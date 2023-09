La ciudad amorfa

Siempre viajar, cuando se hace por placer y en muchas ocasiones aún por motivos de trabajo, es un halago para el alma porque se conocen nuevos paisajes: sí, paisajes como lo entendemos cuando lo relacionamos con el horizonte, puestas de sol, bosques y mares, pero también cuando lo concebimos con aquél que contiene elementos propios de la naturaleza de un lugar geográfico con ciertas cualidades morfológicas y de imagen que lo caracterizan pues se trata de la interacción de factores naturales y humanos, y si la naturaleza cambia de región a región y la cultura de los humanos también es diferente, tenemos entonces que si los paisajes alrededor del mundo siendo tan numerosos pueden ser reconocidos de acuerdo al tipo de vegetación, la topografía, el color de la tierra y la fauna, el que conocemos por paisaje cultural al igual que el paisaje urbano y humano, son el resultado también de aspectos del medio natural que enmarcan el devenir de la historia, la actividad humana y la vida social: son una consecuencia de la evolución simultánea de todos estos factores hasta llegar a lo que vemos el día de hoy. De ahí el encanto.

Por eso, las ciudades fronterizas tienen su carácter que las hace diferentes a las ciudades que tienen playa de las que tienen población con costumbres tradicionales muy arraigadas, o una densidad muy alta, o aquellas en las que se emplazan centros corporativos con el perfil urbano característico que le dan los edificios con gran altura. Estos, pudiera decirse, son elementos objetivos que hacen diferente una ciudad a otra en todo el mundo. De esta manera es inconfundible el paisaje que nos presenta Nueva York gracias a la densidad y perfil de sus edificios y se distingue de ciudades del Medio Oriente no solo por su perfil urbano, sino también por las actividades que se realizan y hasta por la manera en que la gente viste. Lo mismo pasa con las ciudades de la India, son inconfundibles por la vestimenta y fisonomía de la gente y si hablamos del orden y el uso de los colores, en este caso el rojo, inmediatamente nos viene a la mente Londres con sus casetas telefónicas icónicas y los autobuses rojos de doble piso.

PUBLICIDAD

Ahora bien, si hay factores del paisaje objetivos, como son los ejemplos dados, también los hay subjetivos; estos vienen a ser la idea que de la ciudad tenemos quienes vivimos en ella lo cual, en muy buena medida, acota lo que pensamos acerca de nuestra ciudad y comportamiento que tenemos

En otras palabras: nosotros, como residentes de Ciudad Juárez teniendo como marco el clima desértico de la región y ciertas influencias externas que fuera de nuestro control, a lo largo del tiempo hemos producido la ciudad con la imagen que hoy salta a la vista.

La cultura invariablemente se plasma en el paisaje de la ciudad. El nuestro ¿nos gusta?

Antes de iniciar a escribir estas líneas el ejercicio de buscar en internet “fotografías de Ciudad Juárez” y ¿qué encontré? La imagen de la Catedral que no se puede apreciar porque los vendedores ambulantes ocupan el primer plano; en la cercanía de la plaza cívica los depósitos de basura son “tambos” abollados y despintados, al igual que las bancas; basura, cables colgando a lo largo de ambas aceras en las principales calles y madejas de estos en los postes desplomados; basura, elementos de la guardia nacional y cruces de mujeres desaparecidas; aparecen banquetas deshechas, y más basura. Ciertamente aparecen bellas imágenes de la Misión de Guadalupe y la tristemente célebre “X”, otrora parque público arrebatado a los juarenses para convertirse el escenario de festines populares de paga. También firma parte de esta sección de imágenes juarenses el elocuente muro fronterizo. Por ahí aparece una que otra foto del centro de El Paso, con sus banquetas y lámparas típicas del Paseo de Las Luces, una tomada desde aquella ciudad hacia la nuestra capturando el típico “La Biblia es la verdad, léela”. Esa es la imagen que damos al exterior.

Mientras que en los centros históricos de otras ciudades se cuida el color y materiales de la fachada de los comercios, el diseño de las marquesinas y el mobiliario urbano, no ha habido plan maestro destinado al nuestro que mejore su imagen. Últimamente no solo ahí, sino en los principales cruceros no hay dos ni cuatro, llegan a ser ocho o diez migrantes que se avalanchan sobre los automovilistas bajo el pretexto de limpiar el parabrisas.

Ese es el paisaje de nuestra ciudad, un mosaico cambiante que no alcanza a fraguar cuando ya nos está mostrando nuevos matices. Multidimensional, segregante y ambiguo cuya tradición es para algunos ninguna, para otros precisamente es un contenedor amorfo que las contiene todas y constantemente produce paisajes incomprensibles.