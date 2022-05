La crónica falta de agua en Ciudad Juárez

Agua, agua, en agua se piensa cada mañana al despertar. Es un recurso insustituible, base de la vida, la sociedad y la economía. El acceso a ella es también un derecho humano. La falta crónica de agua y saneamiento es inaceptable, intolerable e inhumana.

Casi dos millones de personas mueren al año por falta de agua potable. Y es probable que en 15 años la mitad de la población mundial viva en áreas en las que no habrá suficiente para todos. Nuestro planeta contiene más de mil millones de billones de litros de agua, pero poca se puede tomar.

Desde hace mucho tiempo las estadísticas y los documentos sobre el tema son muy claros, se sabe tanto sobre el problema de desabasto que cuando lo leemos en los periódicos o lo escuchamos en las noticias nos sorprende y nos asusta a quienes, divorciados de la realidad, encerrados en nuestras comodidades que incluyen tener agua corriente en casa, de sobra para lavar el carro, regar las plantas y el baño diario.

En Ciudad Juárez no es tema nuevo, a miles de familias de las colonias alejadas no les asustan estadísticas ni predicciones, lo viven diariamente estoicos, aguantadores, como pesadilla, donde la sequía, el desierto y la pobreza son su resignada manera de vivir. Basta con ir a darse una vuelta por Lomas de Poleo, Anapra, colonia Tarahumara, Nueva Esperanza y Valle de Juárez, con el sol cayendo a plomo sobre el suelo polvoriento y los techos de lámina y cartón, para darnos cuenta como se vive esta escasez.

Cuando el Doctor René Franco Barreno, pionero del estudio microscópico del agua en Ciudad Juárez y maestro en la gloriosa UACJ nos enseñaba a calcular la cuenta total bacteriana en muestras al azar y posteriormente, la forma y modo de acción de parásitos y hongos en el laboratorio, empezó una verdadera preocupación por las consecuencias graves a la salud que nos ocasiona la falta de agua: infecciones intestinales y diarreas en general. Vivimos la epidemia de cólera a inicios de los años 90 en el Hospital General, donde pasábamos largas jornadas de tratamientos de hidratación oral con nuestros pacientes y posteriormente en el servicio social, con el surgimiento del suero vida oral gratuito como parte de los programas nacionales de salud.

Después nos dimos cuenta de una realidad igual de sorprendente y penosa: el agua en algunos sectores de Juárez está contaminada con metales pesados como el Arsénico Cobalto, Manganeso, Mercurio, Molibdeno, Niquel, Plomo y Zinc, entre otros, así como detergente, ácidos, pesticidas, productos químicos que alteran su calidad y pureza.

El agua como faltante y el agua contaminada se convierte en un problema sanitario y en un problema social importante.

La combinación de temperaturas como la nuestra con la escasez de agua aquí donde somos parientes del desierto, nos hacen ver con verdadera tristeza revolotear el ave negra del verano sobre nuestro cielo. Nos viene una oleada de calor intenso, candela pura. El que haya aguantado una temporada de calor en Juárez lo sabe bien. No podemos permanecer sentados y cruzados de brazos quienes no hemos contrastado jamás la realidad propia con la ajena y no hemos vivido circunstancias como las de los habitantes de las colonias lejanas donde se carece de lo más estricto, pero que sin embargo, sabemos que la problemática de la escasez del agua es “histórica”, y se va recrudeciendo año tras año, que sólo hay presión de las seis a las 7:30 u 8 de la mañana, y todo el día falta el suministro, y que los recipientes donde se deposita carecen de las más mínimas reglas de higiene.

El malgasto que hacemos del agua, su distribución clasista, la crisis que viene por el agotamiento del recurso, la guerra que preparan las empresas trasnacionales para monopolizar el líquido más vital de la Tierra, venderlo a precio de oro y de ese modo extender su nefasto dominio, son asuntos que no debemos descuidar. Aportar ideas, proponer proyectos, tener una real conciencia de todas las implicaciones del problema, debe ser nuestra obsesión.

Conscientes de nuestras enormes limitaciones, alejados de la política, de las salas del poder y de las arcas presupuestales, tenemos, para remediar un poco la triste situación que se avecina. Es un sueño convertido en un reto desde hace muchos años. Esto de ninguna manera se acerca a una solución estricta, ni se ajusta a los cánones marxistas que ven en el altruismo personal una ridícula medida semejante a darle aspirinas a un enfermo de cáncer. Pero entretanto, preparemos nuestro corazón donando agua purificada, botellas pequeñas, botellas grandes, garrafones, pipas cisternas. Ayudemos con nuestra aportación para todos aquellos que lo necesitan.

Compartir es el acto de dar, sin esperar nada a cambio, sólo por el placer de hacer feliz a otra persona y a veces quitarle un poco el dolor. Muchos jóvenes estudiantes se unen hoy para esta causa, los veremos por entre las calles repartiendo botellas, preparando sueros, enseñándonos su organización, mostrando sus estrategias para lograr lo que su corazón noble se propone, ellos tienen la solución y la respuesta. La vida es mucho mejor con agua. Harán de Juárez un oasis.