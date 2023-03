La diferencia entre lo exacto y lo verdadero

La palabra Neoliberal se ha puesto de moda, sin embargo, hace más de 30 años nuestro país vive la era de un nuevo capitalismo impuesto por grandes potencias mundiales, las tendencias educativas derivan de los intereses del Fondo Monetario Internacional, quien dicta sutilmente formas de control social, diversos estándares educativos, de salud y formas de vida basadas en el progreso, todo bajo el supuesto de una estabilidad económica, sin embargo, es una brecha generacional de nuevas enfermedades, nuevas formas de sometimiento económico, autoexplotación laboral, pero también de una educación que no compromete el verdadero sentido social de la libertad, mejor dicho, una escuela que polariza la desigualdad social y una enseñanza que secuestra el pensamiento, parte de este referente teórico lo podemos encontrar en la obra de Paulo Freire, La pedagogía del Oprimido.

Por otro lado, las diversas aportaciones de Enrique Dussel con relación al trauma de la conquista y su extensión en la época actual han de ser otro gran referente.

PUBLICIDAD

Samuel Ramos nos centra en la necesidad imperante de conocer, comprender y volver a recorrer la historia de México, pero no desde el escritorio ni desde las clases sociales de las esferas más altas, más bien desde el mexicano cuya vida es regulada, intervenida y dirigida por un poder político, colonial y permanece psicológicamente imposibilitado para mirar su lugar en el sistema capitalista.

Desde luego, la visión del padre de la criminología en México, Alfonso Quiroz Cuarón, quien dando un paso adelante en materia de investigación y perfilación criminal deja ver la necesidad de repensar la ciencia como primer vía de evolución en la comprensión del delito y la conducta criminal en un país sin dirección propia y movilizado por intereses políticos y de clases sociales poderosas.

El tema de la seguridad no queda de lado, menos en territorio nacional, donde se contabilizan 90 asesinatos diarios, un total de 30 mil 350 muertes aproximadamente y ante dicho fenómeno ningún gobierno de este período neoliberal ni del que dice no serlo han mostrado soluciones, al contrario, parece ser que el feminicidio queda más lejos de la claridad del ejercicio judicial; y la violencia a manos de los carteles cobra mayor fuerza.

El Programa Rector de Profesionalización del Secretariado Nacional de Seguridad Pública, creado para la capacitación policial, contiene importantes vacíos en su diseño.

Ciudad Juárez, figura en el ranking de ciudades más violentas del mundo y se centra la actuación policial con dichos prototipos diseñados por personas del escritorio nacional que no han tomado en cuenta los mapas delincuenciales de la geografía fronteriza, las necesidades de la tropa y los obstáculos del mando, tampoco desafíos en el ejercicio diario de la labor policial tales como: la migración, el atraso tecnológico, la prevención del delito y la más letal de todas, la desarticulación del interés político en la seguridad pública.

Con relación a lo antes dicho, este documento es atravesado por ejes de actuación de políticas públicas derechohumanistas, contenidos que no profundizan en los verdaderos fenómenos delictivos del entorno. Podemos agregar que los fundamentos teóricos, no tienen relación con lo que el policía de a pie experimenta en su diario de vivir, una brutal dicotomía entre la realidad y el deber ser, un sistema laboral que no ha podido garantizar los derechos más fundamentales como: vivienda, pensión al retiro, indemnización a familias que quedan en desprotección, entre otros

El músculo de la argumentación científica nace con las preguntas que parecen simples, sin embargo, aquí se encuentra lo verdaderamente complejo, en dividir lo exacto y lo verdadero.

Sirva de contexto saber que:

En el 2022, en Ciudad Juárez se destinaron, mil 900 millones de pesos para seguridad pública, se lee una cifra de grandes dimensiones, pero teniendo en cuenta que nuestra población promedia en un millón 500 mil habitantes, la cantidad que se destina por ciudadano es de tan solo mil 266 pesos.

Mejor dicho, cada ciudadano aportaría mil 266 pesos por año cubriendo salarios, combustibles, reparación de vehículos, capacitación, gastos médicos administrativos, etc.

Sin duda, sería imposible que alguien nos otorgue un servicio de seguridad por mil 266 pesos anuales, quizá poco más de tres pesos diarios.

Se menciona en páginas oficiales del Municipio que en el 2022, el estado de fuerza policial era de dos mil 668 policías, entre ellos 345 agentes viales para proteger a una población que ronda en un millón 500 mil habitantes y poco más de 800 mil vehículos.

Esta visión crítica permite abandonar la lógica formal y crear otra interpretación sin ser esclavos de opiniones ajenas, hacer visible lo invisible.