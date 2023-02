La canción

Hace poco tuve una conversación interesante con unos viejos amigos con los que no profundizaba hace tiempo. A pesar de estar en contacto virtual frecuente, son pocas las ocasiones que nos permitimos sostener conversaciones en donde se ponen en juego nuestras convicciones, miedos, angustias y esperanzas. En esta ocasión pudimos compartir nuestras opiniones (si bien no del todo opuestas, distintas) sobre varias situaciones referentes a la naturaleza y nuestra relación, como especie, con ella.

Este tema ha ido incrementando su protagonismo a nivel social y si bien ha sido una preocupación mencionada por varios teóricos a lo largo de los siglos, actualmente se ha vuelto un asunto de interés casi infranqueable. De hecho, hace pocos años empezó a evidenciarse un tipo de ansiedad en jóvenes generaciones que está directamente relacionada con la preocupación sobre el estado de la naturaleza. Tristemente, esta ansiedad, al igual que otras ansiedades, tiende a paralizar a quienes habita, alejándolos de la posibilidad de responder activamente frente a aquello que les interroga.

Un asunto que suele encontrarse en estas discusiones es la crítica que viene de posturas que pretenden negar la validez de todo esfuerzo, pues no provee una respuesta absoluta a la situación que nos aqueja. Reconozco haber pertenecido a esta posición frente a mí mismo en varias oportunidades. Por ejemplo, el pensar que no sirve de nada reutilizar una botella de plástico, si es que se sigue malgastando la luz, o que resulta irrisorio ahorrar papel si es que no se separan las latas de aluminio para su reciclaje. Para esto, al igual que para el peso que se carga al no poder “salvar al mundo” con una verdad absoluta y un plan infalible, encuentro antídoto en la frase de Alejandro Jodorowsky que dice: “el pájaro no canta porque tiene una verdad, canta porque tiene una canción”. Es decir, permitirnos caminar hacia la congruencia sin necesidad de tener que solucionarlo todo o sin pretender que poseemos la absoluta verdad. “Se trata de cambiar esta nuestra casa, de cambiar por cambiarla nomás”, diría otra pájara en su canción.

Para compartir esta idea he utilizado el tema de la naturaleza; sin embargo, considero que esta actitud de permitirse caminar a pesar de las dificultades, de las incertidumbres o de las limitaciones (condiciones de la vida misma) puede resultar de utilidad en cualquier ámbito. En tiempos donde muchas de las invitaciones de las pantallas y de las comodidades apuntan a la indefensión y la quietud, quizá sea despojándonos de la idea de dialogar con verdades como podamos escuchar las canciones que otras personas comparten y deleitarnos, al tiempo, con la particularidad de nuestras propias tonadas. Aunque Friedrich Nietzsche nos dice que cada uno debería desarrollar la capacidad de hacer de sí mismo su obra de arte, creo que en este escrito queda presentado como una opción, una invitación al canto.

-------------------------------------------------------------

