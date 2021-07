La consulta popular y su dedicatoria

Este primero de agosto se pondrá en marcha uno de los ejercicios de participación ciudadana más importantes de nuestro país, donde sin duda alguna se marcará un antecedente histórico para la vida pública y nuestro estado de derecho.

La consulta popular es un mecanismo que contempla ordenamiento jurídico de nuestro país y en el cual los ciudadanos son tomados en cuenta a través del voto libre y secreto para la toma de decisiones trascendentales en nuestro país.

Considero que si existe alguna coincidencia entre la mayoría de los mexicanos y los ciudadanos no tan comunes es que el mayor problema que ha existido en México por décadas, es el lastre de la corrupción que venimos arrastrando por décadas y por obvias razones todas las consecuencias inherentes que se desprenden de ese mundo de acciones y omisiones por miles y miles de funcionarios públicos.

Siendo un poco más objetivos y adentrándonos más al tema, esta consulta es básicamente para preguntarle a la ciudadanía si están de acuerdo o no en que este gobierno realice e inicie acciones legales en contra de los expresidentes de la república por decisiones que tomaron en su mandato, decisiones que perjudicaron a millones de familias mexicanas, provocando hambre y miseria en muchísimos hogares cubriendo además de sangre las calles donde nuestros niños crecen.

Se ha originado un debate nacional entre muchísimos actores políticos, académicos y ciudadanos, donde la discusión gira en torno a una frase llena de frialdad, de soberbia, de olvido, y de crueldad: La justicia no se consulta, la justicia se aplica.

Y desde luego que lo que se contempla en un código penal, reglamento o ley no debiera ser tema de consulta, tampoco si se inicia o no el procedimiento penal en contra de un imputado, eso es obvio. ¿Pero acaso esos intelectuales del derecho que son abogados litigantes millonarios con despachos corporativos internacionales no perciben el meollo de esta consulta? ¿No se darán cuenta de que la política pública de este sexenio va dirigida a un sector de la sociedad que durante años fue la principal víctima de los peores y más aberrantes actos de corrupción de los sexenios pasados y que esta consulta también va para ese sector? ¿Tampoco se habrán percatado de que esta va dirigida a los actores políticos más corruptos y con el afán de hacer justicia a los más pobres y a las víctimas? Los huérfanos de la guerra contra el narcotráfico, las madres de cientos de mujeres desaparecidas y asesinadas, las madres de estudiantes asesinados en el tecnológico de monterrey además de los cientos de inocentes que murieron en la masacre de Allende Coahuila, también claman y merecen justicia.

Pondré un ejemplo más crudo y burdo de por qué se debe enjuiciar a uno de esos actores políticos, específicamente, hablo del expresidente, Felipe Calderón. Me remonto a la época en la cual era estudiante del segundo semestre de derecho, inicié mi vida profesional trabajando con el Lic. Gustavo De La Rosa Hickerson, en ese momento él era visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Chihuahua, recuerdo que habían pasado 4 años de aquella noche trágica en nuestra ciudad, donde un comando armado entró a una vivienda del fraccionamiento Villas de Salvárcar y asesinó a 15 estudiantes de preparatoria, dejando heridos de gravedad a otros 10.

Aproximadamente en septiembre del 2014 el Lic. Gustavo De La Rosa Hickerson decidió asesorar y representar jurídicamente a las familias de las víctimas de quienes perdieron la vida esa noche y de los sobrevivientes, aunque, a la postre, eso le costó su puesto como visitador de dicha comisión, esta es una deuda que la justicia tiene con Ciudad Juárez.

Fue en enero del 2010 cuando esa masacre conmocionó a toda la ciudad y a la nación entera, recuerdo una de las escenas más trágicas y crudas que fue televisada y reproducida en medios de comunicación locales, nacionales e internacional, cuando el presidente de la república en ese entonces era Felipe Calderón Hinojosa y quien había arribado a ciudad Juárez para ofrecer una disculpa pública, ya que recién ocurridos los hechos manifestó públicamente que esa masacre había sido el resultado de un enfrentamiento entre dos grupos delictivos que peleaban la plaza de esta frontera.

Recién iniciada esa reunión con las familias, Luz María Dávila madre de dos jóvenes que perdieron la vida, lo enfrentó diciéndole que él no era bienvenido en esta ciudad, que sus hijos no eran ningunos delincuentes, esa imagen le dio vuelta al mundo por la manera tan desesperanzadora y llena de dolor en que lo expresó.

Otra escena que recuerdo cuatro años después de esa masacre, es aquella vez en que por primera ocasión acudí a una reunión colectiva donde se hablaría de los procesos legales que se abrirían y todas las alternativas para ellos, las madres de algunos de los jóvenes que perdieron la vida aún se responsabilizaban entre ellos por lo sucedido en aquella fiesta. En mi cabeza nunca dejará de existir esa imagen donde una madre le dijo a la otra: “mis hijos aún estarían aquí si tú no les hubieras prestado la casa para que hicieran esa fiesta”. En ese momento y al ver esos rostros de estas madres me di cuenta de la magnitud del daño emocional que había provocado en sus vidas este trágico evento.

Me queda claro que el presidente de la república de ese entonces no jaló el gatillo para matar a esos estudiantes, pero sí fue el responsable al declarar una guerra absurda contra el narcotráfico y que lo único que logró fue cubrir de sangre a todo el país.

Casi 10 años después y gracias a todas las gestiones del Lic. Gustavo De La Rosa se logró reparar una parte del daño ocasionado a esas familias, ya que fueron indemnizadas gracias a que se consiguióla creación de una ley federal y estatal para la atención y reparación del daño a las víctimas, sin embargo, los responsables aún siguen libres, los autores materiales e intelectuales de esa masacre no han enfrentado la justicia.

Es evidente que la justicia no se aplica para todos, como lo piensan algunos intelectuales del derecho, académicos, profesionistas, políticos, ellos viven arropados por los privilegios que aún les cobijan, pero que pasaría si le preguntamos a Luz María Dávila -madre de una de las víctimas- si acaso está de acuerdo con que Felipe Calderón sea sometido a una investigación por la guerra contra el narco, donde dicho sea de paso su secretario de seguridad pública tenía nexos con grupos del crimen organizado. ¿Cómo creen ustedes que esa madre que le gritó al presidente de la república que no era bienvenido en esta ciudad tacharía esa papeleta con esa pregunta, con un sí o con un no?

Es por eso que esta consulta popular va dirigida a expresidentes y con dedicatoria de justicia para las víctimas.