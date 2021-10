La ciudad sustentable como un reto

Uno de los pilares de las agendas internacionales y preocupaciones globales, es la sustentabilidad, donde los programas de obras públicas, de políticas públicas y de desarrollo económico, ya no deben pensarse fuera del tema de la sustentabilidad; en dos planos raíz principalmente climática y de igualdad social, la importancia del desarrollo económico, por décadas o un par de siglos, apostó al desarrollo sin considerar la sustentabilidad, esto generó algunos de los principales problemas que vivimos en la actualidad.

En esta nuestra Cd. Juárez, una ciudad generadora de riqueza, donde el nicho maquilador, industrial y de proveeduría define la economía local, ya que la industria maquiladora, es la principal fuente generadora de empleos, es definitivamente el sustento económico de la ciudad, y con este desarrollo, vinieron los mismos problemas que tienen las urbes de esta naturaleza, tenemos retos gigantescos en el tema de sustentabilidad, seguimos generando riqueza, pero somos el lugar número 18 en calidad de vida, dentro de las 20 ciudades más pobladas del país, en la mediación de la ONU – HABITAT, hasta el 2020, el índice de Productividad es mayor al 70 por ciento, pero el índice que Bienestar Social apenas llega al 50 por ciento, en Gobernabilidad y Legislación Urbana, llegamos a un pequeño 36 por ciento, y en Ecología un 40 por ciento.

¿Nos estamos quedando atrás? Como gobierno y sociedad dependemos de quién o de qué para no caminar a un futuro donde la movilidad, el agua, los residuos, el desarrollo urbano, sean un tema que vaya más allá de la crítica y el lamento a ser un tema de trabajo de agenda municipal, estatal y nacional. ¿Qué vamos a hacer con la basura? ¿Qué vamos a hacer con el imperio de vehículos que circula por las calles? ¿Qué hacemos con las ciclovías semi funcionales que se instauraron hace algunos meses? ¿Es posible la búsqueda de la ciudad sostenible?

Chihuahua es uno de los estados donde más horas sol, se tiene en el mundo, y primer lugar en el país, también cuenta con el centro de paneles solares más grande de América Latina, motivo de orgullo, y luego ¿cómo es posible aprovecharlo en nuestras casas? ¿En nuestros centros de trabajo? Lógicamente sin la interacción del estado y sociedad, nos llevará muchísimo tiempo.

El Gobierno municipal actual llegó limpiando calles con barredoras, poniendo en cintura a la compañía recolectora de basura privada que brinda el servicio municipal, ha recogido escombro, limpiado parques, calles, viaductos, arroyos; se integra a planes nacionales e internacionales como la agenda 2030, luchando por ser un agente de cambio real, mejorando el aspecto físico de la ciudad, demos el voto de confianza, pero démoslo actuando y cooperando, ¿nosotros cuándo vamos a separar nuestra basura ¿Cuándo vamos a hacernos responsables de que nuestros vehículos estén afinados? ¿Cuándo vamos a dejar nuestros aparatos electrónicos obsoletos en centros adecuados? ¿Cuándo vamos a dejar de tirar basura en la calle? Y principalmente, ¿cuándo dejaremos de derrochar el agua? Gobierno y sociedad de la mano debemos y con urgencia atender lo que nos toca como sociedad actual, informada y global.

Esta disposición municipal, no debemos dejarla pasar, ni como colonos, ni como empresarios, ni como empleados, es nuestro deber trabajar coherentemente en cultura de limpieza, de ahorro, de mejora, y desde ahí participar y exigir, por mejores parques, mejores calles, mejores centros de acopio, por una mejor ciudad, pero poniendo nuestra parte como sociedad, ya sea desde una asociación civil, un grupo de colonos o personalmente, vamos haciendo nuestra parte, ya que las grandes ciudades ecológicas o sustentables, tanto europeas, como latinoamericanas, no se han logrado de la noche a la mañana, si no solo con esfuerzos de gobierno y sociedad, trabajando en conjunto, esta es y ha sido la única manera posible de llegar, empezando con dos grandes ejes, limpieza y disciplina.