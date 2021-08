La disyuntiva del regreso a clases

Sin duda, el gran dilema que hoy se discute en las familias chihuahuenses es permitir o no que sus hijos e hijas regresen a clases presenciales, y hoy reitero que es urgente, ante esta generación Covid-19 que no sólo debe enfrentar el reto de la pandemia y aprender a coexistir, sino también avanzar en la adquisición de conocimientos, reforzar la estructura social y desde luego, sanar de los graves trastornos que generó el encierro.

Hoy de pronto surge esta generación Covid, de niños y jóvenes que tuvieron que aprender solos, ya sea sus materias o cómo sobrevivir; el cambiar de un esquema educativo obsoleto a uno de autogestión del conocimiento que provocó así mismo abismos incalculables entre quienes tienen acceso a internet y la gran mayoría que no esa posibilidad, ni quien los pudiera guiar en esta oscuridad.

Desde el anuncio de que sería obligatorio el regreso a clases se han generado un sinnúmero de comentarios, algunos a favor y otros en contra, pero hasta el momento creo que al actor principal del proceso de aprendizaje nadie lo ha tomado en cuenta, y me refiero concretamente a esos millones de niños y niñas, adolescentes y jóvenes que ven cómo se pasa el tiempo.

Vale la pena retomar los comentarios de algunos grandes amigos sobre el tema: “Yo la pensaría no una, sino mil veces mandar a lo chavitos (kinder y primaria) a su ‘feliz’ regreso a clases”… “No están vacunados no olvidemos este punto… y la delta es mucho más contagiosa”… “Prefiero que pierdan un año de estudio a perder un hijo… analícenlo… eso de que correr riesgos pues como que no es un riesgo medido más bien están jugando a la ruleta rusa… a la maldita suerte… aguas”.

Hace más de 400 días que las escuelas públicas están cerradas... muchas vandalizadas, muchas o todas sin limpieza y sin presupuesto para medidas de higiene. Sin capacidad para sana distancia en las aulas... y sobre todo sin vacunas a los menores. ¿Así o más maquiavélico plan propagandístico del Loco del Palacio?

Ambos están en lo correcto, el peligro sigue latente y para nosotros como padres es nuestro deber siempre velar por su integridad física y espiritual, pero a la vez estamos obligados a brindarles herramientas suficientes para enfrentar el mundo y que mejor que con una preparación académica pertinente y eficaz.

A la vez no sólo se trata de pensar egoístamente en nuestro entorno cercano, en mi familia, sino también en nuestro contexto social; en una comunidad mejor preparada que puede ofrecer oportunidades a todos por igual.

En estos momentos, nuestro papel como padres de familia y ciudadanos debería ser exigir a las autoridades condiciones adecuadas para este regreso a clases, porque no puede ser que el pretexto sea que las escuelas se encuentran vandalizadas y abandonadas, destruidas en otras palabras y menos que no existen condiciones adecuadas para que los niños regresen a sus salones, es una excusa para tratar de ocultar su incompetencia.

¿Dónde están los recursos que durante más de un año no se han aplicado al mantenimiento de las escuelas? Porque cada año se presupuestaron y por lo visto nunca se aplicaron, de nueva cuenta prefirieron ver qué pasaba con la pandemia que enfrentar el reto.

Es preocupante por ejemplo la postura de las autoridades de la Universidad Autónoma de Chihuahua, que argumentando su supuesta “autonomía” han decidido permanecer con la educación virtual, pero en ningún momento se realizó un monitoreo, análisis o encuesta con los estudiantes para conocer sus inquietudes, necesidades, su opinión en pocas palabras.

Menos se ha presentado un análisis serio del impacto que ha tenido la pandemia en la preparación universitaria, que a leguas se observa una alarmante deserción escolar.

Esto es muy claro, el regreso a las escuelas, se debe realizar con medidas de mitigación de contagio, y acompañado de planes que faciliten la adaptación de la comunidad estudiantil al nuevo contexto, como lo señalan organizaciones internacionales como la UNICEF, UNESCO y el Banco Mundial.

En el documento Misión: Recuperar la educación en 2021 señala tres objetivos prioritarios:

Todos los niños, niñas y adolescentes –incluso aquellos que dejaron la escuela durante la pandemia- vuelven a la escuela y reciben los servicios adaptados necesarios para satisfacer sus necesidades en materia de aprendizaje, salud, y bienestar psicológico y social;

Todos los niños, niñas y adolescentes reciben apoyo para recuperar el aprendizaje perdido, y

Todo el personal docente está preparado –y apoyado– para remediar la pérdida de aprendizaje entre su alumnado e incorporar las tecnologías digitales a su docencia.

Los números son alarmantes, en estos 14 meses de cierre han afectado negativamente la educación de 25.4 millones de estudiantes de educación básica y 5.2 millones de educación media superior en México.

Es muy claro, simplemente no podemos seguir siendo omisos y menos encerrarnos en nuestra burbuja para pensar que nada sucede, que es mejor alejarnos del virus que enfrentar la realidad.