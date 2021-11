Ciudad de México.- Mientras varios países europeos enfrentan una cuarta ola de Covid –Alemania, Austria, Eslovaquia y Grecia, entre otros–, el ministro alemán de Salud, Jens Spahn, advirtió a sus conciudadanos que para finales del invierno solo habrá tres tipos de personas: los vacunados, los recuperados y los muertos.

En México, en cambio, seguimos viviendo la ficción del semáforo epidemiológico verde. La autoridad federal y muchas locales han hecho creer que la epidemia ya se acabó.

A diferencia del ministro Spahn, el secretario de Salud de México, Jorge Alcocer, prefiere evitar que la gente se entere de la posibilidad de que la cuarta ola de contagios llegue aquí, tal como llegaron la primera, la segunda y la tercera olas.

Al hacer uso de la palabra durante un congreso internacional de salud mental y prevención de adicciones, Alcocer reconoció que hay “pequeños indicios de una cuarta ola”, pero pidió a quienes lo escuchaban que su declaración no trascendiera a los medios de comunicación, a los que calificó como “distorsionadores de la verdad”.

En opinión de la principal autoridad sanitaria del país, los mexicanos no necesitan informarse de lo que puede venir. Y pueden no pasar meses para que una cuarta ola nos alcance. Varios estados de EU ya están experimentando un resurgimiento de casos. Como Michigan, que, con 58% de su población vacunada, ya rebasó los 8 mil nuevos casos promedio al día, que no se había visto en las tres primeras olas de Covid.

A nivel nacional, EU ya volvió a superar los 100 mil contagios al día en promedio, luego de que la cifra había descendido a 70 mil a finales de octubre. Cierto, allá aún están lejos del récord de 250 mil contagios diarios, alcanzado en enero pasado, pero ¿quién puede decir hasta dónde pueda llegar esta nueva ola, con alrededor de 60% de la población completamente vacunada y sin certeza científica de la duración de la inmunidad?

En México, como se sabe, apenas rebasamos 50% de la población con esquema completo y nadie, a diferencia de 10% de los estadunidenses, ha recibido una dosis de refuerzo.

La historia de la pandemia demuestra que las olas de contagio que pegan en Europa eventualmente cruzan el Atlántico y llegan aquí. En Alemania, los picos de la primera, segunda y tercera olas ocurrieron el 28 de marzo de 2020, 31 de diciembre de 2020 y 22 de abril de 2021, respectivamente; en México, fue el 8 de agosto de 2020, el 23 de enero de 2021 y el 18 de agosto de 2021. Como observación, el pico de la segunda ola, ocurrida en época de frío, solo se desfasó 24 días entre un país y otro, a diferencia de los picos de la primera y tercera olas. ¿Quiere decir que la cuarta ola nos alcanzará en cuestión de semanas o incluso días? Es posible. Las cosas como son.

¿Qué estará esperando el gobierno mexicano para actuar en consecuencia? ¿Cuánto tiempo durará el ritmo lento de inmunización en el que entramos en México a partir del 31 de octubre, cuando se declaró “cumplida” la meta de programa nacional de vacunación? ¿Hasta cuándo los servidores públicos seguirán tratando el cubrebocas como una prenda que se usa únicamente en viajes internacionales?