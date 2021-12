La cultura de la paz: un acto educativo en el que todos participamos

Hablar de la paz es común en el contexto actual y en la agenda política de diversos organismos no gubernamentales, internacionales y gobiernos. La reflexión sin duda está sobre la mesa. Sin embargo, no es suficiente hasta no ser dirigida hacia la acción, es decir, a la praxis, o como la definió Paulo Freire en “Pedagogía del Oprimido”, a la “reflexión y acción de los hombres sobre el mundo para transformarlo”.

Y es que, si el tema es vigente, es porque precisamente encontramos en él una carencia de armonía, acompañada de una oportunidad de mejora, una esperanza de que el mañana sea mejor, donde la paz de verdad llegue, aquella que nos permita vivir de forma solidaria con quienes somos, nuestras diversidades y de quienes compartimos el mundo, ése que es nuestro hogar y que la mayoría de las veces ha sido víctima de una agobiante carencia de paz.

Este año, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha declarado que el tema vinculado con la paz a abordar durante el 2021 es “recuperarse para mejorar y crear un mundo equitativo y sostenible” (ONU, 2021), lo que significa trabajar en uno mismo, no solamente en mejorar la salud física y emocional, sino en nuestra condición como personas, reflexionando sobre la experiencia que ha representado vivir en una sociedad donde aparecen continuamente detractores de la paz y fortalecer aprendizajes de vida que nos hagan transformar las prácticas que contribuyen a ello y caminar hacia una cultura de la justicia, la dignidad humana y del planeta, así como la solidaridad.

Trabajar con uno mismo, recuperarse, implica también un acto complejo de introspección que nos revele y haga conscientes nuestras fallas como humanos, aquellas que nos permiten actuar de forma pacífica y elevada, pero, sobre todo, aquellas que no nos llevan a indignarnos ante el suceso injusto, la inequidad, la violencia, la ignorancia, el egoísmo, el odio, la discriminación y todos aquellos elementos que habitan en el dolor, la guerra y cualquier otra manifestación de la ausencia de paz. O como lo señala Freire en “Pedagogía de la Autonomía” (2004), a desarrollar una rabia legítima que convoque a la acción, a enseñar sobre una nueva posibilidad de convivir en el mundo: “la educación que no reconoce un papel altamente formador en la rabia justa, en la rabia que protesta contra las injusticias, contra la deslealtad, contra el desamor, contra la explotación y la violencia, está equivocada.” (2004:19)

No podemos creer que la paz llegará si no tomamos acción para enseñar los mecanismos que la promueven e infiltramos desde la cotidianidad prácticas humanizantes y promotoras de la paz. Éstas se construyen a partir del desarrollo de habilidades intrapersonales e interpersonales en las que destacan la reflexión, el pensamiento crítico, la resiliencia, la empatía, el amor al prójimo y la solidaridad.

Esta tarea reside en cada uno de nosotros, no la depositemos únicamente en las instituciones, pues como señala Savater en “El valor de educar” (1997), “los miembros de la sociedad humana no sólo saben lo que saben, sino que también perciben y persiguen corregir la ignorancia de los que aún no saben o de quienes creen saber erróneamente algo”, lo que nos convierte a todos, de una forma u otra, en educadores y responsables de ese cambio.

Existen eventos, aún en pleno siglo XXI, que nos siguen pareciendo indignantes y que en lo absoluto definen a una sociedad moderna, hacer del acto educativo, ése que no sólo se da en las aulas o en las familias, sino de hombre a hombre en los actos cotidianos.

Una oportunidad de cambio en la sociedad es lo que llevará a sociedades pacíficas y promotoras del bien común.

Semblanza

Dra. Lorena Beatriz Garcés Zepeda

Nacida en la Ciudad de México. Licenciada en Pedagogía por la Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM: es maestra en Educación por la Universidad del Valle de México y doctora en Tanatología por el Instituto Mexicano de Psicooncología.

Es profesora de tiempo completo en la Licenciatura en Pedagogía de la Fes Acatlán, Asociado C y profesora del Departamento de Reflexión Interdisciplinaria de la Universidad Iberoamericana.

