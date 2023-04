La crisis de vivienda que aún persiste

Uno de los mayores problemas a la hora de tratar de brindar una vivienda adecuada, como es derecho de todas y todos los mexicanos, es la ubicación. El crecimiento desordenado es un elemento que detona el abandono de las viviendas. Y en esto, Juárez lleva mano. La zona suroriente de la ciudad es un ejemplo de ello, pues en 124 colonias existen cerca de 25 mil casas deshabitadas*.

En México, hay más de ocho millones 669 mil viviendas abandonadas, lo que representa el 19 por ciento del total de las casas construidas en el país. De acuerdo con un estudio de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), entre las razones para que esto suceda, se encuentran la mala planificación en la política habitacional.

PUBLICIDAD

Una óptima localización de la vivienda debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas. Esto claramente no sucede en las colonias del suroriente en Juárez, ni en muchas otras zonas.

Pero esta situación tiene otro origen, la asequibilidad de la vivienda, es decir, que su costo debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos o el ejercicio de sus derechos humanos. Esto tampoco sucede en Juárez, en donde a causa de las crisis económicas, de la pandemia y demás, la gente dejó de pagar sus créditos y perdió así su vivienda, pues a pesar de la industria maquiladora demanda mano de obra, los salarios se quedaban estancados, y también porque los esquemas propuestos por administraciones pasadas, vieron negocios en lugar de derechos.

El extremo es penoso, por decir lo menos, pues en esa zona de la ciudad el número de casas deshabitadas llegó a representar hasta el 80 por ciento del total de la vivienda construida, donde se registran mil 280 deshabitadas de un total de mil 532.

Esta crisis de vivienda nos mueve a buscar soluciones que den certeza a las personas sobre el que es el mayor patrimonio que todas y todos podemos tener. Por eso es que desde la Comisión de Vivienda trabajamos en varias vías, todas encaminadas a hacer lo que la ley mandata.

Como parte de este trabajo, y a través de la iniciativa que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador, junto con las de otras legisladoras, incluyendo la de una servidora, logramos, para el caso de los créditos otorgados por el Fovissste, que actualmente tiene alrededor de dos millones 600 mil derechohabientes, de los cuales 911 mil 658 tienen un crédito hipotecario con el Fondo, permita a los trabajadores al servicio del Estado créditos en pesos y no en UMA´s (Unidad de Medida y Actualización).

Que los créditos con base al salario básico o al salario básico y sus compensaciones garantizadas, podrán ser mayores con base en las necesidades del derechohabiente; que las personas que han pagado dos veces o más el crédito otorgado, el Instituto establecerá programas de solución definitiva; que las personas acreditadas podrán reestructurar en pesos sus créditos, aunque estén en mora o demasía; que cuando exista un error en el cálculo de las obligaciones de pago o en el descuento de nómina correspondiente y este no sea atribuible a la persona trabajadora o pensionada, no le serán reclamables intereses, cargos o adeudos extraordinarios; que las tasas de interés de los créditos del Fovissste serán menores al promedio cobrado por la banca comercial de los créditos hipotecarios; y que los derechohabientes podrán adquirir en cualquier momento del año una vivienda a través del Crédito Tradicional que otorga el Fovissste, es decir, ya no tendrá que esperar al sorteo.

El objetivo pues de estas reformas, es lograr que todas y todos tengan una vivienda adecuada, que cumpla con los estándares, y esto será una causa para que el abandono de casas, sea mínimo, en Juárez y en todos los estados.

*Diagnóstico de la Zona Periurbana de Ciudad Juárez del Instituto Municipal de Investigación y Planeación (IMIP) 2018