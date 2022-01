La comunicación que incomunica

En la última década, la interconexión del mundo ha dado pasos agigantados, a tal grado, que se requieren unos cuantos segundos para “estar” del otro lado del planeta en video conferencia o una llamada telefónica. La tecnología de las comunicaciones es la parte más prometedora en el business world.

Estamos más ocupados en contar con la más avanzada comunicación cibernética que en la construcción propia del mensaje; si bien la modernidad es inherente al ser humano, estamos olvidando la esencia de la comunicación.

Hace unos días le pregunté, sin la metodología de una encuesta, a varios profesionales de la comunicación cuánto tiempo pasan sus hijos pegados a sus teléfonos, y la respuesta me dio la razón enseguida: “no sé”. Ese “no sé” va más allá de una simple reacción, porque si no tengo idea de la cantidad de horas que mi hijo está frente a un teclado y un monitor o su aparato de telefonía celular, el problema puede ser serio.

Lo he dicho en algunas conferencias y pláticas relacionadas con el tema: “no es posible que nuestros hijos prefieran ‘hablar’ durante seis horas con su amigo que está en Japón (y que ni conoce), que platicar cinco minutos con su hermano, que está a 15 centímetros de distancia”.

¿Te has puesto a pensar cuánto tiempo del día dedicamos a formar parte de las redes sociales? De acuerdo con una serie de investigaciones, en promedio nuestros jóvenes de 13 a 19 años de edad pasan cuatro horas del día en asuntos que tienen que ver con la comunicación a través de la tecnología.

Lo digo y lo sostengo: Facebook y todas las redes sociales que existen no son dañinas, pero las redes sociales y lo que tenga que ver con ciencia y tecnología deben ser usadas por el hombre, no el hombre usado por las redes.

El uso excesivo de las redes alcanza niveles alarmantes de enajenación y hasta sedentarismo crónico, pero esto ya no es privativo de los adolescentes: todos vamos en el mismo sentido y parece que no nos damos cuenta de que, entre más comunicados estamos, más incomunicados parecemos.

Nos la pasamos enviando o respondiendo mensajes, “revisando” correos electrónicos, subiendo fotos al Facebook y videos en TikTok y, para colmo, los muchachos no quieren hablar porque prefieren “comunicarse” a través de su celular aunque estén, todos, a centímetros de distancia entre ellos.

Estoy convencido de que hoy por hoy, y también lo he comentado en muchas ocasiones, los muchachos no quieren hablar porque nosotros los adultos no tenemos tiempo de escuchar. ¿Paradójico? ¡No! Real. Es verdaderamente lamentable que los hijos quieran dedicar más tiempo a su mejor amiga, la computadora, que a su hermana o a su madre o padre.

Por eso hago siempre la pregunta cuando tengo oportunidad: “¿tú tienes Facebook o el Facebook te tiene a ti? No es burla, tampoco satanizar las redes sociales, pero cada día somos más adictos a los medios electrónicos que a una charla entre familia.

¿Qué nos falta para tener contacto entre familia? Dicen que saber escuchar es todo un arte y estoy de acuerdo. La mayor parte de nosotros los padres creemos que escuchar es responder con un “sí”, “no” o el clásico “ajá”, cuando nuestros hijos nos preguntan algo. Y yo creo que nadie merece ese tipo de respuestas, porque demuestran un desinterés demasiado obvio.

¿Por qué nuestros hijos prefieren tener comunicación con su amigo, a quien ni siquiera conocen, a miles de kilómetros de distancia? Porque nosotros, su familia, no tenemos tiempo de escuchar y tampoco de hablar. Estamos demasiado ocupados en nuestra agenda de trabajo, que pasamos a segundo término en importancia la comunicación con la familia.

No sé si te ha pasado, pero cuando estás en una reunión familiar o de amigos con hijos de edades coincidentes, los jóvenes se sientan en la sala de la casa, o en el patio, y se ponen a hablar a través de las redes, buscando nuevos videos absurdos en YouTube o de plano interconectados en Facebook, pero pocas veces intercalan comunicación entre ellos porque ésa es la parte que no podemos controlar definitivamente: TikTok y todas las redes los tienen atrapados.

Escuchar es todo un arte y no todos sabemos hacerlo. ¿Sabes cuál es la parte más difícil de escuchar? Poner atención en lo que nos están diciendo y comprender el mensaje. Todas las personas hablamos y oímos, pero en el concepto inviolable de la comunicación (emisor-mensaje-receptor), nadie puede fallar o de plano no se concreta el efecto de comunicar.

Por eso hablar puede ser fácil, el gran problema es saber escuchar. Y hoy, entre más comunicados estamos, hemos llegado a niveles escandalosos de incomunicación y no es un juego de palabras: es una realidad inquietante. Aunque, a decir verdad, hay quienes escuchan de más y para eso también sirve la tecnología: para intervenir comunicaciones. Pero no vayamos a pensar mal, no: hay quienes hacen eso para entender mejor los mensajes… ¿o no?