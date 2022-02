La crisis en Ucrania

En geopolítica no hay buenos ni malos: solamente hay intereses. Conviene recordar esto por la escalada de tensión que se desarrolla actualmente en Ucrania, a partir de dos motivos: la posible incorporación de Ucrania a la OTAN y la probable invasión de Rusia a Ucrania.

Debemos decir que la relación entre Rusia y Ucrania ha sido una relación con altas y bajas, como sucede siempre en las vecindades complejas entre Estados. Rusia y Ucrania formaron parte de la Unión Soviética, por lo que tienen una historia común. Igualmente, gran parte de la población de Ucrania es de origen ruso (como en la península de Crimea, por ejemplo). Aunado a lo anterior, Ucrania tiene una enorme vinculación económica con Rusia. En pocas palabras, Ucrania es un país muy importante para Rusia.

PUBLICIDAD

Como en todo, el panorama no es blanco ni negro: hay matices que deben considerarse. Si bien Rusia invadió Ucrania en 2014, a partir del resultado de un referéndum conducido de forma poco transparente, (situación que se condena) lo cierto es que históricamente esa península perteneció a Rusia desde el siglo XVIII. Fue durante la era soviética que Crimea pasó a formar parte de Ucrania, pero dentro de la Unión Soviética. Menciono este capítulo de la historia, toda vez que uno de los temores de Rusia es que, con la anexión de Ucrania a la OTAN, Ucrania pudiera intentar recuperar ese territorio.

Uno de los momentos de mayor tensión en la historia reciente, fue la llamada “Crisis de los misiles” en 1962. En ese entonces, en el momento más tenso de la Guerra Fría, Cuba instalaba misiles soviéticos en la isla. Estados Unidos estableció un cerco para evitar la llegada de más elementos bélicos generando mayor tensión en altamar.

En ese momento, con justa razón, Estados Unidos temía por su seguridad, pues no quería tener armas de destrucción masiva a unos cuantos kilómetros de sus fronteras. Por fortuna, y por vía de negociación, se pudo resolver dicha crisis en su momento. Ahora, la historia parece repetirse, aunque en Europa del Este.

Rusia ha comenzado a movilizar tropas (algunas fuentes citan cerca de 190,000) dentro de su territorio, pero cerca de la frontera con Ucrania. Esto ha desatado toda clase de especulaciones y predicciones en Occidente, especialmente entre Estados Unidos y sus aliados.

Es decir, no se le puede criticar a Rusia por tratar de garantizar la integridad de su geografía y su soberanía, pues al igual que Estados Unidos en 1962, Rusia no quiere tener armas de destrucción masiva a las puertas de su casa, ni tampoco quiere un enfrentamiento a futuro con la OTAN si tuviera que defender Crimea.

Sintonizar RT (televisión rusa) o CNN, Fox News, entre otros, es de muy poca ayuda para entender la crisis, pues cada cadena trata de dirigir la opinión individual de cada uno para un lado o para el otro. Es importante informarse bien de los antecedentes de esta crisis para entender el conflicto.

En lo personal creo que no habrá guerra; las guerras ya no se pelean en el plano militar, pues cuestan muchas vidas y mucho dinero. Las guerras ahora se pelean en otros campos de batallas, como el económico, aunque no debe descartarse en su totalidad alguna intervención militar. Al final, considero que la crisis se resolverá de manera salomónica entre Estados Unidos y Rusia. Ambos países se comprometerán fuera de cámaras a que (1) Rusia no invada Ucrania, y que (2) Ucrania no se incorpore a la OTAN.

Con el apoyo evidente de China a Rusia en este conflicto, se confirma una vez más que estamos en un segundo capítulo de la Guerra Fría.