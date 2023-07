La ciudad en estado de emergencia

Pareciera ocioso hablar de “viejos” temas que de tanto serlo, unos más, otros menos, se han vuelto añejos.

Las noticias publicadas esta semana en este mismo diario dan cuenta de ello: Ciudad Juárez está más abajo del promedio estatal en cuanto a infraestructura médica al contar con la menor cantidad de camas, equipo, médicos y enfermeras por persona respecto a los cinco municipios más poblados del estado siendo que aquí se tiene el mayor número de trabajadores con empleo formal cuyas aportaciones junto con las de sus patrones deberían reflejarse en su bienestar. Además de este indicador tan importante para medir el desarrollo de un país, estado o municipio, hemos hablado también de la educación y entre otras conclusiones llegamos a aseverar que el número de alumnos por plantel a todos los niveles muestra mayor población en Juárez, que en otros municipios del estado incluyendo la capital subrayando que hace falta invertir en infraestructura educativa particularmente en nivel secundaria y bachillerato.

Otra noticia que debe ponernos a pensar es ¿qué hay detrás de la declaración de la CFE en cuanto a que se detectaron 50 mil “colgados” en 10 colonias de la ciudad? Lo primero que se me viene a la mente es que esa cifra puede considerarse como la mínima, pues solo habla de 10 colonias, pero aun así estamos hablando de que si en 2020 según Inegi había 520 mil 242 viviendas en Juárez, al menos el 10 por ciento están conectadas de manera irregular. Agréguele que son viviendas que potencialmente están poniendo en riesgo la integridad física y patrimonio no solo de ellos, sino también de sus vecinos, además de que, entre otras cosas, elevan el costo de la electricidad que luego deben pagar quienes actúan de manera correcta… se alienta la ilegalidad y pensáramos en que es posible hacer proyectos para suministrar electricidad ¿cuánta energía se requiere? ¿Qué infraestructura se necesita? ¿Con qué recursos se cuenta para financiarla? En fin, viva México… los mexicanos.

Leímos también que el municipio “rescató” los carriles del BRT-1, más habría que ver lo que se entiende por la palabra “rescate”; entre no saber si reír llorar, mi yo interior estaría feliz si su significado fuera que se hicieron las gestiones, y exigencias, necesarias para que se les diera el uso cabal para el cual existen tales carriles confinados: los del BRT-1 y BRT-2, es decir ¡que funcione el sistema BRT!, pues el hecho de permitir su uso diluye la presión hacia las autoridades responsables y debo aceptar que mentiría si dijera que no me siento burlada cuando los veo en desuso.

Y también ligado con el tema del BRT se aceptan dos realidades en cuanto a movilidad urbana: la primera es que una de las consecuencias de su estancamiento es el alza de vehículos ilegales, pero también de los que se han regularizado de un año y medio a la fecha lo cual ha aumentado el parque vehicular de manera significativa. Esta noticia tiene mucho de fondo, pues se han regularizado más de 90 mil vehículos y están por regularizarse más… y no son vehículos que no necesariamente estaban internados, como afirmó el recaudador de rentas. Son ya cerca de 700 mil vehículos los que circulan mientras que las vialidades son las mismas, de manera que como se escucha cada vez con mayor frecuencia “las horas pico son todo el día”, y además, en toda la ciudad. Entonces, ¿cómo juzgar a quien adquiere un vehículo en las condiciones que sea si de otra manera no tiene forma de transportarse? Lejos de haber mejorado el transporte público, se han eliminado recorridos en la periferia. Ilegalidad -pues no todos regularizan sus vehículos- contaminación, baja productividad e inseguridad a la orden del día.

Otra: las viviendas abandonadas. De acuerdo con la Coesvi aquí tenemos cerca de 40 mil casi todas ellas financiadas por Infonavit: en el 2020 el Inegi registró más de 56 mil. Se hizo referencia a un estudio realizado entre 2010 y 2011 que ha servido como referencia para el desarrollo de estrategias que permitan su recuperación. Desde mi punto de vista se han tardado: ya hay pocas viviendas deshabitadas pues han sido invadidas ilegalmente y los programas de recuperación por parte de Infonavit y el gobierno municipal difícilmente pueden considerarse exitosos al solo haber alcanzado poco más de seiscientas viviendas. Y teniendo la oportunidad de haber corregido el camino, se siguen autorizando fraccionamientos bajo el mismo modelo de producción.

¡De todas estas calamidades se ha hablado en tan solo una semana! Y desde hace tantos años que la apatía podría ganarnos: no hay nada nuevo bajo el sol… ¡Somos una ciudad en estado de emergencia! Los ciudadanos debemos creérnoslo y exigir a las autoridades actuar en consecuencia.