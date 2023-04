Nuestros hogares, barrios y ciudades tienen sus propios aromas y sabores, algunos más endémicos que otros. Es por eso que la gastronomía es el mejor reflejo de ese gusto y necesidad humana que es la alimentación, producto del medio ambiente, cultura, política y economía de cada región. Al enfocar nuestra mirada en esta región fronteriza se pueden percibir entre las banquetas y esquinas una gran variedad de alimentos. Comida mexicana, china, gringa, japonesa, italiana, venezolana y fronteriza. Es en esta última categoría en la que me gustaría centrarme en este y algunos artículos más.

Por platillos fronterizos me refiero a los que surgen de la dinámica propia del cruce cultural entre México y Estados Unidos; Chihuahua y Texas; Ciudad Juárez y El Paso. En ese sentido encuentro un platillo muy particular de mi ciudad y lo he ido comprobando al intentar encontrar algo similar en el centro-sur del país. Me refiero a la colita de pavo, como se le conoce, que literalmente es el rabo de aquella ave tan popular en las cenas navideñas y del “Thanksgiving” o día del cócono, tropicalizado. Este alimento que también forma parte de la gama de comida callejera, algunas veces se encuentra ya en establecimientos, es icono del “border”.

PUBLICIDAD

Al hablar con los abuelos recuerdan que este alimento surge como una reutilización de esa parte del animal que era desechado por Estados Unidos por no considerarse apetitoso. Por lo tanto nuestra cercanía nos hizo conocer tal parte del pavo, mucho más barata que comprar el pavo completo lo cual para muchos sería reservado para la cena de navidad. Como consecuencia hoy podemos encontrar a la colita de pavo como uno de los alimentos clásicos de esta frontera. Ya sea desde la tradicional torta de colita de pavo guisada a la plancha, con aguacate, tomate, cebolla y chiles curtidos hasta comerla hecha en el cazo, como carnitas, con una tortilla y su salsa roja.

Comer la colita de pavo es la típica parada cuando se viaja al Valle de Juárez donde se pueden encontrar establecimientos dedicados a dicho manjar que se ha venido cotizando con el tiempo. Bajarse en “Colitas El Primo” a la orilla de la carretera y pedir tus colitas junto a lo que puede ser un chamorro o un muslo de pavo para que amarre. Y qué decir de comerse una torta de colitas en alguno de esos famosos locales donde cada chef le pone un poco de su cosecha y con una torta quedas satisfecho para toda la tarde. Definitivamente quien visita esta ciudad debe probar la colita de pavo, reflejo de la dinámica cultural, económica y política de dos regiones que se influyen la una a la otra.

Y es que puede ser menos sonado que el burrito, pero la colita de pavo también tiene con que defenderse a la hora de la comida de la población fronteriza. Una muestra de cómo el ingenio, creatividad y sobre todo la necesidad hace platillos clásicos. Es así que nuestra dinámica fronteriza se ve reflejada hasta en lo que comemos y cómo lo comemos, por eso no debemos de olvidar que la comida dice mucho sobre nuestra sociedad. Así como entender nuestra cultura por medio de las recetas familiares y colectivas. Por tanto, a la hora que toque volver a probar ese manjar sabremos que nos comemos un pedacito de frontera, con todo lo que eso implica.

Al final de cuentas somos lo que comemos dice el dicho, por eso detenernos a pensar en lo que nos gusta comer nos dará respuestas de quienes somos. Y por qué no, hasta hacernos preguntarnos por nuestra propia existencia, aunque eso lo podemos dejar para el diván y mejor disfrutar de un platillo que pocos lugares se galardonan de tener. Y a mí se me hace que ya se me antojó una colita de pavo, crujiente y doradita con unas buenas tortillas de maíz para ir picando algo en el camino a San Agustín, así que les dejo. ¿Qué otros platillos fronterizos creen que tengamos en nuestro menú?