La crisis avanza y urgen respuestas

Esta crisis sanitaria que sigue teniendo paralizada la economía mundial ya hace estragos en esta frontera. Estos últimos días se han estado anunciando infinidad de cierres de empresas, restaurantes y comercios que una vez terminada la contingencia no estarán en condiciones de reabrir. Seguramente serán muchos más cierres si las autoridades se siguen retardando en reabrir la economía. Será hasta que el semáforo del Gobierno federal y estatal no cambie a un color que permita el restablecimiento completo de las actividades económicas en todo el estado de Chihuahua.

El “Quédate en tu casa” se dice fácil, cuando se tiene el sueldo asegurado. Lo complicado para muchas familias y empresas juarenses es hacer cuarentena sin apoyos económicos. Estos meses han sido una pesadilla para muchos fronterizos. Son circunstancias muy difíciles por las que atraviesa la economía de Ciudad Juárez. Sin embargo esta crisis mundial también pudiera ser una extraordinaria oportunidad para esta ciudad y otras fronteras de México. Debido a los meses tan complicados que han tenido muchas empresas norteamericanas para poder abastecerse de insumos para sus procesos de producción, la cadena de proveeduría del mercado estadounidense se pudiera reconfigurar en el corto y mediano plazo. Esto puede beneficiar a México, y puede ser una salida para la grave crisis que afecta a la economía mexicana. Muchos de los proveedores de la industria maquiladora se encuentran en Asia, y dos factores pudieran orillar a muchas empresas maquiladoras a buscar proveedores más cercanos que los asiáticos. Uno es la pandemia de Covid-19 que interrumpió la cadena de distribución entre Asia y el continente americano debido a la cuarentena impuesta primero en los países orientales y posteriormente en Norteamérica.

El otro factor que puede empujar a las maquiladoras a buscar proveedores en este continente tiene que ver que la pésima relación diplomática y comercial que existe entre el gigante asiático y los Estados Unidos. Cada día que pasa aumentan las expulsiones de personal diplomático y de científicos. Así mismo los reclamos e insultos suben de tono entre Washington y Beijing, deteriorando todavía más la relación. El anuncio de la pretensión norteamericana de cancelar los vuelos provenientes de la república popular de China indica que en lugar de mejorar esto empeora. Y se puede traducir en futuros aranceles al flujo comercial entre los dos países. Situación que pudiera ser ventajosa para México, siempre y cuando autoridades de los tres niveles de gobierno en coordinación con empresarios locales y nacionales le apuesten al desarrollo industrial de esta frontera.

El desarrollo de proveedores se debió de llevar a cabo desde hace muchos años. La maquiladora se estableció desde hace más de cinco décadas en Ciudad Juárez y en otras fronteras del país. Desafortunadamente los empresarios locales solamente le apostaron a construir naves industriales para rentárselas a los consorcios maquiladores y no se desarrolló la proveeduría local. Actualmente lo que se provee localmente no pasa del cuatro por ciento. Cierto es que la maquiladora genera una gran derrama económica por medio de los sueldos que se pagan, y por proveedores importantes como transporte de personal o cafeterías. Pero la realidad es que no se ha sabido desarrollar proveedores nacionales y aprovechar las ventajas competitivas que tiene Juárez.

Hoy que se pierden decenas de miles de fuentes de empleo, se requieren soluciones inmediatas y viables para sacar al sector productivo del atolladero. Pero, mientras el caos avanza el Gobierno federal y la Iniciativa Privada siguen sin llegar a entendimientos y con esto se frena el desarrollo y la creación de más empleos. Es en estos momentos donde no se deben de escatimar recursos a la educación y a la investigación ya que Ciudad Juárez debe estar preparada y competitiva para hacerle frente a los retos que vienen. No es el momento de recortar recursos a las universidades ni a los centros de investigación.

La UACJ ha demostrado su trascendencia en la sociedad por medio de las aportaciones en el campo científico concretamente en el combate al Covid-19. Estudiantes universitarios han dado muestra de su talento y se han realizado aportaciones sumamente significativas como la creación de insumos e instrumental médico, pero sobre todo innovadores equipos para sanitizar áreas en hospitales. Estas aportaciones son muestra de que se debe invertir más y no recortar en educación e investigación. El desarrollo económico está frenado, pasan los meses y no se ven planes serios para reactivar la economía. Son ya más de 12 millones de mexicanos desempleados y hasta este momento se ignora qué están esperando las autoridades para tomar decisiones. Es demasiado tiempo sin respuestas.