La Constitución va a quirófano

La legislatura local apuesta por una reforma integral a la Constitución del Estado de Chihuahua.

En voz del líder de la fracción parlamentaria del PAN (primera minoría), Mario Vázquez Robles, se anunció en días recientes la integración de una comisión especial plural que encabece los foros y consultas ciudadanas para construir una Constitución moderna.

El parlamentario panista señaló que recibirán las propuestas de académicos y constitucionalistas, así como el parlamento abierto que recoja las inquietudes de los ciudadanos.

La intención es buena y lo será más en la medida de que realmente surja de los sentimientos de la sociedad, no sólo con ideas preconcebidas de los partidos políticos con registro y de los académicos.

Meterle cirugía mayor a la norma suprema del Estado requiere mucha responsabilidad y compromiso con las causas de los ciudadanos, que desde hace muchos años añoran ser escuchados y que sus planteamientos sean en verdad tomados en cuenta.

Ciertamente, la opinión de académicos y abogados constitucionalistas es importante; sin embargo, la experiencia de éstos se basa en la teoría y el estudio del derecho comparado, no necesariamente de experiencias propias, como ya ha sucedido con otros parches a la Carta Magna federal y locales que, copiadas de otras latitudes, resultan inoperantes y ociosas.

Cuando el diputado Mario Vázquez señala que será un parlamento abierto, entiendo que se harán foros y consultas en los 22 distritos locales que conforman el mapa electoral de Chihuahua, para compactar el verdadero sentir del ciudadano que hace posible la representación popular.

Existe el interés de reconfeccionar los tres poderes del Estado, de tal suerte que exista una real división de poderes, austeridad republicana, democracia y Estado de derecho.

En la realidad actual, el Poder Ejecutivo se entromete en los otros dos poderes y pasa por encima de los órganos autónomos, que, dicho sea de paso, la mayoría constituye una carga financiera asfixiante para las arcas públicas y se ha convertido en reductos de una burocracia dorada con privilegios y prebendas que asustan al costo de la corrupción.

El Poder Legislativo, al igual que el Poder Judicial y Ejecutivo, es obeso, carísimo e ineficaz. En los tres, la premisa dominante es que se ocupa en los puestos de mejor nivel y con ingresos exagerados al amigo, al compadre, al novio (a), a los hijos, sobrinos, cuñados y ahijados.

Dicha reforma constitucional reclama una reingeniería profunda de la administración pública, de la administración de justicia, del sistema anticorrupción y de todos los órganos autónomos, incluida la educación pública superior; es decir, no puede ni debe ser la percepción monetaria el motivo para trabajar en cualquiera de los tres poderes, como lo es desde hace tiempo hasta hoy en día.

El servicio público en su concepción ideal exige ciudadanos (as) comprometidos (as) con la sociedad y no ser vulgares codiciosos que se sirven con la cuchara grande, acaparando puestos de elección popular y colocando a la línea consanguínea y emocional en cargos de alto nivel.

En la actualidad, muchas, muchas familias del PAN, PRI, Morena, PT, PVEM, PANAL, MC practican el NEPOTISMO como el deporte más lucrativo después del narcotráfico.

Habida cuenta de lo anterior, espero sinceramente que a los foros y al parlamento abierto se convoque a la ciudadanía para que recoja de viva voz sus sentimientos.

Deseo fervientemente como ciudadano que, en el caso del Poder Legislativo, se reduzca el número de diputados plurinominales, que los únicos que accedan a una curul sean aquellos que compiten y quedan en los mejores segundos lugares.

Una Constitución moderna e histórica pasa por la eliminación de los diputados plurinominales de lista o partido; por la exigencia de al menos el 5 por ciento de la votación válida para obtener el registro como partido político y evitar que la línea consanguínea o emocional sea beneficiada con una curul, verbigracia de los arreglos y complicidades partidistas internas.

Ojalá que no nos vayan a dar atolito con el dedo y la reforma integral constitucional se quede corta, que sólo sirva para adecuarla a los intereses de los partidos políticos. Sería decepcionante en extremo.

Estaremos muy atentos para que eso no suceda.

Es cuanto.