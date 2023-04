La ciudad vale… o nos vale

En estos días en que la mayoría de los juarenses disfrutan de asueto nos liberamos del tráfico y los vehículos que generalmente obstruyen nuestra vista… el horizonte se amplía y podemos observar a la ciudad con mayor amplitud y detenimiento.

Sobre la línea del horizonte se despliega un cielo azul que yo diría sin igual que se torna rosado por las mañanas y de un recio rojo fuego por las tardes con sus destellantes tonos dorados y naranjas que nos recuerdan al desierto que templa nuestra existencia al tiempo que también la condiciona y amenaza.

Más, bajo el horizonte el paisaje es distinto. Se necesita dejar de lado la objetividad para no hablar de elementos obvios y hasta elocuentes brotan a simple vista escondiendo detrás de ellos la cultura de la sociedad y gobierno que los permiten.

Salta a la vista la basura orillada en las guarniciones, atrapada entre las ramas la vegetación, amontonada en las banquetas; somos la ciudad de las guarniciones despedazadas pero eso sí, cuando se trata de darles su remozada el trabajo consiste en alinear los retazos y si bien les va se les pinta de amarillo. Los postes desplomados, las alcantarillas desniveladas, cuando las hay. También somos la ciudad de las obras públicas inacabadas y de los eternos montones de escombro que resultan de ellas cuando por fortuna no se trata de concreto sobrante que se hace piedra no importa que sea a media banqueta o a media calle. El mobiliario urbano destrozado por conductores ebrios permanece como una suerte de memorial en un mundo al revés donde se celebra que bancas estén tan mal colocadas al ras de las calles y los paraderos estén tan mal construidos que nadie los usa.

Los postes desplomados se asfixian por los cables que sostienen: entre más importante sea la avenida más y más aparecen a sus costados y no deja de sorprender las pesadas madejas que es ven en los cruceros listas para emprender la invasión: la ciudad les sirve de bodega.

Siguiendo el recorrido por la ciudad al pasar frente a comercios, restaurantes, hoteles, salvo algunas excepciones, se observa un patrón en todos ellos: la falta de cuidado y hasta de limpieza que se tiene desde el paramento de su propiedad hacia el exterior… es más, las banquetas están tan desniveladas que es imposible caminar en ellas y aún los estacionamientos y las áreas que pudieran ser jardines dentro de su propiedad están tan descuidados que se pueden comparar con sendos basureros. La pregunta es ¿qué no les importa? No dan un ápice a la ciudad y a la gente que les permite establecer y mantener su negocio.

Más si usted cree que todo ello es susceptible de normarse para intentar arreglar todo este desorden, lo cierto es que todo este caos prevalece aun cuando al menos tenemos por ahí un par de reglamentos literalmente empolvados: el Reglamento de Aseo y Regeneración Urbana del Municipio de Juárez y el Reglamento del Entorno e Imagen Urbana, desde 1997 y 2004 respectivamente, donde entre otras cosas se obliga a mantener limpias las banquetas, estacionamientos y la mitad del arroyo que colinda con la propiedad particular. Todos esos cables que usted ve colgando por las calles, créame, están prohibidos y hasta se indica que deberán ser subterráneas u ocultas. Se habla también de los predios no edificados y baldíos, así como de las construcciones abandonadas exigiéndoles bardas, guarniciones y banquetas en buen estado, fachadas limpias y bien pintadas.

Palabras… palabras… tan obsoletas como que en el caso del reglamento de imagen urbana la instancia encargada de hacerlo cumplir en la Dirección General de Obras Públicas y Desarrollo Urbano ¡ahora inexistente! Así de bien estamos. Gobierno y ciudadanos somos cómplices de la ciudad que tenemos. Hemos generado una cultura impregnada de “si a ellos no les importa, ¿por qué yo debería ocuparme?” Bajo el cielo azul la Ciudad Juárez que pudiera valer… se nos desmorona.

Por último, el no aludir de manera más amplia en este espacio a la tragedia del 27 de marzo no significa que se le quiera restar importancia a la muerte de cuarenta migrantes hasta el día de hoy… todo lo contrario, las palabras no son suficientes para expresar la indignación que merece la indolencia y las medidas que pretenden hacer creer que se está abordando de lleno un atentado a los derechos humanos sobre el que giran múltiples variables que se embrollan en un complejo y sombrío panorama para decenas de miles de personas que hoy, lo aceptemos o no, son parte de la comunidad que habita Ciudad Juárez: desaparecer el Instituto Nacional de Migración pareciera no ser otra cosa que blanquear el sepulcro sin un cambio estructural en la política migratoria.