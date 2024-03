La distancia en tiempo puede ser sana

La realidad en el país es que el horno no está para bollos. Aquí en la frontera los servicios del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) atraviesan por una de sus crisis más severas.

Ni en los peores tiempos enfrentó la institución tantas deficiencias como las que hoy sufre, como las que hoy denuncian cada vez con mayor frecuencia, a gritos desesperados, sus usuarios y su personal médico y administrativo.

“SOS... Queremos insumos... No hay material para curaciones... Intendencia no tiene con qué trabajar... Anestesiología no tiene medicamentos...”, fueron a media semana los reclamos de trabajadores del IMSS en la ciudad de Chihuahua.

Cuando el personal explota frente a situaciones que rayan en lo indignante para ellos mismos, imaginemos las horas y días de pesadilla que deben sufrir los usuarios de sus servicios y aun los patrones que pagan sus cuotas. No lo imaginemos, sus testimonios diarios son abundantes.

“Con la vida no se juega, necesitamos más insumos. Tenemos el doble de pacientes... No nos negamos a trabajar, solo exigimos que nos den con qué trabajar... No hay material y los equipos no sirven”, señalaron por su lado trabajadores sindicalizados del IMSS en Juárez días antes de las protestas en la capital del Estado.

Así el Seguro Social, pero también el ISSSTE y muchas otras ramas del gobierno federal. Igual que en Ciudad Juárez, en el resto del estado y del país.

La inseguridad quema a esta frontera como a otras ciudades del estado y a entidades completas de la República, Michoacán, Guanajuato, Zacatecas, Guerrero, Veracruz, Chiapas; el grueso de Jalisco, Veracruz, la Baja, Tamaulipas, Ciudad de México, Estado de México.

Repetir con cierta obstinación que los servicios públicos de salud serán mejores que los de Dinamarca cuando el régimen exhala sus últimos suspiros es inobjetablemente demagógico, por no decir engañoso, o de plano falso. No queremos pensar que se trate de una burla.

“El sistema de salud de México no va a ser como Dinamarca, va a ser de los mejores del mundo”, insistió por enésima ocasión el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, apenas hace 10 días, el 20 de febrero, mientras aquí en Juárez el personal del IMSS protestaba por falta de insumos. Misma escena en los 32 estados del país.

Esos temas y muchos otros objetivamente no mantienen el horno para bollos en la Cuarta Transformación y el empeño de sus líderes en repetir al frente de la Presidencia de la República con la portadora del bastón de mando, Claudia Sheinbaum, cuyo equipo estratégico seleccionó precisamente a Ciudad Juárez para su segundo acto de campaña formal. El viernes arrancó en el zócalo de “la capital de la manipulación”, la “derechizada” Ciudad de México.

Los números optimistas en el cuartel de guerra de Sheinbaum señalan arriba de 30 puntos porcentuales sobre su competidora más cercana, Xóchitl Gálvez, cuyos estrategas colocan esa diferencia en apenas 10 puntos, y como cifra más realista podemos traer la última encuesta publicada por El Universal, de 23 puntos en favor de la morena.

Es cierto que de 20 hacia arriba es una diferencia enorme, pero no inalcanzable cuando apenas ha sonado el balazo hacia una carrera de medio maratón que durará tres meses con enormes obstáculos para las principales contendientes, en particular para quien ha llegado con la tarea de retener el control del adictivo Poder Ejecutivo federal.

Da la impresión que ha generado una confianza exagerada; podríamos decir, un exceso de confianza, entre el grueso del sistema oficialista de Palacio Nacional esa tendencia positiva que les ha venido favoreciendo desde la precampaña.

Quien debe creer, quien debe estar convencido, quien exhibe en los hechos su convicción que la diferencia es insuperable más que abismal, y que así seguirá hasta la meta, es el Presidente de la República.

Su discurso no ha variado ni un céntimo para atacar a sus auténticos opositores y también a los que considera que son sus opositores porque han tenido el atrevimiento de señalar fallas y/o criticar acciones, o porque de plano discrepan en los aspectos ideológicos fundamentales.

