La crisis política de Nuevo León

Tenía escrito todo un análisis constitucional y jurídico respecto a la licencia de Samuel García a su cargo como Gobernador del Estado de Nuevo León. Sin embargo, los hechos acontecidos en la madrugada del sábado 2 de diciembre de 2023 me obligaron a variar un poco el rumbo y realizar un análisis político. Y es que en este país, parece que cada quien hace lo que quiere.

En varias ocasiones he descrito en este mismo espacio el interés del MC de convertirse en el esquirol de la contienda electoral de 2024. Su afán evidentemente es fracturar a la oposición para allanarle el camino a Morena y sus aliados. El interés de García de participar en la contienda presidencial atiende a evidentes amenazas que se lanzan desde el Gobierno Federal pues se le señala como partícipe de diversas conductas delictivas (lavado de dinero, emisión de facturas falsas, entre otras).

Bajo esa lógica, García ha sido constantemente presionado desde la Federación para entrar a la contienda justamente con el fin de restarle votos a la oposición. Sin embargo, ya se ha hablado mucho de ese tema. Es más que evidente que ese es justamente el rol que desempeña Samuel García y el partido que lo postularía.

García, quien se ha jactado de encabezar un movimiento que representa a “la nueva política” y a “los jóvenes” incurrió en excesos que equipararían a la estabilidad constitucional de su Estado con la de cualquier república subsahariana.

En su intento de mamar y dar de topes, García pretendía irse a hacer campaña dejando a un Gobernador interino a modo. Es decir, estima que la Gubernatura de Nuevo León es un cargo que puede legarse justo como sucedía con los tronos en la Europa monárquica. Sin embargo, en una República existen normas constitucionales y legales que determinan el procedimiento que debe de seguirse ante la ausencia de un Gobernador, como sería su caso.

El día 23 de octubre de 2023 Samuel García solicitó licencia al Congreso del Estado de Nuevo León para separarse de su cargo a partir del 2 de diciembre de 2023. En su solicitud de licencia, García nombró a su Secretario de Gobierno Javier Navarro como Gobernador interino, tal como Hugo Chávez nombró en su momento a Nicolás Maduro como su sucesor. El nombramiento emitido por García era infundado y carece de sustento constitucional y legal. Esto en virtud que su licencia es por un periodo de seis meses, es decir, el tiempo que requiere estar separado de su cargo para contender por la Presidencia de la República. Pero también la Constitución de Nuevo León dice que para licencias mayores a treinta días, será el Congreso del Estado el que nombre a un Gobernador interino.

Después de pelear por semanas con el Congreso de Nuevo León, e intentar dejar en su cargo a su Secretario de Gobierno, el Congreso de Nuevo León nombró como Gobernador interino a Arturo Salinas Garza. Dicho nombramiento fue anulado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por no cumplir con los requisitos constitucionales para ocupar dicho cargo.

Posteriormente, el Congreso de Nuevo León nombró a Luis Enrique Orozco Suárez como Gobernador interino. Samuel García utilizó a la Fuerza Civil de Nuevo León (algo así como la Policía Estatal) para cercar el Palacio de Gobierno, impedir la recepción de notificaciones, y sobre todo, impedir la entrada de personas a quienes él estima inaceptables.

Después de esto, una serie de sentencias interlocutorias y procedimientos legales volaron de un lado a otro. Un juez federal de Tamaulipas resolvió que el Secretario de Gobierno no podía asumir el cargo de Gobernador porque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya se había pronunciado en un sentido.

Posteriormente, un juez federal en materia laboral de la Ciudad de México determinó que el Secretario de Gobierno era el Gobernador interino. Incluso un juez del fuero local de Nuevo León suspendió la licencia otorgada a Samuel García.

Incluso minutos antes de que dieran las 12 de la noche (el límite para que García se separara de su cargo) expresó en redes sociales que se iba, y que quien se quedaba a cargo era su Secretario de Gobierno.

Justo antes de la medianoche se emitió una suspensión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenando a todas las autoridades a reconocer a Luis Enrique Orozco Suárez como el Gobernador interino de Nuevo León.

Minutos después de la medianoche, Orozco se apersonó en el Palacio de Gobierno de Nuevo León para asumir el cargo al que había sido designado por el Congreso de Nuevo León. Sin embargo, en ese momento, el Secretario de Gobierno de Nuevo León anunció que Samuel García volvía a su cargo de Gobernador. Esto lo hicieron con un acuerdo emitido después de medianoche, cuando su licencia ya había surtido efectos, pero con fecha de un día antes. Esta triquiñuela retrata la trampa que MC y García no vacilaron en ejecutar.

