La destrucción y la militarización

La semana pasada, horas antes de que concluyera el período de sesiones tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores, el oficialismo promovió una serie de reformas a la ley que no tienen una motivación clara, sino únicamente destruyen organismos e instituciones que han sido torales para el desarrollo de México.

La eliminación del Conacyt, de Financiera Rural, la militarización del espacio aéreo mexicano son apenas una muestra de que Morena no es una fuerza política transformadora, sino destructora.

Bajo la malentendida premisa de que “hay que ahorrar”, Morena se ha dedicado a destruir organismos e instituciones que existen en México para atender alguna causa en particular. De manera constante, Morena ha promovido la reducción del número de diputados. La perversa argumentación del “ahorro” que esto representaría es un argumento infundado, porque el presupuesto nacional no se va en eso y se desperdicia en otras áreas de gobierno. Y en cambio, la reducción de los diputados representaría una sobrerrepresentación del partido oficial en el Congreso que no reflejaría lo que las urnas decidieron en la composición de la Cámara Baja.

Sin embargo, para tratar de ganar control político, Morena engaña diciendo que están tratando de “ahorrar”. Si genuinamente quisieran ser más austeros, no hubieran pagado por un aeropuerto que no se construyó; tampoco hubieran construido una refinería que no refina, o un tren que no va a ninguna parte. Me resulta hasta cómico ver que a estas alturas hay quienes defienden al gobierno más derrochador de la historia.

Los gobiernos no son empresas, ni tampoco son una tienda de abarrotes. Invertir en educación y ciencia es clave para el desarrollo del país. Sin embargo, a Morena no le interesó esto y decidió que había que eliminar el Conacyt. En una reforma “fast-track” eliminaron al único organismo que promovía becas y establecía mecanismos de compensación para los académicos de las universidades mexicanas, ese sector que en su mayoría apoyó a López Obrador en 2018.

El campo es también un área toral para el desarrollo de cualquier nación. Soberanía alimentaria y apoyo a los productores del campo son temas que cada país debe promover. Esto se logra a través de créditos y programas que ayuden a desarrollar el campo. Sin embargo, Morena decidió destruir también Financiera Rural bajo el argumento de que hay corrupción. En vez de perseguir y sancionar la corrupción, deciden eliminar todo el andamiaje de apoyo a los productores del campo; justo como decidieron en su momento la cancelación del aeropuerto de Texcoco.

En pocas palabras, Morena está destruyendo todo lo que no entiende. Es gravísimo que tengan el control del Congreso porque no se está deliberando en el mismo. Los parlamentos son para discutir, debatir y enriquecer las ideas que cada fuerza política promueva. Sin embargo, con una mayoría como la del oficialismo, no se está deliberando ni discutiendo: se está mayoriteando.

A pesar de esto, que es escandaloso, no es lo más grave. Para mí lo más grave del legado de Morena es la militarización de prácticamente todas las áreas del gobierno.

Parecería que el poder lo conquistó López Obrador a través de un golpe de Estado, no a través de los votos, como efectivamente lo hizo. Es evidente que López Obrador le tiene mucho miedo al Ejército. Han sido muchas las actuaciones que ha adoptado en función de los intereses de la cúpula militar.

Por ejemplo, cuando el general Salvador Cienfuegos fue detenido en Estados Unidos por presuntamente tener vínculos con el crimen organizado, López Obrador utilizó todos los recursos políticos del Estado mexicano para traer al general de regreso a México y que aquí fuera juzgado. Al final, salió absuelto.

López Obrador le ha entregado a las Fuerzas Armadas las aduanas, los puertos, la construcción del aeropuerto de Santa Lucía, la del Tren Maya, y ahora del espacio aéreo. Incluso el Ejército podrá administrar aerolíneas a partir de las reformas aprobadas la semana pasada. Intentó además entregarle a la Guardia Nacional.

En la medida que el Ejército vaya aumentando su poder e influencia en áreas ajenas a la Defensa Nacional, será cada vez más complicado sacarlo de las mismas. Si Usted me hubiera preguntado hace seis años si yo veía el riesgo de un golpe militar, le hubiera dicho que no; hoy con la fuerza que se le ha dado al Ejército, no es improbable que en algún momento el Ejército se estime capaz de gobernar el país, y volvamos entonces a la época de los caudillos militares.

La experiencia nos dice que los gobiernos militares no dejan nada bueno, son represivos, dictatoriales, y en gran medida abusivos. El Proceso de Reorganización Nacional en Argentina, el paso de Pinochet por el poder a partir del golpe de Estado contra Salvador Allende en Chile, la dictadura establecida por Hugo Chávez en Venezuela, la etapa de Francisco Franco en España, el golpe de Estado de Alfredo Stroessner en Paraguay (que le permitió quedarse casi cuarenta años en el poder), y las dictaduras militares de Brasil, Guatemala, Nicaragua, Uruguay y Perú nos demuestran que prácticamente ningún país de América Latina ha estado exento de esta calamidad. A Cuba no la menciono porque Castro no era militar de origen, aunque Cuba en sí es el ejemplo claro de una dictadura.

Ninguno de los múltiples ejemplos antes enumerados puede evidenciar que de alguna forma esos regímenes hayan sido benéficos para sus respectivos países. Al contrario. Las Fuerzas Armadas regularmente destruyen instituciones y conquistas, y se convierten en estados represivos. Es decir, el militarismo es una fórmula ya muy explorada que ha demostrado no ser democrática, ni mucho menos eficaz. Decía Felipe González que no era lo mismo llegar al poder a través de los votos que a través de las botas.

Si bien en México tenemos un gobierno civil que destruye, lo hace siempre en beneficio de las Fuerzas Armadas (a las cuales López Obrador ha demostrado tenerles todo el miedo del mundo). No solo hay instituciones que, oficial y formalmente, ya están en manos de las Fuerzas Armadas. Hay otras instituciones civiles que, a pesar de no formar parte oficialmente de las Fuerzas Armadas, son manejadas por ellos. Como ejemplo tenemos las delegaciones del Instituto Nacional de Migración (por ejemplo, en Chihuahua a cargo de un contra almirante hoy sujeto a proceso), y las comandancias de los aeropuertos civiles del país.

Bajo esa lógica, es evidente que no se requiere que el país sea gobernado por un militar, si quienes acompañan al presidente en la difícil tarea de gobernar son militares. Espero equivocarme, pero se están estableciendo condiciones para que el Ejército cada vez pida más espacios.

Los amagos que el presidente emite cada vez que puede contra el Poder Judicial y otros organismos constitucionales autónomos, junto con la militarización a la que nos referimos en este artículo son alarmas que deben atenderse cuanto antes. Casi nunca los pueblos son víctimas de sus gobiernos; más bien son destinatarios de sus propias decisiones, que muchas veces se adoptan de manera visceral y poco reflexiva. El electorado debe entender que Morena es un verdadero riesgo a la seguridad nacional y a la democracia. A ese grado debe calificársele.