La ciudad del caos

Cada vez resulta más complicado, riesgoso y difícil desplazarse por nuestra ciudad. Entre baches, semáforos desincronizados, ejecuciones, calles sin señalización adecuadas, obras a medio terminar, ruteras que paran donde se les da su gana, transportistas de carga pesada y comercial que obstaculizan todo y un gran número de inconvenientes, hay horas en las que circular por las calles de la ciudad es un verdadero suplicio.

Las llamadas “horas pico” son una verdadera calamidad para los juarenses que, azorados e indefensos, no nos queda más que resignarnos a pasar largos períodos de tiempo entre vehículos, desorden, ineficiencia e incapacidad de las diversas autoridades responsables de atender y resolver estos temas. Son en realidad “horas caos”.

Circular por la Tomás Fernández, la Gómez Morín, la Tecnológico, la Pérez Serna, la Jilotepec, la Ejército Nacional o la Paseo Triunfo de la República, entre 7 y 9 de la mañana, entre 2 y 3 de la tarde o entre 6 y 9 de la noche, debería ser considerado un deporte extremo de alto riesgo y de alto rendimiento.

A todo lo anterior debemos sumar que, por la noche, la muy débil y deficiente iluminación del alumbrado público, en donde hay, así como la falta de líneas separadoras de carriles, pintadas en el pavimento, han ocasionado innumerables atropellos de personas y accidentes automovilísticos. Hay calles en la ciudad que ni con las luces altas del vehículo se pueden iluminar adecuadamente.

¿Por qué estamos así? No faltarán quienes digan que es culpa del presidente municipal y, en principio quizá tengan razón, y en parte también, porque la realidad es que desde hace por lo menos cuatro décadas se empezó a gestar este impresionante rezago urbano, económico, de infraestructura y social que hoy padecemos los juarenses. Nadie puede negar esa verdad.

Desde hace más de 40 años, gobiernos federales y gobiernos estatales, ante la complacencia de gobiernos municipales tibios, displicentes e indolentes, abandonaron a su suerte a Ciudad Juárez. Ni obras viales o hidráulicas, ni remozamiento y embellecimiento de la ciudad, y menos infraestructura urbana. ¡Nada! Todo para el vencedor.

Por eso, cuando me preguntan hoy quién es el responsable, el culpable, de lo que vivimos, la respuesta no puede ser otra: la ciudadanía, la sociedad. Y no es que defienda a los políticos, ¡para nada!, pero no podemos pasar por alto la enorme omisión en que hemos incurrido los ciudadanos al permitir este tipo de gobierno y de administraciones públicas que se han olvidado por completo de Juárez y de los juarenses.

Tampoco se puede concluir, de ninguna manera, que el caos que ya vivimos hoy tenga una o dos causas únicamente. Hay quienes dicen que es sólo porque el pavimento de las calles está en pésimas condiciones, lo cual es completamente falso, no que el pavimento esté mal, sino que esa sea la única causa del desorden vial. Tampoco es, solamente, porque la gran mayoría de los semáforos de las principales arterias están mal sincronizados, que también es cierto, ocasionado fuertes nudos viales. Es todo.

Le platico una vivencia propia del pasado jueves. Alrededor de las tres y media de la tarde, circulando de poniente a oriente por la Manuel Gómez Morín, el embotellamiento era fenomenal. La fila de autos varados en la Gómez Morín abarcaba desde su entronque con la Antonio J. Bermúdez, hasta el semáforo del Camino a Escudero o a La Paloma, ¡casi dos kilómetros de autos detenidos! Detenidos pero con el motor andando.

¿La razón? Ya casi al llegar al cruce con Camino a Escudero me pude dar cuenta de la causa. Un tractocamión con caja grande descompuesto y varado en el carril de extrema derecha, justo enfrente del centro comercial que está antes de llegar al semáforo, claro, inutilizaba por completo el uso de ese carril. También, a pocos metros del semáforo, y del tractocamión, una reparación del pavimento de vaya usted a saber qué dependencia porque no había ninguna clase de señalización que lo indicara.

Total, que con el carril de extrema izquierda cerrado por obras y el de extrema derecha inutilizado por completo por un tráiler averiado, sólo había un carril para circular, el carril central. Por eso la enorme fila. Además de que ese semáforo en particular es uno de los que están mal sincronizados. Súmele todo, ¡el caos perfecto!

Algo deben hacer las autoridades correspondientes ¡algo! El Municipio, el Estado, la Federación, algo deben hacer porque vamos en el camino más rápido y directo a convertirnos en una ciudad insufrible, con una mala calidad de vida, y eso no es nada bueno porque incide en todos las ámbitos del desarrollo de una ciudad, negativamente, claro.