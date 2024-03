La ciudad que no se ve

Hace dos semanas la candidata a la presidencia Claudia Sheinbaun arrancó su gira de campaña aquí. Estuve en la comida que le organizaron con empresarios de la ciudad, donde pude comprobar una vez más que desde la capital del país nuestro Juárez no se ve. No lo conocen y no les importa.

Ahí en esa comida pude comprobar que para los políticos que nos gobiernan desde el centro del país, nuestro Juárez nada más es un punto de arranque, un botín político que brinda muchos aplausos. No nos conocen y no saben qué necesitamos. Eso es preocupante porque si no nos conocen y si nosotros no hemos sido capaces de decir qué necesitamos ¿qué van a hacer por nosotros?

Es cierto que el gobierno es ciego y también es cierto que nosotros mismos nos hacemos invisibles.

En toda la frontera norte, desde Tijuana hasta Matamoros, vemos ciudades muy pobres, sin infraestructura, sin calidad de vida, sin arraigo. Y en la reunión con Sheinbaun pude ver por qué.

Se presentaron problemáticas muy particulares, algunas opiniones muy ególatras. También hubo empresarios aplaudiendo los beneficios que dio el Gobierno federal desde hace cinco años a la franja fronteriza, que sólo les sirven a unos cuantos, y que están muy lejos de ayudarnos a todas las empresas fronterizas.

Y cuando un político que no conoce la región escucha que un empresario aplaude una política pública, pues el político se la cree, y difícilmente va a buscar hacer algo más.

Tanto empresarios como periodistas le preguntaron a Sheinbaun qué tipo de estímulos trae proyectados para las empresas de Juárez.

De inmediato la candidata bateó la pregunta diciendo que la frontera ya tenía tres estímulos muy importantes y ahí mismo los mencionó: a) la gasolina al mismo precio que en Estados Unidos, b) el salario mínimo que ha aumentado cuatro veces y c) el Decreto de Estímulos Fiscales para la Región Fronteriza Norte que ya tiene cinco años y que en realidad ni el 10% de las empresas lo usan.

El bajo precio de la gasolina no es estímulo, es una medida de contención. Un estímulo sería que la gasolina siempre costara aquí 20% menos que en El Paso, para que los paseños vinieran a cargar aquí, y ya estando aquí pues se irían al restaurante, a la farmacia, al médico, etcétera. Pero no hay esas propuestas.

Me llamó mucho la atención que la candidata mencionara que el salario mínimo se cuadruplicó y que eso es una política de desarrollo económico, porque en realidad eso ha perjudicado a las empresas fronterizas.

Estoy a favor de subir los salarios, los trabajadores deberían estar ganando arriba de 17 mil pesos al mes porque es lo que cuesta mantener un hogar de cuatro personas. Pero estas alzas no deben hacerse por decreto. El gobierno primero tiene que provocar que las empresas se vuelvan más productivas, y esa es la gran omisión de los gobiernos.

Y el tercer estímulo del que habló Sheinbaun es el Decreto de Estímulos Fiscales a la Región Fronteriza Norte, que te rebaja el IVA del 16 al 8 por ciento y que fija una tasa de ISR de hasta 20%.

El estímulo tiene muchas limitantes. Para recibirlo te tienes que meter en un padrón, que implica revisiones muy minuciosas y cumplir con demasiadas exigencias de Hacienda.

Por eso es que menos del 10% de las empresas locales han pedido este estímulo fiscal, porque no conviene tener a Hacienda encima.

La candidata Sheinbaun trae la idea de que estos tres beneficios económicos están haciendo ricas a nuestras ciudades fronterizas y no es así.

Y al ver esto me llevó a pensar que llevamos cinco años con estas tres políticas que supuestamente estimulan la economía en la región fronteriza.

Por un lado el gobierno cree que sus políticas son muy eficientes desarrollando nuestra economía, pero por el otro lado, la gran mayoría de los empresarios sabemos que no.

Pero nadie se ha acercado con el Gobierno federal para decirle que sus políticas unas no funcionan y otras son insuficientes.

Necesitamos organizarnos y hacer proyectos de altura. Necesitamos aprender a cuestionar las decisiones del gobierno, pero más que nada a proponer y financiar verdaderas políticas de desarrollo económico.

Necesitamos una política de desarrollo industrial, una política de aprovechamiento fronterizo, una política de independencia alimentaria, una política de independencia económica. En eso deberíamos estar trabajando con el gobierno, no en ver si nos invitan a una reunión a quejarnos.

De entre todo lo que dijo en su visita Sheinbaun, se salva una estrategia que mencionó para desarrollar la proveeduría local y la promesa de facilitar los préstamos de Nafin y Bancomext. De ahí en fuera, nada más.