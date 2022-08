La detención del jefe de la PGR de Peña

Ciudad de México.- El viernes 19 de agosto sucedieron dos hechos nunca antes vistos en la historia política de México: fue detenido un exprocurador de la Procuraduría General de la República y por primera vez el Estado Mexicano aceptó un Crimen de Estado, el motivo: la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa en Guerrero. El detenido: Jesús Murillo Karam, de los hombres más cercanos y de más alto rango y poder dentro del Gobierno de EPN, pues recordemos que en esa fecha la PGR pertenecía al Ejecutivo Federal por lo tanto era subordinado de Peña Nieto, su jefe como quien dice, a diferencia de ahora donde el titular de la FGR es independiente orgánicamente del presidente, es decir, no está subordinado a nadie. La detención cobra relevancia por el personaje y el motivo. El personaje: un priista de toda la vida y uno de los conocidos dinosaurios del PRI. Ocupó el poder por más de dos décadas y ocupó todos los cargos a los que pueden aspirar los políticos (solo no fue presidente de la República). Fue diputado, senador, gobernador, subsecretario (de Gobernación), y finalmente procurador General de la República con Peña. Dentro del PRI también fue de los hombres más poderosos, donde fue secretario General del PRI cuando Beatriz Paredes fue presidenta del partido. Un intocable como antes se acostumbraba. Podemos decir que si Morena no hubiera ganado la Presidencia de la República con AMLO, él y muchos mandos militares y policiacos además del exjefe nacional de la Agencia de Investigación Criminal o Jefe de la Policía Ministerial Federal Nacional (prófugo en Israel con orden de aprehensión) hoy dormirían tranquilitos. Por eso su detención es histórica porque rompe el pacto de impunidad que por año se gozó en esos niveles y además el Estado Mexicano ha realizado una tarea de investigación, caiga quien caiga, aunque sean mandos militares. El motivo no es cosa menor, de hecho es más importante que la detención del personaje: es acusado por tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia, contribuyendo a crear la verdad histórica, esa verdad que creó el Gobierno de EPN donde encubriendo, ocultando, fabricando y desapareciendo pruebas, crearon una versión de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa culpando a autoridades municipales y policiacas que en colisión con el crimen organizado realizaron ese atroz crimen, ocultando la verdad de los hechos para encubrir a mandos militares, federales y la colusión del crimen organizado con agentes del Estado Mexicano. La detención de Murillo Karam ocurrió el viernes 19 de agosto de 2022 afuera de su domicilio en Bosques de Chapultepec de la Ciudad de México, una de las zonas residenciales de alto valor, pero su destino quedó sellado un día antes cuando Alejandro Encinas, presidente de la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, presentó el informe final donde concluye que fue un crimen de Estado y que uno de los artífices de ese crimen de Estado y los delitos de desaparición forzada, tortura y obstrucción de la justicia, fue precisamente el funcionario de más alto nivel involucrado en las investigaciones, el otro, Tomás Zerón, ya trae orden de aprehensión escondido por Israel quien no lo quiere entregar a pesar de ya haberlo solicitado el Gobierno mexicano mediante extradición, a lo cual no ha accedido aquél país. Esta comisión de la verdad ha trabajado de forma seria, profunda y transparente, se ha reunido con el presidente de la SCJN y con el secretario de la Defensa Nacional lo cual permitió lo que en su momento Peña impidió, entrar al cuartel o zona militar de Iguala, Guerrero, investigar a todos y buscar en todos lados. Le dio acceso a la ONU y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que colaboraran con el Estado Mexicano en la búsqueda de los estudiantes e investigación de los hechos, pero sobre todo para transparentar todas las acciones, algo que no permitió EPN en su momento al Grupo de Expertos Internacionales (GEI), los cuales refutaron desde un principio aquella conclusión. Nada va a aliviar la pena que embarga a los familiares y seres queridos de los 43 estudiantes, que técnicamente siguen desaparecidos, pero casi se da por hecho que sin vida, pero al menos han reconocido los familiares y deudos, así como la comunidad internacional que se han hecho los esfuerzos para llevar a los verdaderos responsables ante la justicia, al más alto nivel y aunque sean miembros del Ejército, razón por lo cual con EPN se les encubrió. Faltan muchos de detener y falta mucho camino, pero hoy, al menos hay confianza el Gobierno mexicano de llegar hasta las últimas consecuencias, de un hecho que está sentando un precedente histórico para castigar y evitar que se vuelva a repetir un crimen de este tipo.

