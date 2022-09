¿La culpa es de los baches?

En Juárez hay aproximadamente 614 mil 490 vehículos motorizados registrados en el padrón estatal vehicular, más los cientos de vehículos con placas no oficiales o placas extranjeras.

Las vialidades que usan más los juarenses para trasladarse son la Tecnológico, Las Torres, la Gómez Morín, Juan Pablo II, Ejército Nacional e Independencia, esto por considerarse las vialidades más conectadas y de flujo rápido de la ciudad. Como consecuencia de que son las vialidades con mayor saturación vial, los conductores tardan un promedio de 30 a 60 minutos en llegar a su destino debido a los congestionamientos y la mala organización territorial de nuestra ciudad, sobre todo en los horarios de la entrada y salida de las escuelas y trabajos.

El constante flujo de vehículos nos está rebasando en cuanto al tema de movilidad, ya que la infraestructura vial no fue diseñada para lograr transportarnos de una manera correcta, segura y rápida.

En este sentido, lo que hoy quiero compartir con ustedes es la problemática que representa para todos nosotros las condiciones de nuestras calles, la mala pavimentación y la semaforización.

Desde hace varias décadas Ciudad Juárez tiene un grave retraso en el tema de la pavimentación, problema que ha incrementado con el constante crecimiento industrial y poblacional de la ciudad. Administraciones tras administraciones no le han dado la prioridad necesaria al tema ni han diseñado una solución que resuelva el problema de fondo, lo que han tratado de hacer es utilizar asfalto barato y uno que otro remedio mágico que luego resulta contraproducente.

Ante la llegada de la temporada de lluvias el caos vial ha incrementado, trayendo como consecuencia primordial la aparición de nuevos baches; como juarenses siempre hemos podido aprender a adaptarnos a toda circunstancia, tanto a la violencia como al clima extremoso y variado y, por su puesto, a manejar esquivando los baches, nos hemos aprendido en qué parte o altura de la calle está el bache que debemos esquivar, sin embargo, con la aparición de nuevos baches ya se ha vuelto más complicado y esto hace cada día más difícil conducir y trasladarnos a nuestros lugares de destino.

Las condiciones de nuestras vialidades han estado provocando daños en los vehículos de los ciudadanos, accidentes viales y, por supuesto, recordadas del 10 de mayo para los que no hacen nada al respecto.

Es momento de que los ciudadanos empecemos a exigir un cambio drástico en relación con el tema de movilidad y rehabilitación de nuestras calles con mejores materiales y transparencia en la adquisición de estos.

También quiero compartirles que el caos vial no solo es consecuencia de las condiciones de nuestras vialidades, también somos nosotros los conductores por la falta de cultura vial que tenemos, al no ser tolerantes al momento de conducir, al no respetar la señalización, la velocidad, los días lluviosos y sobre todo, el uso de la direccional, que al parecer en esta ciudad significa que el otro vehículo en vez de ceder el paso lo toma como señal para acelerarle y no dejar incorporarse al carril al auto que encendió su direccional.

Otra situación que afecta nuestra movilidad es que no utilizamos otro medio de transporte para trasladarnos en distancias cortas como pudiera ser la bicicleta o el transporte público.

En conclusión, el caos vial que vivimos a diario no es solo culpa de los baches, sino de todos nosotros, que no sabemos manejar, que salimos tarde, que no usamos otros medios de transporte y, sobre todo, que no hemos aprendido a exigirle a nuestras autoridades estrategias factibles de movilidad y mejores vialidades.