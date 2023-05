La derecha ‘moderna’ del PAN

La contradicción no puede ser más clara, pero se agradece. Por fin, el Partido Acción Nacional reconoce lo que es, sin matices, sin medias tintas, sin hipocresías: un partido de derecha que aspira a ser el Vox de México, un partido conservador, misógino, discriminatorio, xenófobo, individualista y neoliberal. Por definición, la derecha jamás será moderna porque es justamente lo contrario, la derecha es una corriente rancia que se siente a gusto en el pasado, que vive anhelando que, en el tema de derechos humanos, las cosas sigan siendo como antes. Pero eso no va a pasar, el paso está dado y ese camino vamos a continuar, así lo demuestran los hechos.

Las elecciones no hacen más que confirmar lo anterior, de 32 estados, solo Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Yucatán y Chihuahua, siguen siendo gobernados por el PAN. Decía la panista más “lucida”, Lilly Téllez, que la élite progresista que hoy gobierna, “ni siquiera conoce el país”, aquí queda más que demostrado que los que no conocen a México son otros.

“El pensamiento de derecha no debe avergonzarnos. No nos avergoncemos de representar una derecha moderna que defiende la vida, la familia, el esfuerzo individual, el orden y el Estado limitado”, dijo la senadora que llegó gracias al voto de la coalición conformada por el Partido del Trabajo y Morena. Insisto, la derecha NO PUEDE ser moderna, no es una característica que le pertenezca a un pensamiento que comulga con la limitación de los derechos, con el desprecio por las diferencias, por la negación de las mujeres a decidir sobre su cuerpo, por la idea de un “esfuerzo individual” que hasta en el epicentro del capitalismo (Estados Unidos) se ha caído, y donde un Estado limitado le negaría las pensiones a los adultos mayores y abogaría por la autocontención del capital, lo cual esta mil veces comprobado, no puede.

Las muestras sobran. El quiebre de los bancos y su consecuente rescate nos habla de la irresponsabilidad de los dueños del capital; la burbuja inmobiliaria fue un completo desastre que puso al mundo en una situación de crisis de la que apenas venimos saliendo. Y es esto lo que la derecha “moderna” quiere de vuelta. Organismos internacionales como la OIT (Organización Internacional del Trabajo) o la Organización Mundial de la Salud (OMS), a raíz, y como consecuencia de la pandemia del Covid-19, han reforzado el llamado hacia la comunidad y la universalidad de derechos como la seguridad social, indicando que este es el único camino posible para combatir estas crisis.

Pero la “ideóloga” del PAN no es capaz de verlo así, y aun tiene más: “a nadie debería avergonzar defender un modelo de educación libre de adoctrinamiento partidista y de ideologías de género”. Hay que señalarlo claramente, para este partido de derecha moderna los derechos de las mujeres son un adoctrinamiento y la perspectiva de género (concepto usado y validado por la ONU, CIDH, OMS, OIT, etc.), una “ideología”, que decide a quien darle derechos y a quien no, porque no entienden que los derechos jamás estarán a consideración de nadie.

Y todo esto es lo que representa no solo el PAN, sino lo poco que queda del PRI y del PRD, pues no olvidemos que estos partidos van en alianza. Las definiciones pueden ya empezar a darse, los proyectos de nación están ahí muy claros: Va por México liderados por la “derecha moderna” del PAN, y del otro lado, nosotros, un proyecto en el que los derechos no se otorgan a conveniencia, se respetan, un proyecto de causas, no de intereses, este es el proyecto del Partido del Trabajo, de Morena y del presidente.

Y aquí entra justamente Ciudad Juárez, municipio progresista en su gente, en sus comunidades, en su voto y en su sentir; las y los juarenses llevan algunos años demostrando su progresismo y evidenciando sus diferencias con la capital, y pronto, muy pronto, vamos a “juarizar” Chihuahua capital.