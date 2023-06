¿La crueldad es veredicto?

Ciudad de México.- En las sociedades espectacularizadas por las redes sociales, el internet y demás avances tecnológicos, se divide a su antojo a las personas de bien de aquellas que ameritan ser maltratadas, golpeadas o incluso asesinadas y desmembradas, bajo la idea de que ningún castigo es arbitrario. De modo que, es fácil concluir que merecen lo que les ocurrió, porque seguramente algo malo estaban haciendo.

Así, el pasado 3 de junio se dio a conocer el caso en el que una mujer con bebé en brazos y su hija, en Valle de Chalco, Estado de México fueron golpeadas por un grupo de personas afuera de una escuela secundaria y, no obstante, una gran cantidad de testigos presenciaron el suceso, sólo unos cuantos trataron de frenar a las agresoras. En tanto, en el Estado de Jalisco, en el barrancón de la colonia El Mirador, se recuperaron 45 bolsas con restos humanos durante las indagatorias de las siete personas desaparecidas del call center de Zapopan. Mientras que, en Oaxaca, un conductor recibió una golpiza cuando intentaba darse a la fuga, tras provocar un accidente en el que hirió a una mujer y causar múltiples daños materiales.

PUBLICIDAD

Estos casos, tomados a modo de ejemplo, evidencian la cultura de la violencia que existe en gran parte de sectores y regiones del país, puesto que, dan cuenta de las actitudes y comportamientos que, por conveniencia, miedo o conformismo, normalizan y toleran dichos actos, como una forma legítima y autorizada de hacer el bien o lo justo, siendo la crueldad su veredicto, ya que no se hace cuestionamiento de criterio ético o legal alguno, ni siquiera de la conocida ley del talión que pide el mismo mal por el mal sufrido, sino que todo nos parece natural, verdadero, social y moralmente válido, a tal grado que si no se logra una coincidencia, nos molesta que otros no entiendan esa identidad red-socializada, pues, como en alguna ocasión lo mencionara la Revista Forbes: las redes sociales se han convertido en mecanismos de gran influencia, que extienden y magnifican su impacto, por lo que a partir de lo que allí se piensa, se hace o se dice, es como nos explicamos el mundo.

No es una prédica moral el decir que, ante este panorama, es necesario y urgente que la ciudadanía en general, así como todas aquellas personas cuya presencia e influencia en redes sociales tienen gran peso en un número importante de seguidores y usuarios; no abdiquen de las muchas posibilidades de acción que tienen para prevenir y combatir la violencia en todas sus formas. Pues, no se puede ser indiferente ni resignarse a vivir con miedo e incertidumbre. Todas y todos, en la medida de las posibilidades, deberíamos aportar algo para cambiar la compleja situación que actualmente se padece. No podemos tolerar ni justificar la violencia como forma de relacionarnos o de resolver conflictos. No podemos dejar que los menos nos quiten la esperanza y nos roben el futuro, ni se piense que las ideas y la voluntad no cuentan. Lo importante es reconocer que nadie tiene el derecho ni la autoridad de juzgar o castigar a los demás. Lo justo es respetar el estado de derecho. Lo humano es dejar de guiarnos por una lógica de venganza, retribución o castigo para seguir el camino de la reparación, la reconciliación o el perdón.

Aunque parezca increíble, una opinión publicada en los medios informativos e internet puede llegar a ser factor importante de cambio, especialmente, si esa participación se reproduce y se refleja en quienes nos rodean. Es por eso que, a partir de hoy, trataré de hacer dichos aportes en una serie de publicaciones en tan prestigioso medio como lo es El Diario de Juárez, al que agradezco públicamente la confianza depositada en este su atento y seguro servidor.