Entre más se acerca el fin de esa etapa de su vida más se aferra a monopolizar la agenda mediática. No cesarán sus recorridos por el país ni siquiera en campaña, ha dicho que los mantendrá, casi “privados” pero los mantendrá.

Aquí es donde nos preguntamos hasta dónde puede o debe aceptar la candidata presidencial oficialista ese activismo, esa sombra tamaño parasol playero que pretende mantener López Obrador al menos mientras siga siendo presidente.

Quizá sea este el momento más oportuno para que Claudia Sheinbaum tome lo que pudiera llamarse un poco de sana distancia respecto de ese tutor y padrino, del que si bien recibió la absoluta confianza para ingresar con éxito al peligroso océano político hasta recibir la postulación presidencial en un tiempo récord de trayecto partidario, hoy no puede darse el lujo de pagar las facturas por desgaste en casi todos los sentidos, con todo y que las encuestas permitan echar el gato a retozar.

La demagogia por el mal servicio público de salud no debe infectar al cuartel de guerra de la candidata. Tampoco deben ir a parar ahí las consecuencias funestas para el país de una fallida estrategia, o falta de estrategia, contra los exacerbados grupos criminales.

A Felipe Calderón lo condujo al fin de su carrera política ese tema (más las entequiladas proverbiales), López Obrador va por las mismas; o peor. Las estadísticas de asesinatos son significativamente mayores que las ocurridas con el panista y el priista.

Con Calderón el registro quedó en arriba de 120 mil asesinatos, con Peña algo más de 150 mil; AMLO lleva más de 170 mil aun cuando faltan por transcurrir siete meses para que se vaya.

Minimizar esos datos y otros muchos análisis en otros rubros igual de negativos puede sonar a autoengaño en cuanto a la percepción ciudadana sobre los mismos. Los resultados electorales generalmente no son producidos por la manipulación informativa en los medios de comunicación sino por la realidad en las calles, por los resultados en los servicios públicos, en las acciones llevadas a cabo desde la esfera pública.

Seguro produjo un perjuicio, otro, a la imagen de la campaña presidencial, el dicho de López Obrador al llamar “derechizados”, “empanizados”, “apergollados” a los habitantes de la Ciudad de México, convertida “en la capital de la manipulación” por los medios “conservadores”, desde la ruda óptica del presidente.

Broncas cotidianas en el transporte público, particularmente en el metro, robos, extorsiones, asaltos y asesinatos como pan de cada día, ahora hasta crisis por falta de agua potable, han sido sin duda los aspectos que han afectado a la 4T en aquella metrópoli y que perjudicaron a sus candidatos en las elecciones de medio período. La oposición avanzó al control casi del 50 por ciento de las alcaldías.

Lo dicho por AMLO significa que la situación no ha cambiado y que, por lo tanto, estaría peligrando inclusive el control de la jefatura de gobierno. Así como en 1989 los entonces defeños no soportaron más al PRI, hoy la izquierda que lo relevó, en aquel momento ala desprendida del tricolor, anda cerca de sufrir similar desenlace. Ya son más de tres década en el poder, aún con el buen trabajo de la hoy abanderada presidencial.

La Ciudad de México no es una amenaza menor para el proyecto guinda, con todo y exaltado optimismo de sus operadores y sus números, y con todo y confianza de Palacio Nacional en que serán recíprocos en las urnas los beneficiarios de los programas del Bienestar a través de efectivo contante y sonante.

A López Obrador no le importan siquiera las consecuencias de asumirse por encima de la ley cuando viola la Protección de Datos Personales de una periodista extranjera. Confiado en la ventaja, ha repetido que por encima de la ley está lo que llama su calidad moral. No ha cesado el mar de críticas. Desde la oposición, en 2006, había mandado al “diablo” las instituciones, con más razón ahora que representa a una de ellas, solo que ahora le interesa la continuidad.

Todo indica que la dinámica así continuará bajo la premisa del riesgo válido, pues el jefe siempre tiene la razón. Quizá la estrategia cambie si Xóchitl acierta a golpear en esos flancos y las tendencias la aproximen más hacia números favorables.