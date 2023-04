La ciudad a contracorriente: Vida urbana, imagen y marketing

La ciudad es el lugar del encuentro de las personas por excelencia; si actuáramos en consecuencia sin duda el espacio público cobraría el protagonismo que merece porque es ahí donde todos coincidimos: de eso se trata la vida urbana.

Algunos teóricos como Juan Pozueta coinciden con Jan Gehl en cuanto que la jerarquía que debemos considerar cuando diseñamos una ciudad: se debe privilegiar la vida social, después el espacio público y, finalmente, los edificios… nos advierten que cuando el proceso se da al revés, nunca, sí, nunca funciona, de tal manera que cuando se diseña y construye un edificio no debe ser considerado como el objetivo primordial y último, sino un elemento de y para la ciudad, es decir, atender lo que bien pudiéramos llamar como la función urbana de las edificaciones a fin de potenciar la vida humana a partir del espacio público de calidad.

PUBLICIDAD

Ahora bien, si hacer ciudad es importante, también lo es hacerla bonita ¿por qué no? Así que, siguiendo la tónica de retomar lo que nos dicen los estudiosos en el tema no podemos dejar de escuchar a Kevin Lynch cuando hablando de la imagen de la ciudad nos dice que observarla puede causarnos placer aunque nos advierte que hay mucho más detrás de lo que podemos ver y oír porque nada se experimenta por sí mismo, ya que todo está relacionado entre sí, cuestión que lo lleva a concluir que “un medio urbano bello y deleitable es una rareza […] incluso un imposible […] si bien en unas pocas ciudades se encuentran algunos fragmentos atrayentes”. Por eso dice, nos hemos acostumbrado a la fealdad, suciedad, caos y la monotonía que esto produce, en vez de tener conciencia del valor que tiene un entorno armonioso del que podamos disfrutar cotidianamente en nuestras vidas, como esos que vemos cuando andamos de turistas y que tanto añoramos cuando regresamos a Ciudad Juárez.

Hay otro tema por ahí relacionado precisamente con el diseño e imagen de las ciudades que despierta cierta controversia porque algunos lo consideran superficial, una “comercialización urbana” que, al final de cuentas, hace visible a las ciudades y las coloca de manera global: el place branding o marketing del lugar, en el que Kothler resalta cuatro elementos que deben estar presentes: diseño, infraestructura, servicios y atractivos, sin dejar de lado la imagen de lugar y sus residentes. Todo ello, menciona, finalmente le dará identidad

En fin, todo lo anterior viene a colación para volver a abordar el tema de que en Ciudad Juárez, por donde lo veamos, vamos a contracorriente. La ciudad se desmorona ante la cultura impregnada de “si a los otros no les importa, ¿por qué yo debería ocuparme?”

Empiezo por preguntar para saber si el diseño de la ciudad se hace de manera lógica, ¿está resuelta la vida social en la ciudad? La respuesta es no, ¿y el espacio público? También es un no. Es más, ni siquiera está resuelto el diseño mismo de los edificios, ¿los hacemos bonitos?, ya lo decíamos anteriormente, las áreas frontales de restaurantes, comercios y hoteles, potenciales áreas verdes, son tratadas como residuales y, tristemente, eso dan a la ciudad: fealdad. Más unos son más inteligentes, por ejemplo, el caso de un restaurante ubicado en Paseo de la Victoria y Ejército Nacional que teniendo poco espacio para proyectar una buena imagen -ya que está construido casi al límite del paramento- adoptó un camellón situado frente a sí y está de más decir que con la vegetación que colocó logró no solo dar un plus a la ciudad, sino que también “extendió” lo que podemos percibir como su fachada logrando así un mayor impacto. ¿Algún día podremos trabajar en el marketing ya no digamos de la ciudad, sino de los negocios mismos? Este es un caso exitoso. Sin embargo, ¿por qué, salvo raras excepciones, ni siquiera en las zonas “atrayentes” de nuestra ciudad lo hemos sabido resolver? Traigo a mi mente los estacionamientos de Soriana Hipermart sobre la avenida Tecnológico y de las tiendas Walmart, con vegetación y sombreadas y las comparo con las planchas de concreto de Las Misiones o del Centro Comercial Primavera… ¿por qué unos sí pueden hacerlo? Insisto, los jardines de lluvia mucho ayudan para mejorar la imagen, dar un carácter a la ciudad y captar el agua pluvial que tanto bien nos haría. Además, hay un reglamento que ya lo exige.

Es tiempo de que el Gobierno municipal se ponga las pilas y exija a todos, lo que en los reglamentos de imagen y limpia -por más desactualizados que estén- obligan, más aún al sector privado: colaborar con su imagen es lo menos que pueden hacer por todos y también por ellos mismos. Por lo pronto ni vida urbana, ni imagen, ni marketing.