La campaña primero… el amor vendrá después

Ciudad de México.- Esto de las alianzas y pactos de coalición entre los partidos políticos para buscar el triunfo electoral, no es un capítulo nuevo y mucho menos se trata de la mejor estrategia, pero sí es una condición sine qua non si se quiere garantizar el éxito, cuando no se tiene la certeza total de ganar.

Y no es la mejor estrategia, porque a la mesa de negociaciones jamás llegarán los aliancistas a dar todo por nada; las condiciones, reglas y acuerdos de una alianza llevan un documento de por medio, pero también habrá pactos no escritos, aunque sí facturas por cobrar y hasta cheques en blanco.

Jamás sobra nada en una contienda electoral, y tampoco sobra nadie. Todos los votos cuentan y valen, en lo individual, lo mismo el del más encumbrado empresario que el del más humilde jornalero. Ambos tienen una abismal diferencia económica, pero su peso electoral es exactamente igual.

Puede algún partido político presumir que tiene la simpatía de los hombres y mujeres empresarios más encumbrados del país, pero le faltarían los miles de votos de la clase obrera. Algunos colegas opinan que sí existe una diferencia: el apoyo económico hacia los partidos o candidatos no se mide en condiciones iguales entre el dueño de empresas y el jornalero.

En eso hay razón de por medio, pero ahora -se asegura-, hasta el mínimo peso de donación se mide al momento de rendir cuentas a la autoridad electoral. Suena, hasta cierto punto, a una utopía, porque hay una y mil formas de discrecionalidad para apoyar una campaña política sin que haya rastro de por medio. También es cierto.

Pero de que un voto vale un voto, eso nadie lo duda. El tema es que las alianzas se miden por votos: cuántos sufragios aporta un partido político coaligado a determinada campaña electoral o, dicho de forma más clara… qué cantidad de personas irán a las urnas a cruzar la boleta de su partido, por un candidato que no es de sus colores.

Hoy por hoy, los partidos políticos saben que, solos, como en antaño, no les será tan fácil obtener el triunfo si no se unen para buscar una sola victoria. El detalle es que, en la repartición, lo que cada uno obtenga estará medido por la proporción de votos que aporte.

Ya no bastan las siglas. Cualquier partido sabe que su marca no es suficiente para persuadir y en las campañas políticas se trata de convencer, pero no será tan fácil si solo se muestra el producto sin hacer alianzas.

Hasta la empresa privada necesita asociarse para fortalecer su mercado, por eso de pronto vemos que determinadas firmas transnacionales se unen a otras menos importantes, pero que tienen penetración en nichos donde el hermano mayor no ha podido llegar. También, por supuesto, lo vemos a la inversa: los más pequeños necesitan oxigenar sus negocios con los grandes consorcios antes de morir.

Así es en la política. Por eso vemos ahora, de nuevo, una serie de alianzas que buscan un mismo fin: ganar las elecciones. Son una especie de noviazgo a punto del matrimonio que está preparando la boda, el baile, la fiesta y por supuesto, no puede faltar, a los invitados.

Todos los que irán al baile se preparan con las mejores galas. Pero la alianza aún no termina de entenderse, porque hay diferencias que deben arreglar primero: si será en determinado salón, si las invitaciones deben ser estampadas, o el pastel verde o blanco pero, lo más importante es, qué cantidad de lugares tiene cada uno reservado en las mesas para sus familias y amigos.

En este momento ya hay un acuerdo de alianza entre los partidos políticos; digamos que el noviazgo está en su plenitud. Los aliancistas se quieren, pero aún no se aman. No se conocen del todo, porque se necesita un período de adaptación en el que se irán aceptando.

Los dos principales bloques opositores ya formaron sus respectivas alianzas. Cada uno se acomodó como mejor le conviene y cada uno está colocando en la alcancía lo que va a aportar. Lo que se acumule, será repartido al final proporcionalmente. Y cada instituto político sabe qué le metió a la competencia y qué va a obtener del resultado.

Pero se están conociendo. La alianza se está conociendo en estos momentos. Tienen diferencias, las naturales, pero hay acuerdos que se reflejan desde ahora. El problema es que, por hoy, no se quieren, pero se necesitan. Si van a formar una alianza exitosa, forzosamente tienen que aceptarse, comprenderse y ser prudentes a la hora de repartir las ganancias del triunfo.

Lo más importante, como decía un importantísimo político chihuahuense, son dos cosas: “no hagan pactos de sangre, porque las heridas pueden ser mortales para ambos” y, dos, “ahora que están juntos, váyanse queriendo a huevo, el amor… vendrá después”.

Ambas frases se le atribuyen a Don Artemio Iglesias. No estoy muy seguro si son de su autoría, pero se las escuché en algún momento. Hoy, a la distancia, sigue teniendo razón. Al tiempo.