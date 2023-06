La CFE, el apagón nuestro de cada día

Las fallas eléctricas en nuestra ciudad están a la orden del día, no pasa fecha sin que haya un apagón como mínimo, aun así, la Comisión Federal de Electricidad niega que haya problemas en la falta de suministro, y para hacerlo un poco más creíble, el sector empresarial que es el primero beneficiado salió a lamer las heridas de la CFE, diciendo que todo está bien y que en Juárez no hay apagones.

Esto es pan de cada año, cada vez que entra el verano y, sobre todo, el período de la llamada “canícula”, el abastecimiento de energía eléctrica se hace deficiente. El voltaje necesario para que los aparatos electrónicos funcionen de forma correcta oscila entre los 110 y 220 voltios, obviamente, depende del aparato, es por lo que la CFE, debe garantizar como mínimo un voltaje de 110 para que los electrónicos funciones en óptimas condiciones.

PUBLICIDAD

Si un aparato funciona con menor voltaje del requerido puede tener varias consecuencias, la menor de todas un funcionamiento deficiente, es decir, que no funcione de manera correcta, reduciendo sus funciones; también es posible que el aparato deje de funcionar, debido a que los componentes se sobrecalientan, por último y el más grave, es que se ocurran incendios por un cortocircuito.

Para que no me digan y no me cuenten, me di a la tarea de medir el voltaje de mi casa propia y de algunos de mis vecinos, en cada una de las casas el voltaje era de 105, menor al requerido (110), en algunas incluso llega a ser menor a 100 voltios. No conforme con ello, solicité verificar el voltaje en casas de amigos en otros sectores de la ciudad; en zonas como Satélite el voltaje es adecuado, estando entre los 115 y los 120 voltios, pero en la zona Centro y el suroriente de la ciudad, la cosa cambia, y los mejores voltajes llegaban a los 103 y los peores andaban en los 98, definitivamente esto representa un problema para los aparatos y la instalación eléctrica.

Una de las personas que visité, me comentó que la tarjeta electrónica de uno de sus minisplits había dejado de funcionar y que el electricista le había comentado que se debía a que el voltaje no era el adecuado, y así como había atendido ese caso, en lo que va del intenso calor ha visto ese problema de tarjetas echadas a perder porque el voltaje es bajo. La recomendación es, comprar reguladores de voltaje lo cuales pueden ir desde los 670 pesos hasta los dos mil 500 dependiendo de la capacidad, ahora otra recomendación es la instalación de un corrector de voltaje, aparato que va desde los cinco mil hasta los 18 mil pesos.

Lo curioso del asunto es que cuando uno llama al teléfono de la CFE 071, para hacer el reporte, los operadores sí aceptan tener un problema con el suministro, ellos le llaman “caída de tensión”, muy diferente a los que el superintendente de la ciudad nos ha hecho saber, a quien le ha resultado más cómodo culpar a la población.

En otras palabras, que se friegue el pueblo, a falta de un buen servicio, que es bastante caro, por cierto, nosotros somos los culpables y para remediar el problema tenemos que gastar aún más para evitar que nuestros aparatos dejen de funcionar.

Dicen que el primer paso para hacer un cambio positivo es aceptar los errores, ya va siendo hora de que los encargados de la CFE acepten que tiene un problema de capacidad para abastecer a la ciudad y entonces puedan dejar de gastar sus energías en buscar culpables y comenzar a implementar soluciones.