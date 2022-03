La crisis en Ucrania (II)

En el momento que Rusia empezó a movilizar cerca de 200 mil tropas dentro de su territorio, cerca de la frontera con Ucrania, se veía con temor por parte de Occidente que Rusia estuviera planeando una invasión a sus vecinos y con ello desatara la guerra. Yo en lo personal, consideré que solamente eran amenazas de Rusia, luciendo su poderío para evitar de esa forma la incorporación de Ucrania a la OTAN. Si bien la semana pasada, en este mismo espacio, no descarté una guerra, la verdad es que me parecía una posibilidad muy remota. Quizá mi postura sea utópica o incluso ingenua, pero el mundo ha entendido que en las guerras no hay ganadores.

Los sistemas de inteligencia militar estadounidense advirtieron claramente que el plan de Rusia era invadir Ucrania el miércoles. Como reloj suizo, el miércoles en la noche se anunció por parte del gobierno ruso una “intervención” en Ucrania. A la fecha, cinco días después, no queda clara la motivación rusa de invadir a su vecino. Fuera de apreciaciones subjetivas (erradicar el “nazismo”, entre otras), Rusia no ha podido justificar cuál es el riesgo inminente que le representa Ucrania, máxime que a la fecha, la incorporación a la OTAN por parte de Ucrania se ve lejana.

PUBLICIDAD

La incorporación de Ucrania a la OTAN, y la molestia de Rusia por esta membresía, necesariamente nos recuerdan la eterna discusión entre qué fue primero, si el huevo o la gallina. Ucrania sostiene por un lado, que desea incorporarse a la OTAN para así blindarse ante un eventual (ahora real y presente) ataque por parte de Rusia. Rusia, en cambio, dice que intervendrá en Ucrania por la incorporación de estos a la OTAN.

En la actualidad, se están peleando dos guerras en Europa del Este: un enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania, y una guerra económica, entre Rusia y el mundo.

Las sanciones económicas impuestas por varios países a Rusia, si bien son severas, resultan inocuas para los intereses claramente expansionistas del actual gobierno ruso. La expulsión de Rusia del SWIFT, un eventual embargo económico, y el cierre del espacio aéreo a aeronaves rusas por parte de Europa y Canadá, no parecen asustar a Rusia en sus planes de corto plazo. Además que dichas medidas, necesariamente afectan a Europa.

Rusia sabe que Europa (especialmente Alemania) depende enormemente del suministro de gas que actualmente le provee. En este sentido, resulta muy grave para Europa el mantener en vigencia estas medidas en el largo plazo, pues si bien pueden conseguir energéticos por parte de otro país, lo cierto es que se estima que el incremento en los precios sería de casi 40 por ciento. ¿Quién terminaría pagando esta diferencia? Evidentemente los gobernados de los países involucrados. Esto sin contar que Rusia, en su actual alianza con China, puede encontrar en el lejano oriente el cliente perfecto para sus exportaciones.

En el caso del enfrentamiento armado, este conflicto no ha sido un día de campo para Rusia. Primeramente, el repudio internacional hacia la actuación rusa no se ha traducido en apoyo militar del exterior para Ucrania. Estados Unidos, Europa y todos los integrantes de la OTAN saben que no deben intervenir militarmente en este caso, pues corren el riesgo de que el conflicto escale a tal forma que se convierta en una Tercera Guerra Mundial. Esto, a pesar de las señales que dieron todos de que saldrían en defensa de Ucrania.

Si bien era previsible que el ejército ruso tomara control de Kiev y otros puntos estratégicos en Ucrania, lo cierto es que Rusia no lo ha logrado a cinco días de haber iniciado la invasión. Rusia, con su enorme poder militar, no ha podido doblegar el espíritu patriótico de lucha que han demostrado poseer los ucranianos, encabezados por el presidente Volodimir Zelensky, quien desde las trincheras de la guerra, ha inspirado a su patria y al mundo entero.