Rector quien en primera o segunda votación obtenga los dos tercios de votos a su favor, es decir, es electo quien logre reunir por lo menos 42 votos, si lo anterior no se cumple se sesiona al siguiente día hábil y gana el que obtenga la mayoría de sufragios. Los números son así en el supuesto de que los 63 consejeros estén reunidos.

Es fundamental resaltar que en este desarrollo se debe resolver una gran duda ¿Quién puede ser Rector? O mejor dicho ¿Quién cumple con los requisitos para serlo? Esto puede cambiar en cualquier momento. La Universidad es autónoma, es cierto, pero se rige bajo una ley, la cual es expedida por el Congreso del Estado. La ley dispone que uno de los requisitos para ser Rector es haber prestado servicios docentes o de investigación a la Universidad, por lo menos en los últimos cinco años anteriores a la elección. Y aquí se revela el gran misterio, el porqué del murmullo.

Se murmulla porque de estos procesos depende el futuro laboral de casi todos los trabajadores de la UACH, la naturaleza de la preocupación, es obvia, se entiende. El rumbo educativo también está en juego, y principalmente, el papel que la Universidad va a desenvolver en la construcción de nuestro Chihuahua. ¿Cuantas generaciones de mujeres y hombres profesionistas nos ha dado la UACH? De las ciencias y las humanidades.

Entre la preocupación y el quién, existe una gran diversidad de ideas; se discute, se habla y se chismorrea de todo. De alguna manera en este interés siempre hay una constante, la figura del Rector. Entre la polémica que ronda esta figura central para todo el quehacer universitario, se dice que el Rector debe salir de alguno de los actuales 15 Directores (se dice así porque en la práctica así ha sido), pero no necesariamente, pues puede ser cualquier maestra o maestro que cumpla con los requisitos establecidos en la ley. Otra versión es que el Rector puede estar fuera de los 15 Directores, y de cualquier otro docente. Porque al fin de cuentas la ley puede ser cambiada, es cierto y es válido.

Esta incertidumbre ha traído consigo un temor, una intranquilidad por lo que sucederá. La expectativa lleva al estrés y estrés a las acciones perniciosas las cuales solo restan, ninguna suma. En este punto nos encontramos: personas que se autoproclaman candidatos, ya hay; personas que están buscando a los que quieren incidir en la vida universitaria, también hay; especulaciones sobre proyectos de reforma de ley probablemente existan o estén por existir. Todo puede ser y no ser. Nada está dicho.

Para consensuar hay tiempo, se debe y se puede. Si las condiciones de la ley actual no cambian en la tercera semana del mes de agosto el Rector en turno expedirá convocatoria para elegir al nuevo Rector, y este deberá estar electo en un plazo máximo de 22 días hábiles y en un mínimo de 9 días hábiles. La convocatoria para los Directores de unidades académicas deberá ser expedida por los Consejos Técnicos dentro de la segunda quincena del mes de agosto y estos deberán ser electos en máximo de 41 días hábiles y un mínimo de 26 días hábiles.

Entre lo turbio y oscurecido algo claro hay, debemos sumar esfuerzos, dejar intereses particulares a un lado e intereses de otro tipo porque todos amamos a nuestra Alma Mater. El Rector, Jesús Villalobos procura y cultiva el espíritu de luchar para lograr, logra para dar, así como también lo hicieron sus antecesores. Los que nos sintamos identificados con este principio somos llamados también para cultivar y construir. Hagamos entonces equipo para que nuestro lema prevalezca. Luchar para lograr, lograr para dar.