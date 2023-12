La doble tragedia del Parque Borunda

Iba a escribir sobre el abandono que padece el Parque Borunda y en particular la Biblioteca Arturo Tolentino, sin tener a la vista la reciente restauración de dos obras casi coetáneas que recién ha rehabilitado la administración de Cruz Pérez Cuéllar, pero una mínima justicia me obliga a mencionarlas, por el innegable valor que tienen para gran parte de los que habitamos esta hermosa frontera.

En el primer caso destacamos la reconstrucción del Puente Carlos Villarreal y otras obras que mejorarán el paisaje urbano de nuestra frontera, cuyo costo original fuera estimado en 196 millones de pesos.

A propósito de su historia, este puente fue construido durante el gobierno de Don Carlos Villarreal en 1949 con el claro propósito de mejorar la comunicación entre El Paso y Ciudad Juárez, en un momento en el que se esperaba la apertura de un nuevo puente internacional, a través de lo que en ese tiempo se llamaba el Corte de Córdova; sin embargo, ese nuevo puente tan anhelado se puso en servicio hasta 1959.

El segundo caso se refiere a la reinauguración del Estadio 20 de Noviembre, que después de realizarle mejoras que tuvieron un costo cercano a los 12 millones de pesos, fue reabierto en estos días. Aquí hablamos también de una obra inaugurada en 1959 durante el gobierno de René Mascareñas, que gracias a sus relaciones con los hombres de negocios de Juárez y El Paso, así como su estrecha relación con Antonio J. Bermúdez, como podrá apreciarse, tuvo una capacidad de gestión más que notable.

Pero ahora vamos al centro del tema que nos interesa que no es otro que el olvido y abandono que ha lastimado desde hace más de cuatro décadas uno de los pocos espacios verdes que genera oxígeno dentro del casco urbano de Ciudad Juárez; desde luego hablo del Parque Borunda y de la Biblioteca Arturo Tolentino.

El Parque Borunda fue construido durante la Administración de Teófilo Borunda (1940-1941) para conmemorar la figura de José Borunda, quien fuera víctima de un magnicidio en la primavera de 1938 y cuya autoría intelectual nunca fue aclarada.

Con el tiempo, justo en 1959, también en tiempos de Mascareñas, abrió sus puertas la Biblioteca municipal conocida como "La biblioteca del parque" y que lleva el nombre de uno de los compositores más reconocidos de México del Siglo XX: Arturo Tolentino Hernández (1888-1954). Tolentino es autor del vals ícono de la música mexicana “Ojos de Juventud” con el que se ganó un lugar por siempre en la memoria colectiva musical. A un siglo de su composición, ha vencido las fuerzas del olvido y cada día es más y mejor reconocido por el público mexicano y de otros países. Pero, además, el maestro Tolentino, durante la Posguerra, junto a otros líderes sociales e intelectuales, desarrolló una intensa actividad cultural, que le dio vida, brillo y sentido a la vida social de nuestra ciudad y que, a decir verdad y guardadas las proporciones, aún no hemos sido capaces de igualar.

Pero Don Arturo tenía otro mérito: de 1942 a 1954, momento de su muerte, había dirigido la Biblioteca Municipal realizando una inmensa labor de divulgación para que sus modestos acervos fueran conocidos y consultados.

Como podrá verse, El Borunda y la Biblioteca Tolentino no sólo valen por su utilidad intrínseca, también tienen un valor histórico, asociado íntimamente a nuestra vida comunitaria, por lo que no alcanzamos a entender porque han sido objeto no sólo de un abandono injustificable; sino de abusos que hoy las mantienen en un estado lamentable que urge superar.

Cómo explicar que este parque, tan entrañable, tan caro y tan bello, que ocupa un lugar especial en la memoria de las y los juarenses, hace cuarenta años sufrió una mutilación incalificable para instalar en su esquina sureste un parque de diversiones que pretendía favorecer la recreación de las familias.

Si ese era el propósito, el proyecto lucía bien; sin embargo, hubo un problema: los juegos mecánicos tenían dueño y formaban parte de un negocio privado, que terminó apropiándose de este espacio público; generando utilidades a una sola familia, que en cuatro décadas no han sido suficientes para mantener en buen estado, tanto las zonas adyacentes, como el conjunto del parque.

Pero la triste historia no terminó en está injusta expropiación privada de este espacio público, pues a mediados de los noventa, con la idea de regularizar el comercio informal, que había invadido la zona; otro alcalde realizó, con cargo al erario, obras para instalar un tianguis permanente de antojitos mexicanos que le dieran otro atractivo al parque Borunda, porque al parecer su función de área verde no era suficiente y debía aprovecharse para promover nuevos, aunque pequeños negocios.

Pero de nuevo repetimos el error: 25 años de utilidades en pequeños negocios que dejan importantes ganancias tampoco han generado excedentes para sostener con dignidad y, desde luego, mantener y embellecer esta pequeña área verde, tan significativa para nuestra identidad como juarenses.

Somos tan pobres de espíritu que no logramos apreciar, que son importantes los negocios, sus ganancias, el empleo que generan; pero que nunca debemos permitir que, bajo ese argumento, se arrase con nuestro escaso patrimonio público y social.

Esta historia de olvido y desidia sigue, pero se empieza a tornar en tragedia, cuando apreciamos que la Biblioteca Tolentino, que tan buena pareja ha hecho con el Parque Borunda por casi 65 años, ha sufrido un trato semejante, que la pobreza de mi lenguaje no alcanza a describir y menos a dimensionar.

Estimado lector, sólo tome en cuenta que han pasado 64 años desde que fue inaugurada y que ha sobrevivido a 26 alcaldes de todos colores pero que ninguno ha hecho nada relevante por mejorar su edificio, equipamiento, acervos y en particular la formación y habilidades de su personal.

Es más, me atrevo a afirmar que probablemente ninguno de ellos la ha visitado, con el propósito de evaluar sus servicios y mejorarlos sustancialmente.

¿La ciudad es tan pobre que con sus casi 8 mil millones pesos de presupuesto no se pueda destinar una partida digna y decente para la compra de libros, computadoras; para mejorar el mobiliario, para aislarla del ruido; para mantener en servicio sus baños; pero sobre todo para capacitar y profesionalizar su personal?

En este orden de cosas no tiene sentido preguntarse si existen suficientes recursos para ampliar sus instalaciones, porque cuando fue inaugurada la ciudad tenía la octava parte de la población con que ahora cuenta y una fuerza de trabajo formal, veinte veces menor; y podría entenderse el caso de aislamiento y supuesto atraso si no se contara con instituciones que ofrecieran estudios universitarios pero hoy contamos con cerca de 60 mil estudiantes que realizan estudios en este nivel y otros tantos en bachillerato y un poco más en las secundarias.

¿No creen que ha llegado la hora de recuperar la Biblioteca Tolentino, pero también el territorio donde se alberga?