García entró a una encrucijada compleja. Si aceptaba el nombramiento de Orozco como Gobernador interino, perdía el control del Gobierno de Nuevo León. Esto implicaría que le podrían nombrar un Fiscal General del Estado, que seguramente le estaría revisando las cuentas mientras García hacía campaña. Igualmente, le cerrarían el chorro a la enorme cantidad de recursos públicos que García pensaba en utilizar en su campaña presidencial.

Por otro lado, si no aceptaba el nombramiento de Orozco (que es el status al momento de escribir estas líneas) García regresaba (como fácticamente sucedió) al Gobierno de Nuevo León, dejando así la candidatura presidencial. Esto, porque como hemos dicho, Samuel requería haberse separado de su cargo cuando menos seis meses antes de la elección, plazo que se cumplió el día de ayer.

Las resoluciones judiciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmaron lo que se puede advertir de una lectura somera al sistema constitucional de Nuevo León: que quien nombra al Gobernador interino es el Congreso de Nuevo León, no el Gobernador que pide licencia. Esto es lógico, pues el cargo de Gobernador en una República no es un cargo que se pueda heredar a quien el gobernante desee.

De todo este embrollo, se pueden sacar varias conclusiones. Primeramente, el MC y Samuel saben que solo jugarán un papel testimonial en las elecciones presidenciales de 2024. Si de verdad estaba tan fuerte como él decía que estaba, entonces no hubiera vuelto al Gobierno y hubiera jugado la elección presidencial. Está consciente de su papel de esquirol electoral en los comicios de 2024.

En segundo término, Samuel tiene pavor de que se ventilen las finanzas públicas de su gestión. No quiso siquiera dar un minuto al nuevo Gobernador designado por el Congreso. Incluso, en un ejercicio de poder digno de cualquier dictador africano, Samuel García mandó a la policía del Estado de Nuevo León a cercar el Palacio de Gobierno, decretó que el único recinto oficial del Poder Ejecutivo de Nuevo León es el Palacio de Gobierno, y se negó a recibir notificaciones de autoridades jurisdiccionales (en la medida que estas notificaciones no le convengan).

¿Es este el político joven de ideas innovadoras que dice ser? Evidentemente que no. García ha demostrado un desprecio por la Ley, por las instituciones, y emula claramente a su padrino político (López Obrador) al creer que el poder es absoluto y que no le debe rendir cuentas a nadie.

El problema se lo endosó Samuel al MC. Ahora, MC está ante la disyuntiva de decidir quién será su abanderado para 2024. Sin embargo, todo este berrinche realizado por Samuel García deja muy mal parado al partido que dice ser progresista, respetuoso de la ley y buena ondita.

Muchas voces surgieron diciendo que en lugar de García, su esposa Mariana debería de asumir la candidatura de MC. Esto es un despropósito. Primeramente, porque Mariana no tiene la edad para aspirar a la Presidencia de la República, de conformidad con los requisitos constitucionales establecidos para el cargo. Después, porque Mariana no tiene las credenciales necesarias para ese cargo, pues nunca ha ocupado ningún cargo público. Me resulta absurdo que en México todavía haya quienes tengan mentalidad monárquica y pretendan heredar una posición de un marido a su esposa. Ya vimos lo que pasó en Guerrero y no fue nada bueno.

Actualmente, se debate si el Congreso del Estado debe aceptar que Samuel regrese a la gubernatura. En lo personal creo que no. Cuando un funcionario pide una licencia (Diputado, Senador) la licencia le es concedida por la asamblea legislativa respectiva. Pero cuando decide regresar a ostentar su cargo, solo es necesario avisar a dicha asamblea que se reintegra a sus labores. En el caso concreto, García no ha informado al Congreso de Nuevo León su regreso a sus actividades, pero se cumpliría este extremo con solo dar aviso al Congreso. Sería ilógico que se le obligara a estar seis meses de licencia, aunque sí es lo que merece.

Las autoridades ministeriales deben investigarlo. Y las autoridades políticas y legislativas deben desaforarlo una vez que regrese de la licencia que solicitó. Declaración de procedencia o juicio político, federal o local, y posteriormente un juicio deben ser el destino que le espera a este destructor de instituciones.